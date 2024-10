La bonne affaire du jour, c’est ce TV 4K Philips Ambilight 55″ à moins de 400 €

L’immersion proposée par la marque Philips avec ses TV Ambilight séduit beaucoup. En plus, il n’est pas nécessaire de dépenser une grande somme pour en profiter. Par exemple, ce modèle de 55 pouces est en promo à moins de 400 euros.

Philips 55PUS8079 // Source : site officiel

Pour rivaliser avec les cadors du marché, Philips ajoute sur ses téléviseurs la technologie d’éclairage Ambilight sur 3 côtés. Un atout non négligeable pour le constructeur, qui tire son épingle du jeu en rendant vos contenus plus immersifs et dynamiques. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, le modèle 55PUS8079 ne coûte pas plus de 400 euros.

3 bonnes raisons de choisir le Philips 55PUS8079

Une belle immersion grâce à la technologie Ambilight

De la 4K, avec les traitements HDR, Dolby Vision et Atmos

Des fonctionnalités gaming pratique pour les gamers

Au lieu de 461,45 euros, le téléviseur Philips 55PUS8079 se négocie à présent à 391,72 euros sur le site PC Componentes.

Du LCD certes, mais avec un truc en plus

Le téléviseur Philips 55PUS8079 a beau ne pas disposer de dalle Oled ou Qled, sa dalle LCD est de bonne facture. Elle propose une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pour offrir une bonne qualité d’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Philips dispose d’un vrai argument pour se démarquer de la concurrence : l’Ambilight. Spécialité de la firme néerlandaise, la technologie Ambilight sur 3 côtés donne artificiellement davantage de profondeur à l’image. Cela est permis par un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur, et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Certains trouveront cela plutôt gadget, mais cette technologie offre une expérience immersive et plus dynamique.

Une smart TV réussie, avec des fonctionnalités gaming appréciées

Si d’autres téléviseurs utilise le système d’exploitation de Google, ce modèle 55PUS8079 lui tourne sous l’interface TitanOS. Une nouvelle interface proche de Google TV, qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres. Elle donne d’ailleurs accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal, etc. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Enfin, il n’est peut-être pas le meilleur pour le gaming, il est tout même compatible avec le taux de rafraîchissement variable de l’image (VRR) et l’ALLM. Cela apporte un véritable intérêt pour les joueuses et les joueurs, puisque cela permet d’améliorer la netteté de l’image et éliminer les déchirures d’écran. Résultat : l’expérience de jeu est fluide et stable. En revanche, le TV ne profite pas de la 4K@120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz.

