Black Friday 2024 en avant-première : voici les meilleures offres déjà en ligne chez les e-commerçants français

Le Black Friday est d’ores et déjà sous le feu des projecteurs des principales enseignes d’e-commerce ! Dès aujourd’hui, rendez-vous chez Boulanger, la Fnac, Darty et consorts pour économiser un maximum d’argent sur vos produits Tech préférés. Frandroid vous liste les meilleures offres dans cet article, qui sera mis à jour (très) régulièrement.

On ne peut pas dire que la patience soit la plus grande qualité des Français. Le Black Friday a normalement lieu le dernier vendredi du mois de novembre, généralement le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis, mais dans l’Hexagone, on fait clairement les choses à notre sauce. Eh oui, la plupart de vos e-commerçants favoris ont d’ores et déjà lancé des offres en ce sens.

Black Friday 2024 : les meilleures offres en avant-première

Cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Temps forts – Xiaomi 13T Pro

Bon, vous l’aurez compris, c’est un peu le bordel le Black Friday en France. Officiellement, les dates sont fixées du vendredi 29 novembre au dimanche 1ᵉʳ décembre inclus.

La traditionnelle Black Week précédera l’événement pour plus d’une semaine de promotion, dès le lundi 18 novembre chez certains e-commerçants, et ce, jusqu’au jeudi 28 novembre. Enfin, le célèbre Cyber Monday clôturera le tout pendant la journée du lundi 2 décembre.

Et, avant tout ça, nous avons donc les offres en avant-première. Des premiers jets d’offres pour que les consommateurs puissent bénéficier plus tôt des prix bas, une aubaine pour celles et ceux qui veulent faire leurs cadeaux de Noël le plus tôt possible. Et, surtout, il ne faut pas oublier que le début du mois de novembre est généralement occupé par les marchands chinois comme AliExpress, avec le Single Day ou autre. C’est donc un bon moyen pour les e-commerçants français de rester compétitifs durant cette période.

Quels e-commerçants participeront au Black Friday ?

Pour la majorité des e-commerçants, que ce soit en France ou dans le monde, la fin de l’année représente la plus grosse partie du chiffre d’affaires de l’année, il est donc impensable que certains revendeurs bien connus de l’Hexagone manquent à l’appel. Voici la liste :

Ce n’est pas tout, puisque certaines marques bien connues de la Tech proposeront directement les offres du Black Friday sur leur propre boutique en ligne.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

