Amazon fait son déstockage pour le Black Friday en avant-première : voici les 13 meilleures offres du week-end

Avec ce pré-Black Friday et l’arrivée de Noël, vous pouvez faire des économies sur vos prochains achats Tech. Et ça tombe bien, puisque l’on trouve de nombreuses références à prix cassés chez Amazon, et voici les meilleures que nous avons retenues.

La période du Black Friday est l’occasion de s’équiper d’appareils à bon prix et de se faire plaisir sans se ruiner. Amazon commence déjà à brader les meilleures références du moment. Il y aura forcément de quoi vous faire plaisir, smartphones, PC portables, casques audio… Et vous pourrez évidemment compter sur l’équipe Bons Plans de Frandroid pour vous relayer les offres à ne pas louper de l’événement.

Les meilleures offres chez Amazon lors de l’avant-première du Black Friday

L’Acer Chromebook 515

L’Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-30U9) fait partie de ces PC portables simples et pratiques à utiliser qui intéresseront sans aucun doute les travailleurs et les étudiants. Il plait aussi pour prix qui tombe sous les 350 euros.

Que propose l’Acer Chromebook Plus 515 ?

Une dalle FHD IPS de 15,6 pouces

Un combo Intel Core i3 de 12e gen + 8 Go de RAM + 128 Go de stockage

Chrome OS, une interface simple et fluide

Initialement affiché à 540 euros, l’Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-30U9) est aujourd’hui proposé à 329 euros sur Amazon.

Realme Note 50

Si vous cherchez un bon petit smartphone pas trop cher, le Black Friday peut vous exaucer avec le Realme Note 50 4G. Ce modèle entrée de gamme chute sous les 100 euros.

Realme Note 50 4G // Source : Frandroid

Les points forts du Realme Note 50

Son bel écran LCD de 6,74″ à 90 Hz

La mémoire de 128 Go extensible avec la carte microSD

Une autonomie annoncée à 106 h d’écoute musicale

Vendu à 139,99 euros jusqu’à maintenant, vous retrouvez le Realme Note 50 à 92,97 euros sur Amazon.

Corsair EX100U 2 To

Si vous êtes du genre à beaucoup bouger avec votre ordinateur portable et que vous aimez bien avoir toutes vos données avec vous, ce SSD portable Corsair EX100U de 2 To devrait vous plaire.

Les avantages du Corsair EX100U 2 To

Le boitier en aluminium est résistant, parfait pour voyager

Les débits USB-C sont bons pour un SSD portable

Il est compact et facile à transporter, en plus d’être léger

Quand ce n’est pas le Black Friday, le Corsair EX100U de 2 To est vendu chez Amazon à 222,55 euros. Sur le site de la marque, il est affiché à 199,99 euros. Mais sur le site marchand, pendant les promos, il est à 149,99 euros.

Xiaomi Poco F5 Pro

Le Xiaomi Poco F5 Pro est un smartphone qui mise tout sur les performances avec un Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi qu’un écran AMOLED haute résolution. Mais le plus impressionnant est son prix qui passe de 579 euros à 349 euros grâce au Black Friday.

Le Xiaomi POCO F5 Pro // Source : Frandroid

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco F5 Pro

Des performances dignes des meilleurs smartphones

Une autonomie qui vient chatouiller les deux jours

Charge rapide 67W pour passer à 100 % en 50 minutes

Vendu de base 579 euros, le Poco F5 Pro devient beaucoup plus intéressant pendant ce Black Friday étendu et passe à 349,90 euros chez Amazon.

Dreame H11

Qu’est-ce qu’on apprécie sur le Dreame H11 ?

La brosse est lavée automatiquement après chaque passage

Sa puissance d’aspiration importante de 6 000 Pa

Il est adapté pour tous les types de sol, y compris la moquette et les tapis

Le Dreame H11 Pro est proposé, de base, comme un produit d’entrée de gamme, d’où son prix de 199 euros. Si vous allez chez Amazon pendant le Black Friday, vous le retrouvez à 159 euros.

Honor 200 Pro

Si vous souhaitez vous offrir un smartphone haut de gamme au prix d’un milieu de gamme, notez que Amazon propose une belle réduction sur le Honor 200 Pro.

Le Honor 200 Pro, c’est quoi ?

Une seule version avec 512 Go de stockage

Les performances de son Snapdragon 8s Gen 3

Le mode portrait Harcourt convaincant

Habituellement à 799,90 euros, le Honor 200 Pro est maintenant disponible en promotion à 479,90 euros sur Amazon.

Samsung Chargeur 25W

Les chargeurs n’étant plus inclus dans les boîtes de certains smartphones, il est préférable d’en posséder déjà un chez soi. Le chargeur rapide de 25 W signé Samsung est par exemple très recommandable dans ce contexte, et encore plus aujourd’hui maintenant qu’il coûte moins de 10 euros.

Le chargeur Samsung 25W est intéressant pour…

Sa puissance de charge 25W

Sa charge adaptative

Son interface USB-C

Le chargeur rapide officiel de Samsung (25W) s’affiche à 39,99 euros sur le site officiel, mais on le trouve à seulement 9,99 euros sur le site d’Amazon.

GoPro Hero 10 Black

Que contient ce pack GoPro Hero 10 Black ?

Une action cam robuste avec lentille hydrophobe

Peut filmer jusqu’en 5,3K 60 i/s ou 4K 120 i/s

Excellente stabilisation jusqu’en 4K 60 i/s

Fournie deux batteries supplémentaires

Avec un prix barré à 359,99 euros, le bundle GoPro Hero 10 Black avec batteries est désormais proposé à 308,95 euros sur Amazon.

Sennheiser Momentum 4 Wireless

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est un casque audio Bluetooth haut de gamme que la marque a lancé en 2022. Une référence que l’on a testée et appréciée, notamment pour sa bonne réduction de bruit active, une technologie que le fabricant maîtrise bien mieux aujourd’hui. Et la bonne nouvelle, c’est que ce casque efficace est bien moins cher actuellement.

Les forces du Sennheiser Momentum 4 Wireless

Une très bonne réduction de bruit active

Une autonomie de plus de 50 heures

La connexion Bluetooth multipoint

Le casque Sennheiser Momentum 4 Wireless est habituellement à 349 euros, mais grâce à cette offre sur Amazon, il se négocie à 249 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (12+ 512 Go)

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est assez éloigné du petit prix connu de la série, mais il possède des caractéristiques poussées et devance même ses concurrents sur plusieurs points. Il offre un bon rapport qualité/prix, et grâce à cette remise de 150 euros pendant le Black Friday, ce modèle que l’on a noté 8/10 devient encore plus recommandable.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose…

Un bel écran

Des performances au rendez-vous

Une bonne autonomie et une bonne charge

Lancé à 451,90 euros dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se négocie aujourd’hui à 321,90 euros sur le site d’Amazon.

Pack Echo Dot (5e génération) + Prise connectée

L’Amazon Echo Dot 5, une enceinte avec…

De meilleures performances audio (mais encore très médiocres)

Une captation vocale efficace

Une fonction de répéteur Wi-Fi bien pratique

En ce moment sur Amazon, il est possible d’obtenir deux Echo Dot 5 avec une prise connectée pour seulement 54,98 euros contre 144,97 euros habituellement.

Ugreen MagFlow Qi2

Après les smartphones pliables, voici les chargeurs pliables. En effet, son design est très pratique pour être transporté facilement et peut recharger en même temps votre iPhone et vos AirPods.

Le chargeur Ugreen MagFlow Qi2 sert à quoi ?

Il peut recharger deux appareils en même temps

Il offre une puissance de charge de 15 W

Et il est compatible Qi2

Au lieu de 49,99 euros habituellement, le chargeur Ugreen MagFlow Qi2 est actuellement en promotion à seulement 35,61 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco F5

Avec sa gamme Poco, Xiaomi propose des smartphones du milieu de gamme assortis de quelques caractéristiques premium. Les Poco F représentent le haut du panier de cette gamme et jouissent de performances idéales pour le gaming. C’est le cas du Poco F5, qui bénéficie de plus de 180 euros de remise.

Quelques mots sur le Xiaomi Poco F5

Un écran AMOLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 7+ Gen 2 performant

Une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67 W

Au départ à 479,90 euros, le Xiaomi Poco F5 (256 + 12 Go) est en ce moment remisé à 299 euros sur Amazon.

