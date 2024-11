J-4 avant le Black Friday : dernière ligne droite pour faire des économies avec la Black Week, voici les meilleures offres en DIRECT

Après les offres en avant-première du Black Friday, c’est la Black Week qui a pris le relai pour casser les prix des meilleurs produits Tech, qu’ils soient anciens ou récents. Dans cet article, nous partageons uniquement les meilleures offres des différents e-commerçants (Amazon, la Fnac, Darty, etc.), que nous recommandons pour leurs qualités et leur prix beaucoup plus bas qu’à l’accoutumée. C’est le moment de se faire plaisir !

Eh oui, c’est la dernière ligne droite des grosses promotions, car le Black Friday arrive dans quelques jours maintenant. Avant ça, il y a encore la Black Week, une petite semaine de promotions qui précède le vendredi noir. Elle a officiellement commencé depuis quelques jours sur Amazon et chez d’autres e-commerçants français comme Cdiscount, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Rue du Commerce. Même AliExpress a suivi le mouvement.

Bon, parlons peu, parlons bien ! Vous voulez une nouvelle console PlayStation ou Xbox ? Et pourquoi pas changer de smartphone ou rafraichir sa tablette qui n’est plus à jour ? Il y aura aussi à coup sûr de très belles offres pour les téléviseurs 4K et les PC portables, mais aussi les objets connectés. Vous trouverez forcément votre bonheur ci-dessous !

Black Friday : les codes promo de la Black Week

Pour l’occasion, certains e-commerçants français mettent à disposition des codes promos pour faire encore plus baisser la facture lors de cette Black Friday Week.

Il y a la Fnac qui gâte ses adhérents avec le code promo BLACKWEEK pour créditer 10 euros par tranche de 100 euros sur sa carte fidélité

pour créditer 10 euros par tranche de 100 euros sur sa carte fidélité AliExpress rentre également dans la danse du Black Friday avec plusieurs codes promo : 3 euros de remise dès 19 euros d’achat avec BFFR003 , 6 euros de remise dès 39 euros d’achat avec BFFR006 , 12 euros de remise dès 89 euros d’achat avec FFR012 , 20 euros de remise dès 139 euros d’achat avec BFFR020 , 30 euros de remise dès 209 euros d’achat avec BFFR030 , 45 euros de remise dès 299 euros d’achat avec BFFR45 , 60 euros de remise dès 399 euros d’achat avec BFFR060 et 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec BFFR080

, 6 euros de remise dès 39 euros d’achat avec , 12 euros de remise dès 89 euros d’achat avec , 20 euros de remise dès 139 euros d’achat avec , 30 euros de remise dès 209 euros d’achat avec , 45 euros de remise dès 299 euros d’achat avec , 60 euros de remise dès 399 euros d’achat avec et 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec Boulanger propose quant à lui le code AUDIO10 pour certains produits de la catégorie audio, que ce soit des enceintes, des écouteurs ou des casques sans fil, des barres de son….

Black Friday Week 2024 : les meilleures offres en DIRECT

Cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Aux États-Unis, les dates du Black Friday sont fixées du vendredi 29 novembre au dimanche 1ᵉʳ décembre inclus. En France, c’est un peu plus compliqué que ça. Dès le début du mois de novembre, les e-commerçants français ont mis en ligne des offres en avant-première, en partie pour faire face à la concurrence chinoise très active sur cette même période.

Comme dit plus haut, la Black Week est censée commencer une semaine avant le Black Friday, mais en France, ce sera le lundi 18 novembre, et ce, jusqu’au jeudi 27 novembre. Bien évidemment, le célèbre Cyber Monday clôturera le tout pendant la journée du lundi 2 décembre.

Les offres encore disponibles de l’avant-première du Black Friday

Chargeur Samsung 25 W

Dorénavant, plusieurs constructeurs comme Apple et Samsung n’incluent plus de chargeurs dans les boîtes de leurs smartphones. La marque sud-coréenne a par exemple assuré qu’elle souhaitait réduire son impact sur l’environnement. Mais les raisons sont aussi économiques, puisque les consommateurs seront nombreux à vouloir acheter un chargeur compatible avec leur appareil s’ils n’en possèdent pas encore un chez eux.

Un chargeur rapide de 25W

Avec charge adaptative

Une interface USB-C

Au lieu de 19,99 euros, le chargeur rapide officiel de Samsung (25W) est désormais vendu à 9,99 euros par Amazon.

NXTFRAME 55 pouces

Réputé pour la qualité de ses téléviseurs, TCL ajoute une nouvelle référence dans son catalogue : la gamme NXTFRAME. Un téléviseur qui change avec ses modèles habituels en raison d’un design singulier, qui se fond dans le décor comme un tableau. Si vous êtes intéressés, le modèle Pro avec une barre de son et caisson de base se négocie à un meilleur prix.

Un TV en forme de tableau avec une dalle Qled de 55″

Compatible 4K, HDR10+ et Dolby Vision ainsi que le format audio Dolby Atmos

Plusieurs entrées HDMI 2.1, du 144 Hz, les modes ALLM et VRR

Sans oublier une barre de son et un caisson de base Bang & Olfusen

De base à 1 590 euros, le téléviseur TCL NXTFRAME 55A300WPRO de 2024 s’affiche à 1 090 euros chez Boulanger.

Pack Philips Hue Découverte

Si vous souhaitez débuter une installation domotique avec des lumières connectées, le pack découverte signé Philips Hue contient tout le nécessaire pour illuminer votre intérieur. Et ce kit devient encore plus intéressant après 45 % de réduction.

Un kit complet et facile à installer

Deux ampoules Hue E27 + une télécommande + un pont de connexion + prise connectée

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Compatible avec Siri, Alexa, Google Assistant

De base à 199,99 euros, le pack Philips Hue avec 2 ampoules connectées White & Color Ambiance + pont de connexion + télécommande + prise est en ce moment proposé à 109,99 euros chez Boulanger.

Decathlon Riverside 100 E

Pour tous vos trajets du quotidien sans efforts, le Riverside 100 E de chez Decathlon est un bon choix. Il est suffisamment confortable pour vous accompagner en excursion en ville ou sur des petits sentiers. Bonne nouvelle : ce dernier coûte 200 euros de moins

Hors période de promotion comme le Black Friday en ce moment, le Riverside 100 E coûte 1 199 euros. Mais en ce moment, chez Decathlon, vous avez l’opportunité de le commander pour 999 euros.

Quels e-commerçants participeront au Black Friday ?

Pour la majorité des e-commerçants, que ce soit en France ou dans le monde, la fin de l’année représente la plus grosse partie du chiffre d’affaires de l’année, il est donc impensable que certains revendeurs bien connus de l’Hexagone manquent à l’appel. Voici la liste :

Ce n’est pas tout, puisque certaines marques bien connues de la Tech proposeront directement les offres du Black Friday sur leur propre boutique en ligne.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.