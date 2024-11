Amazon fait le plein de bonnes affaires pour la Black Friday Week : les 28 deals à retenir

Le Black Friday approche à grands pas, et en attendant, Amazon ajoute de nouvelles offres durant la Black Friday Week, comme les AirPods Pro 2 à moins de 200 euros, ou encore la box Nvidia Shield TV à -20 %. Découvrez toutes les offres dans cet article.

Depuis le début de la Black Friday Week, Amazon lance une vague de promotions sur de nombreux produits Tech : smartphones, pc portables, montre connectées, écouteurs, caméras de surveillance, tout y passe… Et à l’approche du Black Friday ce vendredi 29 novembre, le géant américain n’hésite pas à casser les prix. Cet article est régulièrement mis à jour et compte déjà de belles affaires.

Les meilleures offres Amazon pour la Black Friday Week

Nvidia Shield TV

La Nvidia Shield TV représente le top des boîtiers Android TV à brancher sur sa TV. Il n’est plus tout jeune, et pourtant il est régulièrement mis jour, et s’affiche à moins de 130 euros à l’occasion de la Black Friday Week.

Nvidia Shield TV // Source : Frandroid

Les avantages de la Nvidia Shield TV

Un format compact et pratique à glisser derrière le TV

Supporte la 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 159,99 euros à son lancement, le modèle 2019 de la Nvidia Shield TV passe aujourd’hui à 129,99 euros sur le site d’Amazon. Si vous cherchez un modèle plus puissant avec une connectique plus variée, le Nvidia Shield TV Pro est à 184 euros au lieu de 219 euros.

SSD portable SanDisk Extreme 4 To

Pratique, performant, solide et doté d’une grande capacité de stockage, le SSD Sandisk Extreme a tout ce qu’il faut pour plaire, surtout maintenant que son prix s’adoucit à l’occasion de la Black Friday Week.

Ce qu’il faut retenir du SSD SanDisk Extreme

Un SSD externe compact et robuste

Des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 050 Mo/s

Une énorme capacité de stockage : 4 To

Au lieu d’un prix barré de 299 euros, le SSD Externe Sandisk Extreme avec 4 To de stockage est actuellement affiché en promotion à 251,06 euros sur Amazon.

Sonos Beam (Gen 2)

La Sonos Beam 2 offre un son plus riche, plus rond, que les haut-parleurs de voter TV, et qui permet de mieux se plonger dans vos programmes et jeux. Elle est actuellement à -28 %.

La Sonos Beam 2, c’est quoi ?

Un format super compact qui permet de la glisser partout

Elle propose un son d’excellente qualité, qui plus est compatible Dolby Atmos

Un design élégant, non négligeable vu où elle s’installe

Il y a bien longtemps, dans une galaxie fort, fort lointaine, la Sonos Beam 2 coûtait 499 euros. Puis la Black Friday Week est passée par là et chez Amazon, vous pouvez la commander pour 359 euros.

Razr Kishi V2 (modèle iphone)

Le gaming sur mobile, c’est bien, parce qu’on peut jouer partout, mais posez deux doigts sur l’écran et tout de suite, on ne voit quasiment plus rien. La solution, c’est une manette comme la Razer Kishi V2, ici pour iPhone, qui est en promo à -58 %.

Ce qu’il faut retenir de la Razer Kishi V2 pour iPhone

Une utilisation simplissime en mode plug and play

Elle n’empêche pas la recharge de l’iPhone en jouant

Si vous jouez déjà avec une manette, la prise en main est immédiate

Jusque-là vendue 119,99 euros, avec bien sûr quelques promos par-ci par-là, la Razer Kishi V2 pour iPhone atteint aujourd’hui des sommets en passant à seulement 49,99 euros chez Amazon.

OnePlus 12R

Le OnePlus 12R a beau être une déclinaison plus abordable du OnePlus 12, il n’a aucun défaut majeur qui pourrait nous faire vous le déconseiller. Mieux encore, aujourd’hui, son prix passe de 699 euros à seulement 499 euros.

L’offre du OnePlus 12R

Un bel écran avec du 120 Hz LTPO

Des performances au rendez-vous grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie musclée et une charge ultra-rapide

De base à 699 euros, le OnePlus 12R (16 + 256 Go) se trouve aujourd’hui à 499 euros sur le site d’Amazon.

Sony PlayStation 5 Édition numérique

La console next-gen de Sony a longtemps été difficile à trouver en stock, le temps à bien fait les choses, aujourd’hui on la trouve même en promotion lors de la Black Friday Week : la version numérique chute sous les 375 euros.

Ce qu’on apprécie de la PS5

La beauté des graphismes

L’interface fluide et la manette DualSense

La rétrocompatibilité des jeux PS4

Lancée à 449 euros dans sa version numérique, la PlayStation 5 de Sony se négocie en ce moment à 374 euros sur Amazon.

Amazon Echo Show 5 (3e génération)

L’Echo Show 5 (3e gen) est un écran connecté, toujours aussi pratique, qui offre une meilleure qualité sonore, une plus grande rapidité et une esthétique plus élégante. Si ces nouveautés vous tentent, sachez qu’il bénéficie de 45 % de remise lors de la Black Friday Week.

Les points essentiels de l’Echo Show 5

Une nouvelle façade entièrement plane

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e génération) est actuellement en promotion à 59,99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Dot 2022

Les enceintes connectées tiennent une place importante dans les écosystèmes domotiques, ce sont tout simplement les cœurs et cerveaux de la maison connectée. La cinquième génération d’Amazon Echo Dot est actuellement l’une des meilleures références, et coûte 60 % de moins à la Black Friday Week.

L’Amazon Echo Dot 5 en bref

Des performances sonores améliorées, mais encore perfectibles

Une captation des micros efficace

La fonction de répéteur Wi-Fi

De base à 64,99 euros, puis réduit à 49,98 euros, l’Amazon Echo Dot 5e génération est maintenant disponible en promotion à 25,99 euros.

Amazon Fire TV Stick 4K + Manette Luna

Amazon veut promouvoir son service de cloug gaming avec cette offre du Prime Day. En effet, le géant de l’e-commerce a fait un pack rassemblant la manette officielle Luna et le Fire TV Stick, pour 70 euros le tout, au lieu de 139,98 euros. Il manque plus qu’à payer l’abonnement.

Que faire avec ce pack Fire TV Stick 4K + Manette Luna ?

Jouez à plus d’une centaine de jeux vidéo via Luna

Regardez du contenu en streaming via Netflix, Prime Video…

Mais aussi contrôler vos objets connectés avec la télécommande vocale

Au lieu de 139,98 euros, le pack manette Luna + Fire TV Stick est aujourd’hui disponible en promotion à 70,98 euros sur Amazon.

Kindle 2024

Avec ses Kindle, Amazon réconcilie le public avec la lecture en proposant une tablette de poche pouvant contenir des milliers de livres. La version 2024 est déjà affichée à -13% durant la Black Friday Week.

La Kindle 2024 d’Amazon, c’est quoi ?

Jusqu’à 6 semaines d’autonomie avec une seule charge

16 Go de mémoire = des milliers de livres sur la liseuse

L’écran antireflet de 6″ avec éclairage avant réglable

Pendant la Black Friday Week, vous avez le choix entre la Kindle 2024 classique et la version Paperwhite en promotion chez Amazon. La première est à 94,99 euros au lieu de 109,99 euros. La seconde, elle, est à 144,99 euros au lieu de 169,99 euros.

SSD Samsung 990 Pro 4 To

Le SSD NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 Pro est l’un des modèles les plus véloces du secteur. Naturellement, il n’est donc pas bon marché en temps normal, mais en cette Black Friday Week, on peut enfin le retrouver en promotion, et dans sa version 4 To s’il vous plaît.

Pourquoi choisir le SSD Samsung 990 Pro ?

Des débits pouvant aller jusqu’à 7 450 Mo/s

Une quantité de stockage très généreuse

Une compatibilité avec la PS5

Au lieu de 359,99 euros, le SSD Samsung 990 Pro de 4 To est aujourd’hui disponible en promotion à 272,59 euros sur Amazon.

Google Pixel 9 Pro Fold

Le Pixel 9 Pro Fold est le nouveau pliant de Google, qui est nettement plus abouti que la première version. Il distance pas mal de concurrents grâce à ses nombreux atouts, et devient plus intéressant avec cette remise de 100 euros sur son prix de base.

Les points intéressants du Pixel 9 Pro Fold de Google

Un design affiné et résistant à l’eau

Deux écrans OLED (6,3 et 8 pouces) lumineux

De bonnes performances photo (avec une dose d’IA)

Sept ans de mises à jour

Lancé à 1 899,99 euros, le Google Pixel 9 Pro Fold (256 Go) est en ce moment proposé à 1 799,99 euros chez Amazon.

Amazfit Helio Ring

L’Amazfit Helio Ring est une bague connectée pour vous aider à surveiller votre santé et que vous retrouvez avec une petite réduction de 50 % pendant la Black Friday Week chez Amazon.

Pourquoi l’Amazfit Helio Ring vaut le coup ?

Le design moucheté de la bague est élégant et original

Pas mal de suivis différents pour garder un œil sur la santé

Vous pouvez l’utiliser aussi bien avec Android qu’iOS

Lorsqu’elle est sortie, l’Helio Ring d’Amazfit coûtait 299,90 euros. Grâce à la Black Friday Week, vous la retrouvez chez Amazon pour 149,90 euros. Notez que la promotion est disponible pour les tailles 8, 10 et 12.

Amazfit Cheetah Pro

Idéale pour les sportifs, l’Amazfit Cheetah Pro est une montre connectée que l’on a testée et largement approuvée, notamment en raison de la précision de ses capteurs. En cette Black Friday Week, vous pourrez trouver ce modèle efficace avec 100 euros de moins.

L’Amazfit Cheetah Pro, c’est quoi ?

Un bracelet à velcro confortable

Une dalle Amoled très lumineuse

Des capteurs fiables (fréquence cardiaque, GPS…)

Lancée à 299,90 euros, la montre connectée Amazfit Cheetah Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 199,90 euros sur Amazon.

Google Pixel Watch 3

La Pixel Watch 3 est faite pour les possesseurs de smartphone d’Android et offre de nombreuses fonctions avancées. Elle a en plus l’avantage d’être récente et de bénéficier des dernières innovations de la marque. Pour la Black Friday Week chez Amazon, vous la retrouvez avec près de 20 % de remise.

Quels sont les atouts de la Pixel Watch 3 ?

Wear OS offre une super expérience et la possibilité d’installer des applications tierces

Un écran AMOLED très lumineux, pratique en extérieur

Il y a pas mal de fonctions dédiées au sport

Alors que la Google Pixel Watch 3 coûte 399 euros, les bienfaits de la Black Friday Week se font ressentir chez Amazon puisque vous pouvez la commander pour 329 euros.

Sony WH-1000XM5

Vous recherchez un bon casque audio Bluetooth avec ANC et vous ne savez pas lequel choisir ? La dernière référence haut de gamme de Sony est en baisse durant les soldes. Le XM5 est un casque qui tient à offrir la meilleure réduction de bruit du marché, et coûte 30 % de moins.

Ce qu’on apprécie du Sony WH-1000XM5

La réduction de bruit active encore meilleure

Un rendu sonore très dynamique

Le Bluetooth multipoint

Vendu au départ à 429 euros, le casque Sony WH-1000XM5 est actuellement en promotion à 295 euros sur le site d’Amazon.

Bose QuietComfort

Le casque Bose QuietComfort a remplacé, l’an dernier, le QuietComfort 45. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce modèle à réduction de bruit active est un excellent modèle, que l’on a d’ailleurs noté 9/10 après notre test. Une référence efficace que l’on trouve actuellement à un bien meilleur prix lors de la Black Friday Week.

Les atouts du Bose QuietComfort

Un casque léger et confortable

Une réduction de bruit active épatante

Une autonomie qui dépasse la journée

Au lieu de 349 euros à sa sortie, le Bose QuietComfort est maintenant remisé à 239 euros sur Amazon.

Microsoft Surface Pro

Le Microsoft Surface Pro est un laptop 2-en-1 disposant des technologies orientées IA (Copilot+ PC notamment) mais aussi du stylet et clavier détachable pour une plus grande polyvalence. Endurant, puissant avec sa puce Snapdragon X Elite, il plaît davantage grâce à 410 euros de remise.

Les forces du Microsoft Surface Pro

Un design toujours aussi élégant et une autonomie satisfaisante

La puissance de la puce Snapdragon X Elite

L’écran Oled, lumineux et calibré

Au lieu d’un prix barré à 1 999 euros, le laptop Microsoft Surface Pro est désormais en promotion à 1 579 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A55

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone milieu de gamme qui brille par son autonomie exemplaire, son design élégant et son écran 120 Hz, plébiscité lors de notre test. Si vous cherchez un nouveau smartphone, c’est peut-être le bon moment pour se laisser tenter grâce à cette promo durant la Black Friday Week.

Pourquoi on recommande le Samsung Galaxy A55 ?

Pour son écran de qualité et en 120 HZ

Ses deux jours d’autonomie

Son expérience logicielle proche des Galaxy S

Au lieu de 479 euros au lancement, le Samsung Galaxy A55 est maintenant remisé à 389 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Avis aux sportifs et aux amateurs de grosses montres connectées très performantes : la Samsung Galaxy Watch Ultra bénéficie de 29 % de remise immédiate.

Que propose la Samsung Galaxy Watch Ultra ?

Un écran très lumineux et un bouton d’action pratique

Un suivi GPS précis et un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Des fonctions sportives exclusives

Vendu au départ à 699 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra se trouve en ce moment en promotion à 499 euros sur le site d’Amazon.

Google Nest Doorbell

Les sonnettes connectées sont de véritables accessoires de sécurité. La preuve en est avec cette sonnette connectée conçue par Google. Elle propose une bonne définition pour avoir un rendu plus nette, et sait reconnaître les visages. Mieux encore, elle coûte 25 % de moins.

L’offre de la Google Nest Doorbell

Une sonnette plus rapide à installer

Une qualité correcte même de nuit

Détecte les mouvements et reconnaît les visages

Au départ à 199 euros, la sonnette connectée Google Nest Doorbell est aujourd’hui proposée à 149 euros sur Amazon.

Google Nest Cam Indoor

La Google Nest Cam est une petite caméra de surveillance connectée très intelligente et polyvalente. Un petit appareil pratique pour surveiller son domicile que l’on a la chance de trouver en promotion sur Amazon pendant la Black Friday Week : -44 %.

La Google Nest Cam Indoor propose…

Une bonne qualité d’image

Une interface simple à appréhender

Une reconnaissance faciale excellente

Au lieu de 99,99 euros, la Google Nest Cam Indoor est actuellement proposée à 55,99 euros sur Amazon.

Google Pixel 9 Pro

Haut de gamme de la génération 2024, le Google Pixel 9 Pro est déjà en promotion pendant la Black Friday Week. C’est un excellent appareil qui hérite de tous les atouts de son aîné, le 9 Pro XL.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 9 Pro

Un design vraiment haut de gamme

Un écran bien calibré et très lumineux

Un ponte en photo/vidéo

Les sept ans de mises à jour

Le Google Pixel 9 Pro est aujourd’hui en promotion à 899 euros sur Amazon, au lieu de 1 099 euros à sa sortie. Ce prix s’affiche une fois dans le panier.

On trouve aussi le Pixel 9 classique en promotion à 699 euros sur Amazon contre 899 euros de base. Une réduction de 100 euros s’applique une fois ajouté dans le panier.

Samsung Galaxy Watch FE

La Samsung Galaxy Watch FE propose une expérience relativement haut de gamme, le tout à un prix plus contenu grâce à quelques petites concessions faites ici et là. Testés 7/10 par nos soins, cette tocante est une bonne alliée au quotidien qui voit son prix baisser de 37 % lors de la Black Friday Week.

En quoi la Samsung Galaxy Watch FE est intéressante ?

Son design soigné et ses finitions réussies

Une navigation fluide

Mesures de santé globalement précises

La Samsung Galaxy Watch FE est disponible au prix de 229 euros, mais en ce moment, on la trouve en promotion à 144 euros sur Amazon. Tous les coloris sont disponibles à ce prix !

Huawei Watch GT 4

La Huawei Watch GT 5 a beau être arrivée sur le marché, celle qui l’a précédée, la Huawei Watch GT 4, reste une bonne smartwatch. Avec son design léché, son bel écran, son autonomie généreuse et son suivi sportif complet, elle a de quoi convenir à bien des utilisateurs. Elle est très recommandable surtout maintenant qu’elle perd près de 30 % de son prix.

La Huawei Watch GT 4, c’est quoi ?

Un design élégant

Une dalle Amoled de 1,43 pouce

Un suivi des données sportives efficace

Une autonomie généreuse

Auparavant affichée à 249 euros, la Huawei Watch GT 4 (46 mm) est désormais disponible en promotion à 179 euros sur Amazon.

Bose Smart Ultra Soundbar

La Smart Ultra Soundbar vient remplacer la SoundBar 900 en reprenant son design et ses transducteurs, mais en ajoutant un nouveau traitement du son par intelligence artificielle afin de profiter d’une restitution plus claire des dialogues. Le Dolby Atmos est naturellement de la partie à l’instar des fonctions connectées. Autant dire que la Bose Smart Ultra Soundbar ferait un merveilleux cadeau de Noël avec 250 euros de moins.

La Bose Smart Ultra Soundbar en bref

Une barre de son simple à utiliser et qui se suffit à elle-même

D’excellentes performances à faible et fort volume, autant pour les graves que les aigus

Compatible avec AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast

Au lieu de 999,99 euros habituellement, la Bose Smart Ultra Soundbar est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Amazon.

Huawei FreeBuds 6i

Pour des écouteurs généralement proposés à moins de 100 euros, les récents Huawei FreeBuds 6i offrent des performances plutôt impressionnantes, avec notamment une réduction de bruit que l’on a jugée excellente lors de notre test. Des écouteurs qui deviennent encore plus intéressants lors de la Black Friday Week.

Les Huawei FreeBuds 6i offrent…

Un son puissant et dynamique

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie

Les Huawei FreeBuds 6i sont actuellement en promotion à 79 euros chez Amazon, au lieu de 99 euros au départ.

