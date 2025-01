Que nous réserve cette deuxième démarque des soldes d’hiver ? Dès maintenant, retrouvez les meilleures offres Tech que l’on recommande sur Frandroid, en passant par les smartphones, tablettes, PC portables, TV et objets connectés. Il y a le choix !

Maintenant que les fêtes sont passées, il est maintenant l’heure de se faire plaisir (mais, vraiment plaisir) avec les soldes d’hiver de cette nouvelle année 2025. Ne pensez plus aux cadeaux non désirés et d’ores et déjà revendus, mais plutôt aux produits Tech qui vous manquent encore. Les promotions en cours pourraient bien vous permettre de dénicher la perle rare à un très bon prix, surtout que cette deuxième démarque réserve de bien belles surprises.

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les codes promo des soldes d’hiver 2025

Il n’y a actuellement pas de codes promo disponibles chez les différents e-commerçants.

Soldes d’hiver : les meilleures offres en DIRECT

Les soldes d’hiver se déroulent du mercredi 8 janvier 2025 à 8h, jusqu’au mardi 4 février inclus. Chaque semaine interviendra une nouvelle démarque, et ce, jusqu’à la fin de l’événement. Plus vous attendrez, plus vous aurez donc de chance d’obtenir votre produit recherché à un prix encore plus attractif — à condition qu’il reste du stock quand vous déciderez de passer à la caisse.

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

Les participants aux soldes d’hiver sont très nombreux, en passant par les énormes centres commerciaux jusqu’à vos commerces préférés de proximité. Mais, sur Internet, le nerf de la guerre se fera surtout du côté de ces enseignes pour les produits Tech :

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

