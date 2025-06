Fnac et Darty pratiquent déjà les prix cassés pour le début des soldes d’été

La Fnac et Darty commencent la première journée des soldes d’été en bonne et due forme, avec au programme des tonnes de promotions sur de nombreux produits Tech. Pour ne pas vous perdre dans cette avalanche d’offres, nous vous avons sélectionné uniquement celles qui valent le coup.

Fnac et Darty viennent de mettre en ligne leurs offres pour les soldes d’été. Les deux enseignes françaises ont de quoi vous faire économiser dès maintenant beaucoup d’argent sur des produits populaires de la Tech, en passant par les smartphones, les tablettes, les TV et même les trottinettes électriques. Des promotions, il y en a beaucoup, mais nous avons regroupé uniquement les meilleures offres dans cette sélection.

Les meilleures offres Fnac & Darty durant les soldes d’été 2025

Ninebot F3 Pro E Ã 599 euros au lieu de 649 euros : Fnac et Darty

Samsung Galaxy S24 FE Ã 552 euros au lieu de 752 euros : Fnac et Darty

Kobo Clara BW Ã 129 euros au lieu de 149 euros : Fnac

Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition à 329 euros au lieu de 449 euros : Fnac et Darty

Suunto Wing à 179 euros au lieu de 199 euros : Fnac

Dyson OnTrac à 399 euros au lieu de 499 euros : Darty

DJI Flip (pack) Ã 499 euros au lieu de 639 euros : Fnac et Darty

Motorola Edge 50 Ultra à 802 euros au lieu de 1 002 euros : Fnac et Darty

Google Pixel 9 Pro XL (256 Go) Ã 949 euros au lieu de 1 299 euros : Fnac et Darty

Samsung Galaxy S25 Edge à 1 102 euros au lieu de 1 252 euros (via 150 € bonus reprise) : Fnac et Darty

Samsung Galaxy Buds FE Ã 59 euros au lieu de 99 euros : Fnac et Darty

Bose QC Ultra à 349 euros au lieu de 399 euros : Fnac et Darty

LG OLED55C5 Ã 1499 euros au lieu de 1 799 euros : Fnac et Darty

LG Gram 16 Ã 1 199 euros au lieu de 1 599 euros : Fnac et Darty

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Ã 224,79 euros au lieu de 450 euros : Fnac et Darty

Ninebot F3 Pro E

Avec ce modèle F3 Pro E, Ninebot revoit sa copie et fait évoluer la formule de la F2 Pro E tout en s’inspirant de l’excellente Max G3 E. Agile, vive, confortable et endurante, la toute récente Ninebot F3 Pro E pourrait bien devenir une référence incontournable de la gamme. Bonne nouvelle : pendant les soldes elle coûte 50 euros de moins.

La Ninebot F3 Pro E en résumé

Un écran moderne et bien lisible

Une trottinette confortable et stable

Une autonomie de plus de 30 km

Habituellement affichée à 649,99 euros, la Ninebot F3 Pro E est actuellement proposée à 599,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le modèle en dessous, la Ninebot F3 E, est de son côté vendu à 529,99 euros au lieu de 599,99 euros à la Fnac.

Samsung Galaxy S24 FE

Malgré quelques petites concessions sur la fiche technique, le Samsung Galaxy S24 FE reste un smartphone très équilibré et que l’on recommande sans souci. Il plaît pour sa qualité de fabrication, son excellent logiciel et ses bonnes performances. Aujourd’hui, il perd 200 euros à l’occasion des soldes.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 FE

Un design haut de gamme

Une dalle lumineuse

One UI et l’intégration de fonctions IA

Affiché à 752 euros, le Samsung Galaxy S24 FE est actuellement en promotion à 552 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Kobo Clara BW

La Kobo Clara BW est l’une des liseuses les moins chères du catalogue de la marque. Compacte, confortable, écoresponsable et compatible Bluetooth, ce modèle devient encore plus intéressant pendant les soldes d’été grâce à cette offre.

La Kobo Clara BW, c’est quoi ?

Une liseuse légère, écoresponsable et certifiée IPX8

Un écran de 6 pouces confortable

Avec le Bluetooth pour les livres audio

Initialement affichée à 149,99 euros, la liseuse Kobo Clara BW est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros à la Fnac. L’offre est aussi disponible sur le site Darty.

Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition

Fluide, polyvalente et accompagnée d’un stylet efficace, la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est une tablette taillée pour les étudiants, qui pourront par exemple être plus productifs grâce à l’IA. Actuellement, on la trouve à moins de 330 euros grâce à une promo spéciale soldes.

Les points forts de la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition

Une dalle mate 3K de 12,7 pouces + 144 Hz

Google Gemini intégré

Un stylet fourni

Auparavant affichée à 449,99 euros, la tablette Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 329,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Suunto Wing

Les Suunto Wing sont des écouteurs à conduction osseuse orientés pour les sports outdoors. Il se démarque de la concurrence avec les lumières LED intégrées pour une meilleure visibilité dans l’obscurité, du contrôle des mouvements de la tête et sont certifiés IP67. Si ce modèle, sachez qu’il profite de 10 % de remise.

Les forces des Suunto Wing

Une écoute confortable

La connexion stable

L’autonomie et la batterie externe

Proposés à 199,99 euros, les écouteurs Suunto Wing se vendent pendant les soldes à 179,99 euros chez la Fnac et Darty.

Dyson OnTrac

Le Dyson OnTrac est le deuxième casque audio sans fil conçu par la marque. Il propose un design soigné avec une collection d’accessoires pour un maximum de personnalisation, une fonction réduction de bruit performante ainsi qu’une grande autonomie. Si vous souhaitez découvrir ce produit, il profite de 100 euros de remise pendant les soldes.

Les points forts du Dyson OnTrac

Un casque confortable aux finitions soignées

Une autonomie longue durée

La réduction de bruit active jusqu’à 40 dB

De base à 499,99 euros, le casque Dyson OnTrac est vendu désormais à 399 euros sur le site Darty.

DJI Flip

Le DJI Flip est un drone avec des hélices pliables et un poids léger, sans pour autant sacrifier la qualité de prise de vue. En plus, il s’agit d’un drone de classe C0, qui ne nécessite pas de formation pour le faire voler. Si vous souhaitez vous en procurer un, ce modèle est nettement plus intéressant dans ce pack en promo.

DJI Flip (DJI RC 2) // Source : Frandroid

Les atouts du DJI Flip

Design pliable compact

Vidéo 4K60 et la qualité des photos

Autonomie convenable

Le pack DJI Flip est proposé à 639 euros mais pendant les soldes, il revient à 499 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Motorola Edge 50 Ultra

Le Motorola Edge 50 Ultra est un smartphone haut de gamme et qui a de quoi satisfaire avec sa fiche technique musclée : écran OLED incurvé, puce performante, charge vélo… Bref tout ce qu’il faut pour en faire un bon smartphone, dont le prix baisse fortement pendant les soldes.

Ce qu’on apprécie du Motorola Edge 50 Ultra

Ses finitions haut de gamme

Sa dalle pOLED de 6,7 pouces + 144 Hz

Sa puce Snadragon 8s Gen 3 et sa charge de 125 W

Initialement à 1 002 euros, le Motorola Edge 50 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 802 euros chez Darty et à la Fnac.

Google Pixel 9 Pro XL

Puissant et bourré de fonctionnalités d’IA, le dernier modèle de smartphone premium de Google est à prix très réduit durant les soldes d’été : sa version XL perd 350 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 9 Pro XL

Un volet photo très bien exécuté

Un beau design avec un écran très lumineux

Autonomie en hausse

Affiché à 1 299 euros, le Google Pixel 9 Pro XL (256 Go) se négocie en ce moment remisé à 949 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy S25 Edge

Le Samsung Galaxy S25 Edge est une pièce de design pour une niche d’utilisateurs pour qui l’esthétique et la finesse sur tout le reste. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu’il est possible d’économiser 150 euros dessus.

Les avantages du Samsung Galaxy S25 Edge

Finesse et légereté

Qualité du grand-angle de 200 MP

Le logiciel toujours aussi agréable et complet

Disponible à 1 249 euros, le Samsung Galaxy S25 Edge se négocie aujourd’hui à 1 102 euros chez la Fnac et Darty grâce à un bonus de reprise de 150 euros.

Samsung Galaxy Buds FE

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil avec un bon rapport qualité/prix, avec la présence de l’ANC et d’un confort optimal, les Samsung Galaxy Buds FE sont un bon choix.

En quoi les Samsung Galaxy Buds FE sont intéressants ?

Des écouteurs très confortables et légers

La réduction de bruit active présente

Une belle autonomie

Sortie à 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont aujourd’hui en promotion à 59 euros à la Fnac et le site Darty.

Bose QC Ultra

Le constructeur américain a soigné son QC Ultra avec un design et un confort haut de gamme, une longue autonomie et une réduction de bruit active au top du top.

Ce qu’il faut retenir du Bose QuietComfort Ultra

Un confort haut de gamme avec son design circum-aural

Une excellente qualité audio, idem pour l’ANC

Le Bluetooth multipoint

Une autonomie de plus de 30 heures

Au lieu de 399 euros, le casque Bose QuietComfort Ultra est aujourd’hui remisé à 349 euros chez la Fnac et Darty.

LG OLED55C5

La série C des TV OLED de LG est souvent l’option la plus intéressante pour goûter au savoir-faire de la marque. Si vous attendiez les soldes pour vous le procurer, c’est le moment : il tombe à moins de 1 500 euros.

Les forces du LG OLED55C5

Une dalle White-OLED Evo de 55 pouces

Sa compatibilité avec les normes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Les performances gaming

Au lieu de 1 790 euros, le téléviseur LG OLED55C5 est en ce moment en promotion à 1 499 euros sur le site de la Fnac et Darty.

LG Gram 16

Avec son poids plume et son design fin, le PC portable LG Gram 16 est taillé pour les utilisateurs qui se déplacent fréquemment au quotidien et qui ont donc besoin d’une machine légère, mais aussi performante. La bonne nouvelle, c’est qu’il coûte 400 euros de moins.

Les points forts du LG Gram 16

Un laptop tout léger

Une dalle QHD+ de 16 pouces

Combo Ultra 5 125H + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Initialement affiché à 1 599,99 euros, le LG Gram 16 est désormais proposé à 1 199,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est une petite tablette familiale présentant un très bon rapport qualité-prix. On la trouve aujourd’hui pour à un prix plus doux à l’occasion des soldes.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

De base à 449 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est aujourd’hui remisée à 224,79 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2024

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

