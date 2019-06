Très belle offre sur le OnePlus 7 256 Go/8 Go pendant ces soldes d’été : Il est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Rakuten en utilisant le code promo ETE30. Recevez également 43 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Commercialisé à 609 euros lors de son lancement, le OnePlus 7 256 Go / 8 Go a droit à plus de 200 euros de réduction chez Rakuten pendant les soldes d’été : 399 euros ! Pour bénéficier de ce tarif, il faut appliquer le code promo ETE30 au moment du paiement. Vous récupérez également 43 euros sous la forme de Super Points à déduire sur vos futurs achats.

S’il est sorti dans l’ombre de OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7 « tout court » ne démérite pas non plus. Évolution du OnePlus 6T, il embarque toutes les caractéristiques que l’on attend dans un smartphone haut de gamme de 2019. Cela commence par le processeur Qualcomm Snapdragon 855, épaulé par 8 Go de mémoire vive sur ce modèle. Il n’y a pas plus performant sur le marché à l’heure actuelle. Il va donc tourner comme un charme, qu’il s’agisse de jeux gourmands ou de navigation web. La version proposée ici dispose en plus de 256 Go de stockage.

Il conserve l’excellent écran OLED de 6,2 pouces avec une définition Full HD avec une discrète encoche de type « goutte d’eau ». La dalle a fait ses preuves et il est de bon aloi de la retrouver ici. C’est sur la partie photo que le OnePlus 7 fait le plus de concessions avec deux capteurs au lieu de trois sur la version pro. Le module principal est de tout de même de 48 mpx, comme le 7 Pro.

La batterie de 3700 mAh lui confère enfin une autonomie supérieure à la moyenne. Comme d’habitude, OnePlus ne propose pas de recharge sans-fil, mais il y a de la recharge — très — rapide. Tous les détails sont dans notre test complet du OnePlus 7.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

On ne fait pas plus puissant

Une grande capacité de stockage

La recharge rapide vraiment efficace

En utilisant le code promo ETE30 sur Rakuten, le OnePlus 7 8/256 passe à 399 euros au lieu de 609 euros. Recevez également 43 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Retrouvez le OnePlus 7 8/256 à 399 euros

ETE30

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !