Nous sommes à une semaine du Black Friday et à quelques jours de la Black Week, mais de nombreuses promotions de l’événement sont d’ores et déjà disponibles. Aujourd’hui, nous vous proposons un tour de chauffe chez Amazon avec de nombreuses réductions sur les produits high-tech. Retrouvez notre sélection des meilleures offres du commerçant avant le jour J.

Mise à jour le 22/11/2019 à 15h15 : Nous avons étoffé notre sélection des meilleures offres sur Amazon avec de nouveaux produits, en passant par le nouveau Realme 5 Pro déjà en promotion, l’enceinte Bluetooth UE Boom 2 avec 58 % de réduction, et également d’autres offres high-tech que nous jugeons intéressantes pour leur prix, mais aussi pour leur qualité.

Article original : La fin de l’année approche et cela veut dire une chose : Black Friday. L’événement commercial prend officiellement place du 29 novembre au 2 décembre 2019, pour se clôturer avec la journée du Cyber Monday le lundi d’après. Tous les ans, les promotions arrivent généralement bien avant le fameux vendredi noir, grâce à un phénomène dorénavant appelé la Black Week. Cette semaine noire (qui commencera le 25 novembre chez nous) a pour but de dévoiler une partie des offres avant l’heure, mais force est de constater que, cette année, les revendeurs sont encore plus précoces qu’auparavant.

Dès aujourd’hui, on voit alors émerger une sorte de « pré-Black Week/Friday » chez Amazon, avec des promotions sur ses propres produits (Echo, Fire TV Stick, etc.), mais aussi sur les smartphones, les objets connectés, les PC/tablettes et même les accessoires. Découvrez notre sélection des meilleures offres qui seront également disponibles au même prix pendant la Black Week ou le Black Friday.

40 euros de remise immédiate sur les AirPods 2 d’Apple

Les AirPods 2 proposent une évolution mineure des célèbres écouteurs de la marque à la pomme. Ils sont toujours reliés au boîtier de charge et profitent de l’appareillage intelligent sur tous les produits Apple (MacBook, iPhone, Apple Watch et Apple TV).

Plus agréables à porter que des écouteurs intra-auriculaires pour la majorité des personnes, ils bénéficient d’une autonomie de 5 heures et se rechargent via le boîtier de charge fournis. Sur cette version, le boîtier se recharge avec un câble lightning.

Les AirPods 2 sont compatibles Bluetooth 5, comme tous les iPhone depuis 2018, afin de bénéficier surtout d’une connection plus stable. Bien entendu, ils pourront être utilisés comme n’importe quel écouteurs Bluetooth sur des smartphones Android ou des ordinateurs Windows, mais ils perdront quelques fonctionnalités qui ont fait leur renommée (arrêt automatique de la musique, connection bluetooth automatique, double-tap pour changer de musique etc). Cependant, et surtout à ce prix, ce sont de très bons écouteurs qui ont l’avantage d’être ultra-compacts avec la taille réduite du boîtier.

Les Apple AirPods 2 en bref

Ils peuvent s’appairer à d’autres appareils que les produits Apple

Une bonne expérience audio et une autonomie très convenable

Intégration native de Siri

Pour le lancement de la black friday week, Amazon propose 40 euros de remise sur les AirPods 2 comparé à leur prix sur l’Apple Store. Cela permet de les obtenir à 139 euros au lieu de 179.

Retrouvez les AirPods 2 à 139 €

Le nouveau Realme 5 Pro déjà à 183 € au lieu de 199 €

À ce jour, le Realme 5 Pro est le plus gros concurrent du Xiaomi Redmi Note 8(T). Oppo mise tout sur le rapport qualité/prix de son smartphone, ce qui implique une belle fiche technique à petit prix. Le téléphone embarque un écran IPS LCD de 6,3 pouces de bonne facture, un Snapdragon 712 épaulé par 4 Go de RAM pour profiter d’une expérience utilisateur fluide et même faire tourner des jeux 3D, ainsi qu’un quadruple capteur photo de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels, dont le capteur Sony IMX586 utilisant la technique du pixel binning, pour apporter une grande polyvalence sur cette gamme de prix. De plus, son autonomie est supposée excellente avec sa batterie de 4 035 mAh et il est également compatible avec la charge rapide VOOC Flash Charge 3.0.

Le Realme 5 Pro en bref

Son rapport qualité/prix tout aussi intéressant qu’un Redmi Note 8(T)

Son quadruple capteur, dont le Sony IMX586 de 48 mégapixels

Sa compatibilité avec la charge rapide VOOC Flash

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le tout nouveau Realme Pro 5 s’affiche à 183 euros au lieu de 199 euros, en deux coloris : bleu et vert.

Retrouvez le Realme 5 Pro (bleu) à 183 €

Retrouvez le Realme 5 Pro (vert) à 183 €

Le OnePlus 7 Pro à 659 € au lieu de 749 €

Face au OnePlus 7 classique, cette version Pro est plus que pertinente pour se rapprocher d’un aspect plus premium qu’auparavant. Tout d’abord, il intègre un merveilleux écran Fluid AMOLED de 6,67 pouces en Quad HD avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, tout simplement un bonheur pour regarder du contenu multimédia. Ce dernier n’est d’ailleurs coupé par aucune bulle ni encoche grâce à sa caméra pop-up. De plus, ses bords sont incurvés sur les côtés. Ensuite, l’autonomie est également rehaussée grâce à sa batterie de 4 000 mAh, rechargeable très rapidement avec le système Warp Charge. Pour le reste des caractéristiques, on retrouve évidemment le Snapdragon 855 et 8 Go de mémoire vive pour relever tous les défis haut la main et une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 7 Pro.

Le OnePlus 7 Pro en bref

Son merveilleux écran 90 Hz

Son Snapdragon 855 + 8 Go de RAM

Son autonomie excellente et sa compatibilité avec Warp Charge

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le OnePlus 7 Pro est disponible à 659 euros, soit une économie de 100 euros sur son prix habituel.

Retrouvez le OnePlus 7 Pro (8/256 Go) à 659 €

Si cela ne correspond pas à votre budget et que vous voulez tout de même un smartphone de la marque OnePlus, notez que le 6T avec 6/128 Go est également disponible en promotion sur Amazon à 409 euros au lieu de 559 euros. Il intègre un écran AMOLED de 6,41 pouces, un Snapdragon 845 et 6 Go de RAM, un double capteur 16 + 20 mégapixels et une batterie de 3 700 mAh, également compatible Warp Charge.

Retrouvez le OnePlus 6T (6/128 Go) à 409 €

Le Samsung Galaxy S10 512 Go à 859 €

Le Samsung Galaxy S10 est le flagship de 2019 pour la marque coréenne. Bien équilibré, il répond à tous les critères d’un smartphone premium, notamment par les finitions exemplaires de son design borderless, la qualité de son écran Dynamic AMOLED, la puissance de son Exynos 9820 ou encore la polyvalence de son triple capteur photo. Il n’est pas le plus autonome avec sa batterie de 3 400 mAh, mais cela est facilement compensé par sa compatibilité avec la charge rapide et sans fil. De plus, il est certifié IP68.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10.

Le Samsung Galaxy S10 en bref

Un écran Dynamic AMOLED de toute beauté

Une puissance élevée grâce au Exynos 9820

La polyvalence de son triple capteur photo

L’interface One UI, agréable à utiliser au quotidien

La version 512 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 859 euros sur Amazon, contre 1 159 euros habituellement.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 512 Go à 859 €

Le Motorola G7 à 199 € au lieu de 249 €

Le Motorola G7 reprend le design authentique de la gamme, tout en se modernisant. Il ressemble au Moto G6, mais avec une encoche, un ratio d’écran passant à 19:9 (au lieu de 18:9) et des bordures plus fines autour de la dalle, ici IPS LCD de 6,24 pouces. Il est par ailleurs propulsé par un Snapdragon 632 épaulé par 4 Go de mémoire vive, ce qui est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur fluide, d’autant plus sur une version pure de l’OS de Google. De plus, son autonomie se situe dans la moyenne grâce à sa batterie de 3 000 mAh et il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 15 W.

Le Motorola G7 en bref

Un design plus moderne que les anciens modèles

Une expérience utilisateur fluide avec une interface proche d’Android pur

Une autonomie dans la moyenne et sa compatibilité charge rapide jusqu’à 15 W

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le Motorola G7 est remisé à 199 euros sur Amazon, soit une réduction de 50 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Motorola G7 à 149 €

Le Motorola G7 Plus, avec un Snapdragon 636 plus performant et une meilleure solution photo grâce à son capteur de 16 mégapixels (contre 12 sur le G7 classique), est également en promotion à 199 euros sur Amazon, contre 329 euros habituellement.

Retrouvez le Motorola G7 Plus à 199 €

Le Motorola One Action à 199 € au lieu de 289 €

À l’instar de ses prédécesseurs, le Motorola One Action fait partie du label Android One pour proposer une expérience utilisateur épurée et simplifiée. Ce modèle a toutefois la particularité de proposer un triple capteur photo, dont un capteur de 16 mégapixels qui souhaite imiter les fonctionnalités d’une action cam. Il peut filmer en Full HD, mais pas en 4K. Pour obtenir cette définition, il faudra basculer avec le mode vidéo classique. Sa fiche technique n’est pas en reste avec un écran IPS LCD de 6,3 pouces, un SoC Exynos 9609 épaulé par 4 Go de RAM ou encore une batterie de 3 500 mAh.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à feuilleter notre test complet du Motorola One Action.

Le Motorola One Action en bref

Le label Android One

Son capteur imitant une caméra d’action

Une fiche technique plus que correcte pour ce prix en promotion

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le Motorola One Action est disponible en exclusivité sur Amazon à 199 euros, soit une économie de 90 euros sur son prix habituel.

Retrouvez le Motorola One Action à 199 €

L’Asus Chromebook C423 à 299 e au lieu de 399 €

Le Asus C423 possède un design proche du premium, notamment grâce à sa finesse (16,1 mm d’épaisseur) et sa couleur argentée rappelant fortement celle d’un MacBook. Il intègre par ailleurs une dalle de 14 pouces affichant une définition de 1366 x 768 pixels qui est de bonne facture pour cette gamme de prix, même si on aurait préféré du Full HD. Il est équipé d’un processeur Intel Pentium N4200 épaulé par 8 Go de mémoire vive et propose une autonomie de 10 heures environ.

De plus, son stockage de 64 Go lui permettra de télécharger quelques applications via le Play Store, tout en ayant la possibilité de travailler sur des documents en mode hors ligne en synchronisant le tout avec Google Drive.

L’Asus Chromebook C423 en bref

Son design premium

L’interface épurée de Chrome OS

Une autonomie confortable au quotidien

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’Asus Chromebook C423NA-BV0044 équipé d’un Intel Pentium N4200 s’affiche à 299 euros sur Amazon, soit une réduction de 100 euros.

Retrouvez l’Asus Chromebook C423NA-BV0044 à 299 €

La tablette Huawei MadiaPad T5 10 à 179 € au lieu de 229 €

La MediaPad T5 est une tablette performante, mais abordable. Elle s’équipe d’une large dalle de 10 pouces affichant une définition Full HD. Propulsée par un Kirin 659 épaulé par 4 Go de mémoire vive, la tablette offre une expérience fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. Son autonomie est également confortable avec sa batterie de 5 100 mAh. De plus, elle profite d’un design soigné avec de belles finitions, même si le résultat se veut finalement très classique avec ses grosses bordures autour de l’écran. Enfin, la tablette de Huawei propose une capacité de stockage de 64 Go (extensible via microSD jusqu’à 256 Go).

La Huawei MediaPad T5 en bref

Son écran suffisant large pour regarder des vidéos

Son design soigné avec de belles finitions

Des performances respectables pour son prix

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la tablette tactile Huawei MediaPad T5 est disponible à 179 euros sur Amazon, contre 229 euros habituellement.

Retrouvez la Huawei MediaPad T5 à 179 €

L’Apple Watch Series 4 à 329 € au lieu de 429 €

Le prix de l’Apple Watch Series 4 a bien baissé depuis la sortie du nouveau modèle, mais ce n’est pas pour autant qu’elle devient inintéressante, bien au contraire. Elle conserve le format rectangulaire tout en arrondissant les angles et s’entoure d’un cadre en aluminium du plus bel effet. De plus, son écran OLED de 1,78 pouce s’agrandit de 30 % par rapport à la Series 3. On pourrait regretter la fonctionnalité Always-on Display de l’Apple Watch Series 5, mais on ne va pas chipoter pour le prix, d’autant plus qu’elle est tout aussi puissante que son successeur grâce à sa puce S4 bicœur 64 bits.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le test de l’Apple Watch Series 4 sur Numerama.

L’Apple Watch Series 4 en bref

Un design rectangulaire, mais toujours élégant

Une autonomie estimée à 18 heures selon le constructeur

Tout aussi intéressante que la Series 5, la boussole et le Always-on en moins

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le modèle 40 mm de l’Apple Watch Series 4 est disponible à 329 euros sur Amazon, soit une économie de 100 euros. Le modèle 44 m est également en promotion à 359 euros au lieu de 459 euros.

Retrouvez l’Apple Watch Series 4 (40 mm) à 329 €

Retrouvez l’Apple Watch Series 4 (44 mm) à 359 €

L’Ultimate Ears Boom 2 à 59 € au lieu de 109 €

D’un design sobre et élégant, l’Ultimate Ears Boom 2 profite surtout d’une conception robuste. Elle est étanche, résistante aux chocs et conçue pour partir à l’aventure afin de fonctionner dans la boue, sous la neige, et dans d’autres conditions difficiles. Il est d’ailleurs très facile de la nettoyer avec de l’eau chaude et du savon. Grâce à sa sonorisation à 360 degrés, cette enceinte Bluetooth délivre un son particulièrement puissant pour sa petite taille, avec des aigus et des basses plutôt bien gérées. Très facile à utiliser, elle offre une autonomie de 15 heures environ, bien assez pour passer vos playlists préférées lors d’une soirée. De plus, elle dispose d’une portée de 30 mètres et est également compatible avec la technologie NFC.

L’enceinte UE Boom 2 en bref

Une conception robuste

Un son puissant à 360 degrés

Une autonomie confortable de 15 heures environ

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 est disponible à 59 euros, soit une réduction de 50 euros sur son prix habituel.

Retrouvez l’enceinte UE Boom 2 à 59 €

Le Sony CH-700N (réduction de bruit) à 99 € au lieu de 179 €

Eh oui, pas besoin de dépenser une somme astronomique pour avoir un casque sans fil avec un système d’annulation du bruit ambiant. Alors oui, la réduction n’est pas aussi impressionnante que sur un casque haut de gamme tel que le Sony WH-1000XM3, mais c’est déjà surprenant pour ce prix. De plus, il faut prendre en compte que le casque profite de tout le savoir du constructeur japonais en la matière. La qualité sonore est par ailleurs au rendez-vous, il prend notamment en charge les codecs SBC, AAC, aptX et même aptX HD.

Selon le constructeur, l’autonomie est estimée à 35 heures sans la réduction de bruit activée. Il est également compatible avec la charge rapide. Comptez 10 minutes pour écouter pendant 60 minutes vos musiques préférées.

Le Sony WH-CH700N en bref

Il est confortable et léger

La réduction de bruit active

Sa compatibilité avec aptX et aptX HD

Intègre désormais Google Assistant

Au lieu de 179 euros, le Sony WH-CH700N est aujourd’hui remisé à 99 euros sur Amazon, soit une économie de 80 euros sur son prix d’origine. Le casque sans fil est disponible en trois coloris : noir, bleu et gris.

Retrouvez le casque Sony WH-CH700N à 99 €

La microSD SanDisk Extreme 64 Go à 15 € au lieu de 26 €

La microSD SanDisk Extreme 64 Go possède une vitesse de transfert élevée, estimée jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 60 Mo/s en écriture. Elle est certifiée A2 pour garantir des débits minimums suffisants (entre un minium de 10 et 30 Mo/s) en lecture comme en écriture et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Avec la classe 10, elle offre également la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en 4K depuis un smartphone ou un appareil photo, et de les visionner ensuite dans les meilleures conditions sur un écran compatible. Ce modèle de microSD est tout simplement parfait pour une caméra d’action type GoPro.

La microSD SanDisk Extreme en bref

Vitesse lecture/écriture élevée

Homologuées A2, classe 10

Une conception robuste et une garantie de 10 ans

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la carte microSD SanDisk Extreme de 64 Go est disponible à 15 euros sur Amazon, soit une réduction de 11 euros sur son prix habituel.

Retrouvez la micro SD SanDisk Extreme 64 Go à 15 €

Le SSD SanDisk Plus 480 Go à 50 € au lieu de 59 €

C’est bien connu, les SSD sont plus solides, plus rapides et plus compacts que les HDD classiques. La référence de SanDisk adopte le format 2,5 pouces standardisé sur la majorité des SSD. Il propose une vitesse de lecture de 535 Mb/s et une vitesse d’écriture de 445 Mb/s, ce qui est très efficace à l’usage au quotidien et surtout 10 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Simple à installer, il est également livré avec des instructions pour vous guider à le configurer étape par étape. De plus, notez qu’il bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Le SSD SanDisk Plus en bref

Plus compact, plus résistant et plus rapide qu’un HDD

Des débits de transfert 10 fois supérieurs

La garantie de 3 ans

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le SanDisk SSD Plus de 480 Go est disponible à 50 euros sur Amazon, soit une réduction de 9 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le SanDisk SSD Plus de 480 Go à 50 €

Le SSD porte-clé SanDisk 500 Go à 80 € au lieu de 93 €

Ne vous fier pas à sa petite taille, le SSD SanDisk Extreme possède une grosse capacité de stockage, à savoir 500 Go. Le débit est d’ailleurs plus que correct, estimé à environ 500 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. Il est compatible USB Type-C, on trouve également dans la boîte un câble de 16 centimètres, et même un adaptateur vers USB Type-A. Le SSD de SanDisk est par ailleurs d’une compacité étonnante. Il ne mesure que 9,6 x 4,9 x 0,9 cm pour 40 grammes seulement. Un côté indéniablement pratique au quotidien pour transporter le SSD partout avec soi. De plus, notez qu’il est certifié IP55 pour résister aux éclaboussures et à la poussière.

Le SSD SanDisk Extreme en bref

Design ultra compact pour faciliter le transport

Compatible USB-Type C (avec adaptateur vers USB Type-A)

Débit élevé, environ 500 Mo/s

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le SSD portable SanDisk Extreme de 500 Go est aujourd’hui disponible à 80 euros sur Amazon.

Retrouvez le SSD portable Sandisk Extreme 500 Go à 80 €

Le SSD Samsung 860 QVO 1 To à 97 € au lieu de 149 €

Le SSD Samsung 860 QVO possède une capacité de 1 To, suffisante pour installer votre système d’exploitation et stocker de nombreux logiciels ou jeux. Concernant sa vitesse, il peut atteindre jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 520 Mo/s en écriture, selon le constructeur et variant selon les configurations de votre machine. De plus, il intègre la 4e génération de mémoire V-NAND, ce qui lui permet de gagner en endurance, en rapidité et également de baisser la consommation énergétique.

Le SSD Samsung 860 QVO en bref

Plus compact, plus résistant et plus rapide qu’un HDD

Un rapport capacité/prix très intéressant

La fiabilité de la gamme QVO

Le SSD Samsung 860 QVO d’une capacité de 1 To est aujourd’hui remisé à 97 euros sur Amazon, soit une réduction de plus de 50 euros sur son prix habituel.

Retrouvez le SSD Samsung 860 QVO 1 To à 97 euros

Le Fire TV Stick 4K à 39 € au lieu de 59 €

Le Fire TV Stick 4K est la nouvelle version du dongle HDMI d’Amazon, cette fois-ci compatible UHD tout en supportant les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision. Comme l’ancien modèle, celui-ci intègre son propre système d’exploitation (Fire OS) pour se différencier du Chromecast de Google, ce qui lui permet d’accéder facilement aux services Prime Video ou Amazon Music, ainsi qu’aux applications tierces comme Netflix, Molotov, Twitch, avec la télécommande. Cette dernière a d’ailleurs bien changé, elle intègre désormais un micro pour utiliser Alexa et piloter l’objet à la voix.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon.

Le Fire TV Stick 4K en bref

Sa simplicité d’utilisation

La nouvelle télécommande avec Alexa

Sa compatibilité 4K, mais aussi HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le Fire TV Stick 4K d’Amazon est disponible à 39 euros, soit une réduction de 20 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Fire TV Stick 4K à 39 €

Si votre téléviseur n’est pas compatible 4K, nous vous conseillons alors de vous tourner vers la version classique du Fire TV Stick vendu aujourd’hui à 24 euros au lieu de 39 euros. Il embarque également la nouvelle télécommande avec Alexa intégré.

Retrouvez le Fire TV Stick à 24 €

L’Amazon Echo Show 5 à 49 € au lieu de 89 €

L’Amazon Echo Show 5 prend l’aspect d’une tablette, mais avec une enceinte dans le dos. Il embarque toutes les fonctionnalités liées à l’assistant virtuel Alexa, mais ce nouveau produit de la gamme Echo offre bien plus de possibilités à l’utilisateur grâce à son écran de 5,5 pouces : naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo, ou encore faire défiler ses photos de vacances — comme le fait un cadre photo numérique, par exemple. L’intérêt de l’écran est donc de pouvoir interagir autrement que par la voix avec l’assistant.

De plus, si vous avez déjà des équipements Echo à la maison, l’Amazon Echo Show s’intégra parfaitement. Malheureusement, les usages restent limités dont notamment l’impossibilité d’accéder aux applications YouTube et Netflix, par exemple.

L’Echo Show 5 en bref

La puissance de l’enceinte accrochée au dos

Une nouvelle façon d’interagir avec Alexa grâce à l’écran

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’Echo Show 5 est disponible à 49 euros sur Amazon, soit une réduction de 40 euros sur son prix habituel.

Retrouvez l’Echo Show 5 pouces à 49 €

La liseuse Kindle à 54 € au lieu de 79 €

La liseuse Kindle est la concurrente directe de Kobo by Fnac. Elle embarque un écran e-ink sans reflets et rétroéclairé de 6 pouces affichant une définition de 167 ppp, ce qui offre la même qualité qu’une page imprimée sur du papier. Elle intègre 4 Go de stockage pour entreposer votre collection d’e-books, téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5 millions de références.

Cette liseuse propose d’ailleurs quelques fonctionnalités intéressantes pour personnaliser l’expérience utilisateur. Par exemple, vous pouvez accéder à la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux. De plus, la liseuse Kindle offre de nombreuses heures de lecture avec sa batterie qui permet de tenir 6 semaines sans la recharger à raison de 30 minutes d’utilisation par jour.

La liseuse Kindle en bref

Son écran e-ink de 6 pouces, qualité papier

Ses nombreuses options de personnalisation

Son autonomie très confortable

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la liseuse Kindle est disponible à 54 euros sur Amazon, soit une économie de 25 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez la liseuse Kindle à 54 €

Le modèle Kindle Paperwhite plus fin, plus léger, plus autonome et dorénavant résistant à l’eau est également en promotion à 89 euros, contre 129 euros habituellement.

Retrouvez la liseuse Kindle Paperwhite à 89 €

La tablette Fire HD 8 à 69 € au lieu de 99 €

Comme son nom l’indique, la tablette Fire HD 8 possède un écran de 8 pouces. Elle embarque un processeur quadricœur cadencé à 1,3 GHz, 1,5 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 16 Go, extensible jusqu’à 400 Go via micro SD. Compte tenu de son petit prix, c’est une solution abordable pour profiter de vos contenus multimédias préférés où que vous soyez, ainsi que pour regarder des vidéos en streaming grâce aux applications comme Prime ou Netflix, mais uniquement via le store d’Amazon. Eh oui, la tablette ne tourne pas sous Android, mais Fire OS. De ce fait, il est possible que certaines applications souhaitées ne soient pas disponibles. Enfin, elle propose une autonomie estimée à 10 heures et est également compatible Dolby Atmos.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé de la tablette Fire HD 8.

La tablette Fire HD 8 en bref

Son rapport qualité/prix intéressant

Une autonomie estimée à 10 heures environ

Sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la tablette Fire HD 8 est disponible à 69 euros, soit une économie de 30 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez la tablette Fire HD 8 à 69 €

L’Echo Dot (3ème génération) à 22 € au lieu de 59 €

L’Amazon Echo Dot (3e génération) adopte la forme d’un petit galet pour passer inaperçu à l’intérieur de votre domicile. Elle intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec une belle bande lumineuse faisant le tour de l’enceinte, servant de LED indicative. Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête. Alexa prend par ailleurs en charge les Skills pour personnaliser encore plus l’expérience. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack ou via Bluetooth afin d’améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot.

L’Echo Dot (3ème gen) en bref

Son design mignon en forme de galet

Les Skills pour personnaliser l’expérience

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’Echo Dot (3e génération) est disponible à 22 euros sur Amazon, soit une économie de presque 40 euros sur son prix habituel.

Retrouvez l’Echo Dot à 22 euros

L’Amazon Echo 2 à 49 €

L’Amazon Echo (2e génération) est une enceinte connectée qui embarque l’assistant Alexa. Elle possède une taille plus imposante que l’Echo Dot, ce qui lui permet de proposer une meilleure qualité sonore, mais aussi une meilleure écoute grâce à ses 7 microphones.

Retrouvez l’enceinte Amazon Echo à 49 € sur Amazon

Même avec de la musique en fond, l’enceinte Amazon Echo vous entendra où que vous soyez dans la pièce. Simple à installer, il suffit de prononcer son nom pour démarrer une requête. De plus, les nombreux Skills (pour les applications tierces) offrent une grande possibilité de personnalisation de l’expérience.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo.

L’enceinte Amazon Echo 2 en bref

Alexa, une alternative à Google Assistant et Apple Siri

Les Skills disponibles pour personnaliser l’expérience

Sa compatibilité avec de nombreux objets connectés

L’enceinte connectée Amazon Echo 2ème génération est aujourd’hui remisée à 50 % de son prix d’origine, soit 49 euros.

Retrouvez l’enceinte Amazon Echo 2 à 49 €