Avec cette offre, la PlayStation 4 va être sous tous les sapins de Noël. Sur fnac.com, il suffit d’ajouter un jeu PS4 pas cher à son panier (exemple Uncharted 4 à 15 euros) en plus d’une PS4 Slim 500 Go pour obtenir une réduction de 10 %. Le tout est alors disponible à 184 euros.

La PlayStation 4 est la console de salon la plus vendue de sa génération. Vous ne l’avez pas encore ? Ça ne serait tarder. À vrai dire, elle n’a jamais été proposée à aussi bas prix que pendant ce Black Friday. Une large sélection de jeux vidéo profite également de réductions intéressantes. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

La PlayStation 4 Slim en bref

Plus fine et plus silencieuse que le modèle original

Un traitement HDR plutôt réussi, même sans 4K

Le même catalogue de jeux que la PS4 Pro

Au lieu de 299 euros, la PlayStation 4 Slim 500 Go est aujourd’hui disponible à 184 euros sur fnac.com. Pour obtenir ce prix, il suffit d’ajouter la console et un jeu PS4 à 15 euros à votre panier, la remise de 10 % s’appliquera automatiquement.

Pour le jeu PS4 à ajouter à votre panier, nous vous conseillons de choisir un jeu pas cher à 15 euros, comme :

La PlayStation 4 Slim en détail

la PlayStation 4 Slim, elle possède les mêmes caractéristiques que le modèle sorti en 2013 (à savoir un processeur octa-core x86-64, un processeur graphique de 1,84 téraflops et 8 Go de RAM) tout en étant 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout plus silencieuse. Notez d’ailleurs que les boutons tactiles sur la devanture de la console ont été remplacés par des boutons physiques pour éviter les nombreux bugs recensés par la communauté avec la première du nom.

Elle donne par ailleurs accès au même catalogue de jeux que la PS4 Pro, la 4K en moins. De ce fait, vous pourrez profiter des excellentes exclusivités Sony tout de même dans de bonnes conditions si vous avez un téléviseur compatible HDR, en passant par The Last of Us, Spider-Man, Uncharted ou encore Gran Turismo, et la liste est assez longue.

De plus, ce nombre s’agrandit grâce au PlayStation VR, un casque de réalité virtuelle que seul le constructeur japonais propose sur une console de salon. Il est en ce moment disponible à prix réduit pour le Black Friday.

N’oubliez pas d’ajouter à votre panier un jeu PS4 à 15 euros pour bénéficier de l’offre.

