Le Black Friday est loin d’être fini. De nombreuses offres sont encore disponibles à prix réduit, que ce soit pour les smartphones, les tablettes, les casques audio, les écouteurs true wireless, les montres connectées, les consoles ou les accessoires. 7 catégories… 7 produits. Découvrez notre TOP 7 des meilleures offres encore disponibles, le tout à moins de 200 euros.

Le Black Friday prendra fin avec le Cyber Monday ce lundi 2 décembre 2019. En attendant, les réductions pleuvent sur la Toile et il faut avouer que c’est un peu dur de s’y retrouver une fois que l’on plonge dans cette vague de promotions.

Pour y voir un peu plus clair, nous avons réuni les 7 meilleures offres à moins de 200 euros, une par catégorie de produits (smartphone, tablette, casque, écouteurs, montre, jeu vidéo et accessoires).

Smartphone : le Xiaomi Redmi Note 5 à 99 €

Le Xiaomi Redmi Note 5 est le smartphone qui a fait monter en flèche la bonne réputation du constructeur chinois dans l’Hexagone. Lancé en courant de l’année 2018, il a séduit grâce aux bonnes performances de son Snapdragon 636 et sa grande autonomie assurée par une batterie de 4 000 mAh, pour un petit prix. Aujourd’hui, c’est tout simplement l’une des meilleures solutions si vous n’avez pas plus de 100 euros à dépenser dans un téléphone.

Le Xiaomi Redmi Note 5 en bref

Son rapport qualité/prix

Son autonomie encore légendaire

Ses performances suffisantes en 2019, même pour jouer (en 2D)

En prenant en compte l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 31 décembre prochain, le Xiaomi Redmi Note 5 revient aujourd’hui à 99 euros sur Cdiscount. Le smartphone est disponible en deux coloris : or et bleu.

Retrouvez le pack Xiaomi Redmi Note 5 (or) à 99 € sur Cdiscount

Retrouvez le pack Xiaomi Redmi Note 5 (bleu) à 99 € sur Cdiscount

Tablette : la Samsung Galaxy Tab A 10″ à 199 €

La Samsung Galaxy Tab A (2019) est la meilleure tablette à moins de 200 euros pendant le Black Friday. Tout d’abord, elle possède un écran suffisamment large de 10 pouces (affichant une définition Full HD 1 900 x 1 200 pixels), le confort de lecture est appréciable pour regarder des séries. Ensuite, elle est suffisamment performante pour offrir une expérience utilisateur fluide au quotidien, même si son Exynos 7904 trouve ses limites avec les jeux 3D. De plus, son autonomie est confortable grâce à sa batterie de 6 150 mAh, estimée à 2 jours environ dans notre test en alternant réseau social, streaming, etc.

La Galaxy Tab A (2019) en bref

Un écran large et de bonne qualité

Une autonomie confortable

One UI sur tablette

Au lieu de 219 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A 10″ est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Boulanger, soit une économie de 20 euros.

Retrouvez la Samsung Galaxy Tab A (2019) à 199 € sur Boulanger

Casque audio : le Jabra Elite 85h à 189 €

Après avoir démontré son savoir-faire pour les écouteurs, Jabra propose désormais son premier casque sans fil : le Jabra Elite 85h. Il se distingue par son confort au quotidien, mais surtout par son autonomie excellente, estimée plus élevée qu’un 1000XM3 ou un Bose QC 35 II. La réduction de bruit active est également de la partie. De plus, sa qualité audio est surprenante, notamment grâce à une signature sonore beaucoup moins marquée, donc beaucoup plus naturelle.

Le Jabra Elite 85h en bref

Une autonomie clairement au-dessus du lot

Une réduction de bruit active/passive efficace malgré le manque de fonctionnalités

Une qualité audio au rendez-vous, le tout sans une réelle signature sonore

Au lieu de 299 euros, le casque sans fil Jabra Elite 85h est disponible à partir de 189 euros sur Amazon, soit une économie de 100 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Jabra Elite 85 h (noir) à 189 € sur Amazon

Il est également disponible à 199 euros en beige et en bleu.

Retrouvez le Jabra Elite 85 h (beige) à 199 € sur Amazon

Retrouvez le Jabra Elite 85 h (bleu) à 199 € sur Amazon

Écouteurs sans fil : les Samsung Galaxy Buds à 119 €

Après les Gear IconX, Samsung a fabriqué une nouvelle référence d’écouteurs sans fil pour accompagner ses smartphones. Dorénavant baptisés Galaxy Buds, ils apportent quelques améliorations en comparaison de l’ancien modèle, notamment un design plus discret, une meilleure restitution sonore et une compatibilité avec la charge sans fil (pour le boîtier).

Les Samsung Galaxy Buds en bref

Un design confortable

Une sonorité propre et originale

Une bonne isolation passive

Leur compatibilité charge sans fil

Au lieu de 149 euros depuis leur sortie, les Samsung Galaxy Buds sont aujourd’hui disponibles à 119 euros sur Amazon, soit une réduction de 30 euros sur leur prix d’origine. Les écouteurs sans fil sont disponibles en trois coloris : noir, blanc et argent.

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds (noir) à 119 €

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds (blanc) à 119 €

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds (argent) à 119 €

Montre connectée : la Huawei Watch GT Elegant à 119 €

La Huawei Watch GT 2 est disponible, mais cela ne veut pas dire que l’ancien modèle n’est plus aussi intéressant qu’avant, surtout en promotion. La Huawei Watch GT se distingue notamment par deux éléments distinctifs. Tout d’abord, elle tourne sous Lite OS, un système d’exploitation spécialement conçu pour la montre connectée du constructeur chinois. Ensuite, elle possède une autonomie que l’on peut facilement qualifier de confortable avec ses 2 semaines d’endurance promises. Ah oui, il y a un troisième élément distinctif : son prix pendant le Black Friday.

La Huawei Watch GT en bref

Son design élégant et agréable à porter au quotidien

Ses nombreuses fonctionnalités sous Lite OS

Son excellente autonomie

Au lieu de 199 euros à son lancement, la Huawei Watch GT Elegant est aujourd’hui affichée à 119 euros sur Rue du Commerce, soit une réduction de 80 euros. La montre connectée est disponible en deux coloris : blanc et noir.

Retrouvez la Huawei Watch GT Elegant (blanche) à 119 € sur Rue du Commerce

Retrouvez la Huawei Watch GT Elegant (noire) à 119 € sur Rue du Commerce

Console & jeu vidéo : la PS4 Slim 500 Go à 189 €

La PlayStation 4 est la console de salon la plus vendue de sa génération. Le modèle Slim possède les mêmes caractéristiques que le modèle sorti en 2013 (à savoir un processeur octa-core x86-64, un processeur graphique de 1,84 téraflops et 8 Go de RAM) tout en étant 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout plus silencieuse. Vous ne l’avez pas encore ? Ça ne serait tarder avec cette promotion du Black Friday.

La PlayStation 4 Slim en bref

Plus fine et plus silencieuse que le modèle original

Un traitement HDR plutôt réussi, même sans 4K

Le même catalogue de jeux que la PS4 Pro

Au lieu de 299 euros, la PlayStation 4 Slim 500 Go est aujourd’hui disponible à 189 euros sur Amazon et Cdiscount, soit une économie de 110 euros.

Retrouvez la PS4 Slim 500 Go à 189 € sur Amazon

Retrouvez la PS4 Slim 500 Go à 189 € sur Cdiscount

Accessoire : le SSD externe Samsung T5 à partir de 79 €

De son poids plume de 57 grammes et de ses petites dimensions de 7,4 x 5,73 x 1,05 cm, le SSD externe Samsung T5 possède un format facilement transportable au quotidien, Il est également solide grâce à son revêtement métallique. Avec la 4e génération de mémoire V-NAND, il affiche des débits de transferts très satisfaisants, estimés à 540 Mo/s de manière relativement constante. Le SSD est livré avec deux câbles de 40 centimètres : un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB.

Le SSD Samsung T5 en bref

Sa conception robuste

Sa vitesse de transfert élevée et constante

Compatible PC/Mac et tablette Android

Le SSD externe Samsung T5 d’une capacité de 500 Go est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Amazon, au lieu de 119 euros habituellement.

Retrouvez le Samsung T5 500 Go sur Amazon

Sur fnac.com, le modèle 1 To est également disponible à 139 euros (au lieu de 219 euros) avec une carte microSD Samsung Evo Plus 64 Go offerte.

Retrouvez le Samsung T5 1 To sur fnac.com

