99,99 euros la Xbox One S All Digital : Amazon s’aligne sur le prix de la Fnac

Amazon s'aligne sur l'offre de la Fnac : la meilleure offre jamais vue pour une Xbox One S All Digital.

Depuis mai 2019, Microsoft a commercialisé une Xbox One S un peu spéciale : il s’agit d’un nouveau modèle qui est vendu aux côtés de la Xbox One S d’origine et de la Xbox One X plus puissante. Le principal argument de vente est que cette édition est entièrement numérique n’est donc pas livrée avec le lecteur Blu-ray. Microsoft inclut un disque dur de 1 To ainsi que les versions numériques de Forza Horizon 3 , Sea of ​​Thieves et Minecraft dans le package. Pour le reste, le matériel est exactement le même que la console Xbox One S existante.

Après la promotion lancée par la Fnac, Amazon a décidé de s’aligner : 99,99 euros la console avec une manette, un mois d’abonnement Xbox Live Gold et 3 jeux dématérialisés. Amazon garantit une livraison avant Noël. Bref, un vrai bon plan.

Mise à jour : l’offre semble déjà terminée sur Amazon, mais elle est toujours disponible à la Fnac.

Fnac offre également une Xbox One S All Digital pour celles et ceux qui souhaitent acheter un PC Windows à un prix minimum de 499 euros. La réduction s’applique automatiquement lorsque les deux produits sont placés dans le panier.