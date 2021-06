On sait où trouver l’AirPods Max moins cher, mais c’est limité en stock

Lancé à un prix prohibitif, l'AirPods Max n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses. Et même si la qualité se paye chez Apple, il est possible de trouver le casque pour quelques dizaines d'euros en moins. Le meilleur exemple se trouve chez Amazon qui propose le casque audio pour 519 euros au lieu des 629 euros de lancement.

Avec le succès des Airpods, on imaginait mal Apple s’arrêter en si bon chemin dans le domaine de l’audio. Débarqué en fin d’année dernière, le Airpods Max constitue ce qu’il se fait de mieux chez la marque sur ce segment malgré un prix qui peut en rebuter plus d’un. Le meilleur deal pour en obtenir un se trouve du côté de chez Amazon, mais il y a également de bons prix chez Boulanger, Fnac et Darty.

Le AirPods Max en bref

La qualité Apple au niveau de la fabrication

Un excellent son et une très bonne réduction de bruit active

L’intégration parfaite à l’écosystème Apple

Lancé à 629 euros, le AirPods Max d’Apple est aujourd’hui disponible en promotion à 519 euros chez Amazon. On retrouve également les coloris noir et gris en promotion chez Boulanger, Fnac et Darty pour 549 euros.

Pour en savoir plus sur le Airpods Max

Apple n’aime décidément pas faire comme les autres et le design du AirPods Max le fait comprendre. Cela se ressent d’abord par les matériaux utilisés, car quand ses concurrents misent encore en majorité sur le plastique, Apple a choisi un arceau en acier inoxydable avec un bandeau en tissu maillé pour laisser respirer le crâne. Forcément cela a un impact sur le poids puisque le Airpods Max pèse pas moins de 385 grammes ce qui est déjà bien plus qu’un Sony WH-1000XM4 et ses 264 grammes. La magie opère tout de même une fois le casque vissé sur la tête, avec une sensation très agréable renforcée par les coussinets des écouteurs en mousse à mémoire de forme.

Le casque intègre également des boutons physiques a contrario des commandes tactiles de certains modèles de casques. De plus, ils sont très identifiables grâce à leur grande taille. L’un est prévu pour activer la réduction de bruit active, l’autre correspond à Digital Crown, que l’on retrouve aussi sur l’Apple Watch et qui permet d’effectuer quelques actions comme le contrôle du volume ou le changement de piste à la volée.

On en parlait, la réduction de bruit active est également de la partie sur le Airpods Max. Mais Apple a pensé une meilleure intégration de cette fonctionnalité notamment par l’apport des six micros orientés vers l’extérieur qui captent les sons ambiants pour les couper totalement à l’oreille de l’utilisateur. Cette technique rend la réduction encore plus efficace que la concurrence. Mais ce système ne sert pas qu’à atténuer les bruits, mais aussi à les amplifier via un mode transparence permettant d’entendre parfaitement ce qu’il se passe autour de sois et même d’avoir une conversation sans avoir à retrier le casque de sa tête.

Évidemment, toutes ses options ne doivent pas mettre de côté la qualité du rendu sonore sur le côté. Le Airpods Max propose des prestations de haut vol dans le domaine grâce à l’apport de ses transducteurs de 40 mm et d’un limiteur de distorsion pour obtenir le son le plus pur possible. De plus la puce maison H1 travaille à traiter le signal sonore pour retranscrire le son le plus fidèlement possible à partir de n’importe quelle source. Pour couronner le tout, le casque intègre un système de spatialisation du son pour profiter du de l’émulation du 5.1, du 7.1 et même du Dolby Atmos.

Son seul petit point faible se situe peut-être du côté de l’autonomie qui n’est ni plus ni moins que dans la moyenne des casques audio du marché. Le Airpods Max peut tenir un peu plus de 20 heures avec une charge complète. Il se recharge via le port Lightning propriétaire, Apple n’ayant toujours pas passé le pas de l’USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du AirPods Max.

