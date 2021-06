Samsung Duo : moins de 20 € pour le chargeur sans fil smartphone + montre

Le chargeur sans fil Duo de Samsung est pensé pour recharger votre smartphone et votre montre connectée en simultané. De base à 59,90 euros, il est aujourd'hui possible de l'acquérir pour seulement 20 euros sur le site de la Fnac.

Si vous avez plusieurs appareils compatibles avec la charge sans fil, le Samsung Duo est le socle à induction qu’il vous faut. Il est en effet pensé pour accueillir votre smartphone et votre montre connectée en même temps pour les recharger simultanément. Pratique, et aujourd’hui plus abordable grâce à une remise immédiate couplée à une ODR.

Le Samsung Duo en bref

Design sobre et compact

Jusqu’à 9 W de puissance

LED indicative non agressive

Au lieu de 59,90 euros habituellement, le chargeur sans fil Samsung Duo est aujourd’hui affiché en promotion à 39,99 euros sur le site de la Fnac et Darty, puis il revient finalement à seulement 19,99 euros après avoir déduit le montant de 20 euros lié à l’ODR valable jusqu’au 30 juin 2021.

Pour en savoir plus sur le Samsung Duo 👇

Samsung propose de nombreux socles à induction, toujours avec un design sobre et compact. Le Duo ne déroge pas à la règle avec cette couche noire mate uniquement perturbée par les reliefs de l’appareil. En effet, on retrouve à droite une petite zone concave pour y poser une montre connectée et à gauche une autre beaucoup plus grosse pour accueillir un smartphone, des écouteurs sans fil ou tout autre type d’appareils compatibles avec la charge sans fil.

La surface est légèrement antidérapante pour éviter que vos objets ne glissent malencontreusement. On aperçoit également deux LED indicatives pour savoir quand vos appareils sont entièrement rechargés, en passant notamment du rouge au vert. La lumière émise peut s’atténuer et ne viendra donc pas vous perturber pendant votre sommeil, par exemple.

Le chargeur sans fil Duo propose la charge rapide, mais celle-ci s’adapte en fonction de votre appareil. Les smartphones Samsung compatibles peuvent profiter d’une puissance de 9 W tandis que les produits Apple compatibles sont bloqués à 7,5 W. Le socle s’adapte tout simplement à votre appareil de prédilection pour ne pas l’abîmer et peut même descendre jusqu’à 5 W pour certains compatibles avec le protocole Qi.

Notez d’ailleurs que même avec une coque de protection (3mm d’épaisseur maximum), le Samsung Duo pourra recharger votre smartphone ou autre.

D’autres recommandations ?

Afin de découvrir les autres modèles que nous recommandons à côté du Samsung Duo, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil Qi pour smartphone en 2021.