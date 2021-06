L'OLED n'a aucun secret pour LG, qui est la marque référence en la matière. Si cette technologie a tendance à faire flamber les prix, on peut tout de même s'en sortir pour moins de 1 100 euros. C'est le cas du téléviseur 48A de la marque coréenne, qui passe de 1 499 euros à 1 099 euros chez Darty.

LG est le principal fournisseur de dalles OLED pour les TV sur le marché. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, le modèle A1 figure parmi l’entrée de gamme de l’OLED pour LG en 2021. La qualité d’image du téléviseur ne diffère pas beaucoup des modèles plus haut de gamme et pendant la période des soldes, le LG OLED48A1 2021 profite d’un meilleur rapport qualité-prix avec une réduction de 400 euros sur son prix initial.

Les avantages du LG 48A1 2021

Une dalle OLED de qualité

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Interface Web OS

Au lieu de 1 499 euros, le LG A1 de 48 pouces est actuellement en promotion à 1 099 euros sur le site Darty, soit une économie de 400 euros sur la facture.

Le savoir-faire de LG👇

Le modèle 48A1 de LG, propose une diagonale de 48 pouces, soit 122 centimètres. Il arbore un design ultra-fin et élégant sous tous les angles, qui complétera votre décoration intérieure. Grâce à sa dalle OLED, ce téléviseur offre une excellente qualité d’image. Le modèle A1 est composé de pixels autoémissifs offrant un confort visuel avec des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs très riches pour une meilleure immersion.

Équipé d’un puissant processeur

Le traitement des images sera d’ailleurs optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 4. Au cœur du téléviseur LG OLED A1, ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus, d’autant plus qu’il intègre une intelligence artificielle – LG ThinQ – pour adapter la qualité de l’image et du son en fonction des contenus visionnés.

Côté qualité d’affichage, ce téléviseur fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR. On retrouvera également une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision (mais pas HDR10+) pour une expérience comme au cinéma.

Un OS maison

Le LG 48A1 tourne sous le système d’exploitation webOS 6.0, fluide et intuitif. Les applications phares, comme celles de streaming, seront donc au rendez-vous. De même que les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Si vous souhaitez diffuser du contenu depuis votre smartphone, vous pourrez passer par Miracast ou AirPlay 2. Dernier atout, un peu gadget, mais plutôt appréciable : retrouvez la télécommande Magic Remote qui est munie d’un pointeur qui s’utilise comme une souris pour naviguer dans les menus de la télévision plus rapidement.

Pour finir, côté connectique, malheureusement pas de port HDMI 2.1, ce téléviseur n’est pas pensé pour le 4K@120Hz. Vous retrouverez donc : trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, une sortie audio optique, une prise casque, un port Ethernet, une entrée antenne et une entrée satellite.

