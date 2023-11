Nos 60 meilleurs bons plans pour bien débuter le Black Friday

En ce vendredi 17 novembre, qui marque l'ouverture de la Black Friday Week, nous vous présentons une sélection des meilleures affaires du jour. C'est une occasion parfaite pour profiter des remises exceptionnelles sur une vaste gamme de produits tech.

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses. Officiellement, le Black Friday est le vendredi 25 novembre. En pratique, il démarre dès le vendredi 18 novembre et se terminera le lundi 28 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance. Pour cette journée du 19 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 80 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

Retrouvez notre live qui permet de suivre les meilleurs bons plans en temps réel, la page se met à jour toute seule.

Chez Frandroid, c’est évidemment la Tech qui nous intéresse, donc si vous recherchez un smartphone, une tablette, un casque et des écouteurs sans fil, un PC portable, un téléviseur 4K qu’il soit OLED, QLED ou LCD, une barre de son, des objets connectés pour commencer ou compléter votre installation domotique, ou encore une console de jeux vidéo : vous êtes au bon endroit !

Temps forts - iPhone 15

iRobot Roomba Combo i5+

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo i5+

Une navigation intelligente

Un bac pour aspirer, un autre pour laver

Un système d’autovidage pratique

Initialement affiché à 699 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba Combo i5+ est désormais vendu à 399 euros sur le site Boulanger.

EufyCam 2C

La EufyCam 2C, c’est quoi ?

Un caméra extérieure sans fil

Capable de filmer en 1080p de jour comme de nuit

Une autonomie solide de 6 mois

Petit plus : pas de frais supplémentaires pour le stockage

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, la caméra de surveillance EufyCam 2C s’affiche désormais à 49,99 euros sur Amazon.

Cowboy Classic

L’offre Cowboy, c’est quoi ?

800 € de remise sur un vélo Classic, Cruiser et Cruiser ST,

Un design épuré et bien travaillé

De bonnes performances

Proposés à 3 290 euros, les vélos électriques Cowboy Classic, Cruiser et Cruiser ST (uniquement dans leur coloris noir) profitent de 800 euros de réduction et reviennent à 2 490 euros sur le site de la marque, en utilisant le code RIDECOWBOY.

OnePlus 11

Les points forts du OnePlus 11

Un bel écran, 120 Hz adaptatif

Des performances époustouflantes

Une autonomie et charge rapide excellente

De base à 849 euros, le OnePlus 11 (8 + 128 Go) est aujourd’hui en promotion à 500 euros sur le site d’Amazon. On le trouve aussi en version 16+256 Go à 579 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy Book3

Le Samsung Galaxy Book3 en bref :

Une bonne dalle 15,3 pouces en 1080p

Intel Core i5-1335U + 8 Go de RAM

Wi-Fi 6E

Disponible habituellement à 899 euros, il passe à 599 euros pour la Black Friday Week chez Boulanger. Une très belle offre pour cette configuration efficace.

PlayStation DualSense

La Sony PlayStation DualSense, c’est quoi ?

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Durant la période du Black Friday, on la trouvait au début à 49,99 euros, mais maintenant à seulement 45,99 euros sur Cdiscount. On la trouve aussi au même prix sur Amazon.

Asus ROG Ally

L’Asus ROG Ally Z1, c’est quoi ?

Une console portable sous Windows 11 ;

Un écran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposée à 599 euros chez la Fnac et Darty, soit une réduction immédiate de 100 euros durant la Black Week.

Google Pixel 7

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 7a

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty.

On trouve également le Google Pixel 7 en promotion : il s’affiche à 499 euros au lieu de 749 euros.

Pack Philips Hue

Le pack Philips Hue en détail

La simplicité d’utilisation

Les nombreuses fonctionnalités disponibles

La compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Au lieu de 179 euros habituellement, le pack de 3 ampoules Philips Hue White & Color (avec pont de connexion) est à 99 euros chez Rue du Commerce.

PS5

La PlayStation 5 Edition Standard

Une PlayStation 5 avec les exclusivités Sony ;

Un lecteur CD pour jouer à des jeux vidéo en physique ;

Une expérience next-gen, surtout avec la DualSense en main.

À sa sortie en 2020, la PlayStation 5 Edition Standard était proposée à 499 euros, avant de monter à 549 euros. Heureusement, depuis, son tarif est en baisse : il n’est même que de 429 euros durant la Black Friday Week chez la Fnac, soit 21 % de réduction. Notez que cette offre est également disponible chez Cdiscount et chez Carrefour, ainsi que sur Amazon.

Bose QC Ultra

Le Bose QuietComfort Ultra, c’est quoi ?

Un casque circum-aural qui englobe les oreilles pour plus de confort ;

Une très bonne qualité audio ;

Une excellente réduction de bruit active ;

Plus de 30 heures d’autonomie ;

Bluetooth multipoint.

À sa sortie le mois dernier, le Bose QuietComfort Ultra était vendu à 499 euros, ce qui est cher. Heureusement, la Black Week est là pour le sauver : on le trouve à 399 euros seulement sur le site de la Fnac, soit 100 euros de réduction. À noter que la même offre est disponible chez Darty.

MacBook Air 13 M2

Les points à retenir de l’Apple MacBook Air 13 M2 2022

L’écran Liquid Retina bien calibré

Les performances exceptionnelles de la puce M2

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 529 euros habituellement, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros chez Boulanger.

Anker Nano II 65 W

L’Anker Nano II 65 W en bref

Une puissance maximale de 65 W ;

Un format compact ;

Un chargeur USB-C compatible avec les iPhone, MacBook et smartphones Android.

Le prix de base de l’Anker Nano II 65 W est de 49,99 euros. C’est là que le Black Friday est une opportunité : son prix passe à 27,99 euros sur Amazon pour une durée limitée.

Google Pixel 8

Le Google Pixel 8, c’est quoi ?

Sept ans de mises à jour d’Android et sept ans de pièces détachées ;

Un bel écran 120 Hz ;

L’expérience Pixel avec des fonctionnalités exclusives ;

Un très bon smartphone photo.

À sa sortie le mois dernier, le Pixel 8 était commercialisé à 799 euros. Un prix un peu élevé qui se règle en partie grâce au Black Friday : on trouve ce smartphone à 729 euros seulement sur Amazon.

