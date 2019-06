Avec le Xiaomi Mi Band 4, le constructeur chinois reprend la formule gagnante de l’ancien modèle — le Mi Band 3 — tout en ajoutant quelques nouveautés. Intéressés ? Il est aujourd’hui disponible à 36 euros sur Gearbest, au lieu de 39,99 euros sur le Mi Store.

Tout juste annoncé en France au prix de 39,99 euros, le nouveau bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 est d’ores et déjà remisé sur Gearbest à 36 euros grâce à une vente flash. Une économie de 4 euros donc, il n’y a pas de petites économies !

De prime abord, le Xiaomi Mi Band 4 ressemble fortement à son prédécesseur. On retrouve le même bracelet en silicone où vient se loger le cadran, et il faut dire que c’est toujours aussi confortable sur le poignet. Cependant, quelques nouveautés viennent garnir le tableau.

Le bracelet connecté du constructeur chinois passe à la couleur avec son écran OLED de 0,95 pouce et le résultat est évidemment plus chatoyant qu’auparavant. Sur la partie basse, la zone concave est d’ailleurs supprimée pour laisser place à un petit point blanc, mais l’usage reste le même pour accéder au menu. En revanche, l’interface reste assez similaire.

Il est dorénavant compatible Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion entre le bracelet et le smartphone, ce qui a aussi pour but de faire économiser de l’énergie. De ce fait, sa batterie de 135 mAh lui permet de tenir pendant plus de 20 jours, tout en se rechargeant en deux heures seulement. Le Mi Band 4 est également étanche, jusqu’à 50 mètres, et ajoute du coup la nage à ses activités sportives.

Pour le reste, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités classiques d’un tracker d’activité, avec notamment le calcul de la distance parcourue, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées ou encore de la fréquence cardiaque, tout en détectant différentes activités telles que la marche/course à pied, l’équitation, etc. Ensuite, tout est clairement détaillé sur l’application Mi Fit (disponible sur iOS et Android).

Besoin de plus d’informations ? Nous vous invitons alors à consulter notre prise en main du Xiaomi Mi Band 4.

Pourquoi recommande-t-on ce bracelet ?

Toujours aussi agréable au poignet

Son écran OLED en couleur

Sa compatibilité Bluetooth 5.0

Son étanchéité jusqu’à 50 mètres

Par le biais d’une vente flash, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 est aujourd’hui disponible à 36 euros sur Gearbest, au lieu de 39,99 euros. Notez que ce modèle dispose d’une ROM Internationale, avec de l’Anglais. Une mise à jour sera disponible dans le courant de l’été avec du Français si tout se passe comme prévu.

Retrouvez le Xiaomi Mi Band 4 à 36 euros