Les nouveaux AirPods ressemblent tellement à la version de première génération, annoncée il y a près de trois ans, qu’ils sont pratiquement indiscernables. La conception, l’ergonomie et la qualité sonore sont exactement les mêmes qu’auparavant, à l’instar de nombreuses autres fonctionnalités. Il y a heureusement quelques changements intéressants, avec la possibilité de les charger sans fil. L’étui de chargement sans fil utilise la norme Qi – tout comme l’iPhone et les innombrables téléphones Android du marché.

L’autre grande chose avec les AirPods 2 est la nouvelle puce H1 qui remplace la puce W1 du premier modèle. Selon Apple, la puce H1 a été spécialement conçue pour les écouteurs et permet d’utiliser Siri si vous avez un iPhone, de se connecter et de communiquer plus efficacement entre les appareils (gestion de l’appairage en Bluetooth 5 de manière transparente), il y a également une meilleure qualité d’appel dans les environnements bruyants et une latence plus faible lors des jeux. Enfin, Apple promet également une plus longue autonomie pendant les appels, ce qui a été vérifié dans les différents tests. Enfin sachez qu’ils sont compatibles avec Android (et d’autres systèmes qui gèrent le Bluetooth).

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs ?

Ils ont fait leur preuve

Parce que c’est Apple

Plus sérieusement, les AirPods 2 sont efficaces, avec une bonne autonomie et très simples à configurer

