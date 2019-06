Article sponsorisé par Rakuten

Ce mercredi 26 juin sonne le début des soldes d’été en France. L’occasion parfaite pour profiter de belles remises sur des produits high-tech, notamment sur Rakuten qui propose plusieurs codes promo à l’occasion.

Rakuten lance ses soldes d’été avec une première journée un peu particulière. En plus de proposer d’excellentes promotions, Rakuten propose trois codes de réduction très intéressants :

ETE10 : 10 euros offerts dès 59 euros d’achat (2000 premières utilisations)

: 10 euros offerts dès 59 euros d’achat (2000 premières utilisations) ETE15 : 15 euros offerts dès 99 euros d’achat (1500 premières utilisations)

: 15 euros offerts dès 99 euros d’achat (1500 premières utilisations) ETE30 : 30 euros offerts dès 299 euros d’achat (700 premières utilisations)

Ces codes sont valables jusqu’à ce soir 23h59 et sont réservés aux membres du Club Rakuten. L’inscription à ce club est gratuite et permet également de bénéficier de remboursement en Super Points pour chaque achat. Plus de détails sur le Club Rakuten et les Super Points dans cet article.

Le Samsung Galaxy S10 à 539 euros

Samsung a placé la barre très haut avec son Samsung Galaxy S10, parce qu’il comprend tout ce que l’on souhaite d’un téléphone haut de gamme en 2019 (sauf l’autonomie peut-être). Le design est du plus bel effet, notamment parce que l’écran recouvre presque toute la face avant, à l’exception du poinçon qui loge la caméra avant. Et quel écran, puisque celui-ci est très lumineux, défini en QHD+ et le calibrage de l’écran est largement personnalisable. Pour la photo, Samsung a fait le choix de la polyvalence sans sacrifier la qualité en proposant un triple capteur arrière, proposant du zoom optique x2, du grand-angle classique et de l’ultra grand-angle.

Pourquoi recommande-t-on le Galaxy S10 ?

Le plus bel écran du moment

Un appareil photo qui se défend très bien

Un design irréprochable

Pour rappel, le Samsung Galaxy S10 est sorti au mois de mars 2019 au prix de 909 euros. Trois mois plus tard, on le retrouve à 539 euros sur Rakuten grâce au code ETE30, avec 114 euros de remboursés en Super Points.

Casque Bluetooth Sony XM3 à 234 euros

Le casque Sony WH-1000XM3 est la référence du moment en ce qui concerne les appareils audio nomades avec réduction de bruit active. Il a même réussi à détrôner l’infatigable Bose QC-35 II. Comment ? En proposant une expérience plus riche à l’utilisateur, grâce à une application très complète. Celle-ci permet de régler précisément l’intensité de la réduction de bruit et l’égaliseur sonore. Comptez environ 30 heures d’autonomie pour la batterie, avec une recharge rapide en USB-C.

Pourquoi recommande-t-on le casque Sony XM3 ?

La qualité sonore et celle de la réduction de bruit

Une expérience hautement personnalisable selon les besoins et envies

Grande autonomie, charge rapide et port USB-C

Lancé à plus de 350 euros, le casque Sony XM3 est disponible au prix de 234 euros sur Rakuten grâce au code ETE15, avec 50 euros de remboursés en Super Points.

Apple AirPods (version charge sans-fil) à 142 euros

Les Apple AirPods proposent une approche totalement différente du casque Sony présenté plus haut. L’accent n’est pas mis sur la qualité sonore ou la réduction de bruit, mais plutôt sur l’ergonomie et la facilité d’utilisation. Parmi les nouveautés des AirPods 2 cette année, on retrouve la présence d’un boîtier compatible recharge sans-fil, une autonomie améliorée et une nouvelle puce capable de mieux traiter le son de votre voix, notamment pour Siri.

Pourquoi recommande-t-on les AirPods 2 ?

Une intégration parfaite à l’écosystème Apple (beaucoup moins pour Android)

Excellent micro, les transformant en kit mains libres de qualité

Une esthétique unique, on aime ou on aime pas

Affichés au prix de 229 euros sur le site d’Apple, les Apple AirPods 2 sont déjà au prix de 142 euros sur Rakuten en entrant le code ETE15, avec 31 euros de remboursés en Super Points.

La Nintendo Switch à 260 euros

Faut-il encore présenter la Nintendo Switch ? Comme d’habitude chez la marque japonaise, on ne fait pas la course aux performances, mais plutôt au plaisir de jeu. En étant à la fois une console de salon et un appareil nomade, la Switch permet de jouer à toutes les licences fortes de Nintendo depuis n’importe où. La boutique en ligne donne accès à un certain nombre de jeux rétro et indépendants (Hollow Knight, Slay the Spire) qui feront également plaisir aux joueurs avec des goûts pointus.

