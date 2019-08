En étant commercialisé à 369 euros à sa sortie, le Huawei P30 Lite n’était pas le smartphone le plus recommandable, notamment face à une concurrence agressive sur ce segment. Aujourd’hui, le petit frère des P30 et P30 Pro atteint le prix d’acceptabilité que tout le monde attendait à ses débuts, soit 279 euros — seulement sur Cdiscount.

Par définition, une version Lite a fait de nombreux sacrifices pour réduire la facture finale. Cependant, le Huawei P30 Lite n’en est pas pour autant un mauvais smartphone, surtout à ce prix. Il est aujourd’hui disponible à 279 euros sur Cdiscount, soit une économie de 90 euros sur son prix d’origine.

Comme son nom l’indique, le Huawei P30 Lite est une version allégée des fleurons de la marque chinoise. Il n’est donc pas aussi performant pour cause d’une fiche technique amoindrie, mais propose néanmoins un design similaire afin de marquer l’appartenance à la famille P30. Il se rapproche d’ailleurs plus du modèle classique de la gamme, avec notamment une façade avant aplatie et une encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de son écran 6,15 pouces affichant une définition Full HD+ de 2312 x 1080 pixels. Il troque néanmoins de l’OLED contre du LCD.

Il n’embarque pas non plus le Kirin 980, mais le 710 qui équipe aujourd’hui la majorité des smartphones entrée/milieu de gamme du constructeur. Cette puce épaulée par 4 Go de mémoire vive ne promet donc pas la puissance des modèles haut de gamme, mais offre tout de même une expérience utilisateur fluide au quotidien, tout en ayant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D — à condition de ne pas être trop regardant sur les graphismes. Notez qu’il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI 9 et qu’il fait partie de la liste des smartphones qui seront mis à jour vers Android 10 Q à la fin de l’année.

Le P30 Lite conserve également une composition triple capteur pour la photo, mais elle se veut évidemment différente de la configuration de ses aînés. Pas de capteur ToF (Time of Flight), il intègre la triplette 48 + 8 + 2 mégapixels pour apporter avant tout la polyvalence recherchée, ce qui permet de profiter, entre autres, du mode ultra grand-angle et du mode portrait. Il n’offre pas la qualité d’un Galaxy A50 par exemple, mais on lui pardonne plus facilement aujourd’hui maintenant que son prix a baissé.

Son autonomie est quant à elle dans la moyenne avec sa batterie de 3 340 mAh (rechargeable via USB-C). Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test détaillé du Huawei P30 Lite.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Le design du P30 classique

Une autonomie dans la moyenne

L’arrivée d’Android 10 Q est confirmée

Disponible en noir, blanc et bleu, le Huawei P30 Lite est aujourd’hui remisé à 279 euros sur Cdiscount, contre 369 euros à son lancement il y a quelques mois.

Retrouvez le Huawei P30 Lite Noir à 279 euros

Retrouvez le Huawei P30 Lite Blanc à 279 euros

Retrouvez le Huawei P30 Lite Bleu à 279 euros