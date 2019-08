Ne vous laissez pas avoir par son petit gabarit, le Samsung Galaxy S10e est un smartphone premium qui allie compacité et hautes performances. Il est aujourd’hui remisé à 449 euros sur Rue du Commerce grâce à une remise immédiate de 150 euros d’une part, et une ODR de 100 euros d’autre part.

Commercialisé à 759 euros lors de sa sortie en France, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Rue du Commerce, soit une économie de 310 euros sur son prix d’origine. Il est proposé en quatre coloris : noir, vert, blanc et rouge. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Cette version « Essential » du fleuron haut de gamme coréen possède une particularité importante : son petit gabarit. Avec son écran borderless de 5,8 pouces utilisant la technologie Dynamic AMOLED, le Galaxy S10e propose une dalle d’une excellente qualité d’une part, mais surtout un petit format plus qu’agréable en main d’autre part. Si la bulle gêne, elle s’oublie très vite grâce à des fonds d’écran adaptés.

En intégrant la même puce Exynos 9820 que ses aînés, le plus petit des smartphones coréens n’a d’ailleurs pas à rougir de ses performances. Cette configuration n’est certes pas au niveau d’un Snapdragon 855, mais elle est suffisamment puissante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide en tout point. De plus, One UI est un régal à utiliser au quotidien. Cette interface apporte réellement un souffle de fraîcheur par rapport à Samsung Experience qui avait pris — il faut le dire — un sacré coup de vieux. Dorénavant, c’est moderne, ergonomique, hautement personnalisable et surtout facilement accessible à une main.

En ce qui concerne la photo, il n’est en revanche pas aussi talentueux, ni aussi polyvalent, que les Galaxy S10 et S10 Plus. Il fallait bien faire des sacrifices quelque part, mais son double capteur 12 + 16 mégapixels arrive tout de même à capturer des clichés détaillés et colorés, quel que soit le contexte. Un mode ultra grand-angle est également de la partie pour varier les prises de vue.

Le seul bémol vient de l’autonomie. Une batterie de 3 100 mAh, c’est aussi peu sur le papier que dans les faits. Tenir plus d’une journée avec une utilisation intensive est tout simplement impossible.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un format compact si agréable

Avec un petit écran Dynamic AMOLED

Tout en profitant de la puissance des plus grands

Disponible en plusieurs coloris, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Rue du Commerce. Pour obtenir ce prix, il faut néanmoins prendre en compte l’offre différée de remboursement mise en place par le constructeur jusqu’au 30 septembre 2019.

