Commercialisé au prix fort de 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A80 est dorénavant disponible à 499 euros sur Boulanger, soit une économie de 160 euros sur son prix d'origine. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Le Samsung Galaxy A80 est un smartphone premium, mais qui se positionne sur le segment du milieu de gamme. Il se distingue par son design totalement borderless, ses performances à cheval entre le S8 et le S9, et surtout sa solution photographique rotative. En effet, l’appareil photo se retourne sur lui-même pour s’utiliser également en prise de vue selfie, tout ça dans le but de profiter de la même qualité à l’avant et à l’arrière. De plus, son autonomie est très confortable au quotidien.

Le Samsung Galaxy A80 en bref

Design totalement borderless

Module photo rotatif surprenant et efficace

Puissance comprise entre le S8 et le S9

Autonomie confortable (compatible charge rapide jusqu’à 25 W)

Eh oui, on peut enfin se réjouir voir passer le Samsung Galaxy A80 sous la barre symbolique des 500 euros. On le trouve aujourd’hui à 499 euros sur Boulanger, au lieu de 659 euros en temps normal.

Retrouvez le Samsung Galaxy A80 à 499 euros

Le Samsung Galaxy A80 en détail

En attendant la sortie du A90, c’est le Samsung Galaxy A80 qui occupe actuellement le haut du panier des smartphones de la gamme Galaxy A. De ce fait, il se rapproche bien plus d’une expérience premium que ses petits-frères, même s’il est lui aussi considéré comme un smartphone milieu de gamme. Son design totalement borderless et dépourvu d’encoche (ou de bulle) confirme d’ailleurs son positionnement.

Pour éviter de percer l’écran Super AMOLED de 6,7 pouces, le géant coréen a eu recourt à un module photo rotatif — un peu à la manière du Zenfone 6. L’avantage ? Utiliser le même appareil photo à l’avant et à l’arrière. Résultat ? Son double capteur 48 + 8 mégapixels (accompagné d’un troisième pour le mode portrait) prend de beaux clichés lorsque les bonnes conditions sont réunies, avec notamment un mode HDR excellent et une polyvalence appréciée (zoom, ultra grand-angle, etc.). De nuit ou dans les situations difficiles, le Galaxy A80 ne parvient en revanche pas réellement à convaincre face à la concurrence. Dommage.

En ce qui concerne les performances, il a la particularité d’embarquer un Snapdragon 730 épaulé par 8 Go de mémoire vive, et non pas un Exynos comme c’est souvent le cas. Cette configuration n’est peut-être pas à la hauteur des fleurons d’aujourd’hui, mais cela ne l’empêche pas de proposer une expérience utilisateur parfaitement fluide sous One UI (une interface plus qu’agréable à utiliser pour un smartphone de ce gabarit) et de faire tourner un bon nombre de jeux gourmands. Pour avoir un ordre d’idée, sa puissance se situe entre celle du Galaxy S8 et du Galaxy S9.

En faisant le choix d’intégrer une batterie de 3 700 mAh, le smartphone coréen tient une journée entière, mais pas plus. On aurait évidemment apprécié une plus grande capacité, surtout quand l’un des composants les plus énergivores du smartphone (l’écran) fait une telle taille. Il se rattrape néanmoins avec un système de charge rapide efficace, jusqu’à 25W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A80.

