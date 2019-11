Le Huawei P30 Pro bénéficie d'une belle réduction de prix chez Amazon France.

Amazon propose actuellement une promotion immédiate sur le Huawei P30 Pro très intéressante : 593 euros (version 128 Go) pour un appareil vendu et expédié par Amazon France.

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur Amazon

Le P30 Pro est le haut de gamme annoncé par Huawei en février 2019, il s’agit donc d’un smartphone de 2019. Le P30 Pro n’est pas un smartphone compliqué : il possède un SoC HiSilicon Kirin 980 familier et rapide, les mêmes dimensions et le même design tout en verre que tous les autres smartphones haut de gamme, ainsi que les mêmes fonctions « haut de gamme » comme la recharge sans fil et l’étanchéité. C’est un rival très direct du Galaxy S10 Plus de Samsung. Il était vendu à 999 euros initialement, son prix a donc beaucoup chuté.

En quoi le P30 Pro est-il unique ? Surtout pour la photo. Parmi les quatre caméras à l’arrière, le Headline Grabber est le nouveau système de lentille périscopique du téléobjectif : un prisme réfléchit la lumière à 90 degrés sur le côté, la canalisant à travers une série d’objectifs intégrés dans le corps du smartphone qui ne pourrait pas s’insérer autrement dans le châssis fin du smartphone. L’avantage de cette configuration est un véritable zoom optique 5x.

En combinant les données d’image de la caméra téléobjectif et du capteur d’image principal de 40 mégapixels, Huawei produit ce qu’elle appelle un zoom hybride de 10x. Le P30 Pro a donc pris une faiblesse traditionnelle des smartphones, la capacité de zoomer sur des sujets distants, et l’a transformé en une force. Nous vous invitons à lire le test complet du P30 Pro avant de craquer.

Alors oui, c’est vrai, vous avez également le OnePlus 7T au même prix. Mais entre le choix entre les deux smartphones, c’est votre décision.