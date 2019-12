Déjà (presque) 200 euros de remise pour le Xiaomi Mi Note 10 avec ce code promo

Si vous recherchez un photophone à prix réduit, vous êtes au bon endroit. Le Xiaomi Mi Note 10 équipé d’une penta caméra (5 capteurs, dont un de 108 mégapixels) est aujourd’hui disponible à 359 euros sur Rakuten grâce à un code promo, contre 549 euros à son lancement.

Le Xiaomi Mi Note 10 est le premier smartphone à être équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels. Cela en fait un excellent photophone, d’autant plus que les 4 autres capteurs apportent toute la polyvalence souhaitée en 2019. Oui, la pilule était dure à avaler au prix fort, mais ce n’est aujourd’hui plus le cas avec une réduction de presque 200 euros.

Le Xiaomi Mi Note 10 en bref

Son écran AMOLED aux bords incurvés

Son module photo avec un capteur principal de 108 mégapixels

Son autonomie excellente grâce à sa grosse batterie de 5 260 mAh

Au lieu de 549 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Note 10 passe aujourd’hui à 359 euros sur Rakuten après avoir saisi le code promo CR20, soit une réduction de presque 200 euros sur son prix d’origine. Le smartphone est disponible en deux coloris : noir et blanc.

Avec son Xiaomi Mi Note 10, le constructeur chinois compte bien s’éloigner de sa gamme Mi 9. Son design ressemble par ailleurs plus à un smartphone Huawei, plus précisément le P30 Pro. L’un comme l’autre propose un écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés, avec une encoche en forme de goutte d’eau. Au dos, on retrouve également une surface dépourvue de capteur d’empreintes avec un module photo disposé à la verticale dans le coin gauche.

Les similarités sont en revanche uniquement esthétiques, car le Mi Note 10 est le premier smartphone à intégrer 5 capteurs photo, où la composition est la suivante : 108 + 20 + 12 + 5 + 2 mégapixels. La qualité est au rendez-vous, il faut dire que les clichés capturés dans un format 12 032 x 9 024 pixels sont extrêmement détaillés. Sa polyvalence est par ailleurs un solide atout, notamment avec son mode portrait excellent qui délimite parfaitement les contours de son sujet. On retrouve également le mode ultra grand-angle, le mode macro, un zoom allant de x2 à x50, mais aussi un tout nouveau mode nuit, un mode vlog et un mode macro slow motion à 960 fps pour varier les plaisirs.

Il est enfin propulsé par le Snapdragon 730G de Qualcomm, une déclinaison « gaming » du Snapdragon 730 que l’on retrouve également sur l’Oppo Reno 2 par exemple. Épaulée par 6 Go de mémoire vive, la puce délivre une puissance capable de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store en toute tranquillité, même si l’on est loin du résultat des smartphones les plus premium. Enfin, son autonomie est largement confortable grâce à sa grosse batterie de 5 260 mAh. De plus, sa compatibilité charge rapide jusqu’à 30 W vous permet de récupérer rapidement des pourcentages.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Note 10.

