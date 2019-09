Vous recherchez un iPad Pro ? Voici une offre à considérer.

En ce qui concerne les tablettes, peu de fabricants peuvent concurrencer l’iPad Pro. C’est l’une des meilleures tablettes que l’on puisse acheter. Malheureusement, c’est aussi l’une des plus onéreuses. La bonne nouvelle est qu’il y a une super offre aujourd’hui.

L’iPad Pro de 11 pouces est la tablette d’Apple pour les professionnels. Si vous travaillez avec de la vidéo 4K ou vous passez la plupart de votre temps à éditer des photos haute définition, cette tablette est faite pour vous. Contrairement à l’iPad Air 2019, elle est équipée du SoC Bionic A12X d’Apple, qui est le grand frère de l’A12 Bionic. L’iPad Pro est donc une tablette avec de bonnes performances.

Ne vous y méprenez pas, cet iPad est excellent pour le jeu et pour consommer des films et des séries, mais il est spécialement conçu pour les tâches les plus difficiles. Contrairement à ses petits frères, l’iPad Pro offre une prise en charge de l’Apple Pencil Gen 2. Le nouveau stylet Apple Pencil prend en charge davantage de gestes tactiles. Ce que j’apprécie le plus avec cette tablette est son design : elle a la même taille que le modèle précédent, mais avec un demi-pouce d’écran supplémentaire. Pour ce faire, Apple a réduit le cadre tout autour en supprimant le le bouton Touch ID situé en bas : vous utilisez Face ID pour vous connecter comme sur les iPhone X, XR, XS et 11. Enfin, si vous avez déjà un smartphone USB-C, sachez que cet iPad Pro est passé à l’USB Type-C.

L’offre en question nous vient de Rakuten via un vendeur britannique. La tablette est garantie partout dans le monde, le support est donc opérationnel chez Apple France et le vendeur a rajouté un adaptateur français en plus.

Voici l’offre : comptez 657,99 euros en version 64 Go (Wi-Fi), au lieu de 899 euros chez Apple.

Retrouvez l'iPad Pro 11 sur Rakuten

L’iPad Pro profite d’ailleurs du nouveau iPadOS, nous avons publié un dossier au sujet de cette mise à jour majeure.