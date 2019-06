Article sponsorisé par Prixtel

Prixtel, l’opérateur français aux forfaits ajustables, continue sa promotion sur son forfait mobile Série Spéciale. Auparavant proposée pendant une durée limitée de 6 mois, l’offre est maintenant valable pendant un an. Ce forfait ajustable contient trois paliers, de 4,99 euros à 16,99 euros, pour une consommation de données comprise entre 10 et 100 Go.

L’opérateur français Prixtel est le spécialiste du forfait mobile ajustable. Plutôt que de payer chaque mois la même somme pour son forfait, Prixtel propose plutôt de faire payer uniquement ce que l’on consomme. C’est une nouvelle manière d’appréhender le forfait mobile, d’autant plus que cela permet généralement de faire des économies. En effet, la consommation de données mobiles peut être irrégulière selon nos usages. On ne consomme pas le même nombre de data entre un mois de travail au bureau, connecté au Wi-Fi, et un mois de vacances sans accès à une box Internet par exemple. Pas de mauvaises surprises cependant, puisque chez Prixtel, la facture ne peut pas dépasser un certain palier.

L’opérateur français est ce que l’on appelle un MVNO, ce qui signifie qu’il ne dispose pas de ses propres antennes, mais les loue plutôt aux grands acteurs des télécoms que l’on connaît. Et c’est ici l’autre force de Prixtel : il est possible de choisir sa couverture réseau, entre Orange et SFR.

Découvrir les offres de Prixtel

Offre mobile Série Spéciale : un forfait sans engagement et ajustable

C’est l’offre du moment de Prixtel : la Série Spéciale est un forfait mobile ajustable sans engagement avec un prix très attractif. Dans celui-ci, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France, Europe et DOM. Mais c’est du côté des données mobiles que l’offre prend tout son sens :

Si moins de 10 Go de données sont consommées, la facture mensuelle sera de 4,99 euros par mois

sont consommées, la facture mensuelle sera de Entre 10 et 50 Go de données mobiles , le tarif est de 10,99 euros par mois

, le tarif est de Enfin, entre 50 et 100 Go de data, la facture atteindra le tarif maximum de 16,99 euros par mois

Au-delà de ce dernier palier, pas de hors forfait, le débit sera juste réduit. Encore faut-il aller réussir à consommer 100 Go de données en un seul mois : selon l’ARCEP, au dernier trimestre 2018, la consommation moyenne d’un client mobile est de 7,2 Go par mois. Un tel nombre de données reste cependant utile pour un partage de connexion en vacances ou en déplacement par exemple. Ce sont des situations occasionnelles, et c’est donc ce qui fait la force de ce forfait ajustable de Prixtel.

Souscrire au forfait Série Spéciale de Prixtel

Le forfait Série Spéciale intègre également un total de 7,4 Go de données mobiles qu’il est possible d’utiliser à l’étranger chaque mois. Auparavant proposé pendant 6 mois, le tarif promotionnel est maintenant valable 12 mois. Après un an, le forfait mobile Série Spéciale reprend son tarif normal. Attention, cette promotion n’est valable que jusqu’au 4 juin 2019.

Comment souscrire ?

Avant de démarrer la souscription, nous vous conseillons d’obtenir votre code RIO (en appelant le 3179) qui permet de conserver son numéro et de résilier automatiquement son ancien forfait. Une fois ce code obtenu, vous pouvez continuer la souscription jusqu’à une étape importante : le choix de la couverture réseau entre Orange et SFR.

Pour vous aider dans ce choix, Prixtel vous invite à rentrer votre adresse afin de définir quelle couverture réseau est la meilleure à votre domicile, grâce aux chiffres partagés par l’ARCEP. En cas de déménagement ou de déplacement longue durée, pas de panique puisqu’il est possible de changer de couverture réseau depuis son espace client.

Une fois ce choix fait, il ne manque plus qu’à valider votre souscription et régler le montant de la carte SIM : 10 euros. Dès lors qu’elle est reçue, ne reste qu’à l’insérer dans un smartphone pour l’activer et commencer à profiter du forfait mobile Série Spéciale de Prixtel.

Souscrire au forfait Série Spéciale de Prixtel