Pendant les soldes d’été 2019, Bouygues décide de relancer ses forfaits mobile B&You sans engagement pendant une courte durée. Comme d’habitude, les offres sont diversifiées pour répondre à la majorité des besoins (de 5 à 80 Go), mais surtout pour convenir à tous les budgets (de 4,99 à 16,99 euros par mois). Retrouvez les détails ci-dessous.

Forfait B&You 5 Go à 4,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 4,99 euros par mois est la meilleure offre pour les petites bourses. Il comprend 2 heures d’appel depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, ainsi que les SMS illimités vers ces mêmes destinations. Concernant l’enveloppe 4G, un total de 5 Go est attribué par mois, lequel est utilisable aussi bien en France (DOM inclus) qu’en Europe.

Forfait B&You 40 Go à 9,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 9,99 euros par mois est logiquement plus complet que le précédent. Il propose les appels, SMS et MMS en illimité depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe ainsi qu’une enveloppe 4G mensuelle de 40 Go, dont 4 Go à utiliser en Europe ou dans les DOM.

Forfait B&You 60 Go à 14,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 14,99 euros par mois propose toujours plus de Go. S’il inclut évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, il a surtout la particularité de proposer une enveloppe de données 4G conséquente de 60 Go en France Métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, 6 Go sont utilisables et décomptés de l’enveloppe totale.

Forfait B&You 80 Go à 16,99 euros par mois

En ce qui concerne le dernier forfait B&You sans engagement à 16,99 euros par mois, il est avant tout destiné à celles et ceux qui souhaitent consommer du contenu sur Internet sans compter, ou tout simplement qui recherchent une alternative aux box Internet. Évidemment, il donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais avec une enveloppe 4G qui grimpe jusqu’à 80 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également illimités, avec 8 Go de data décomptés de l’enveloppe totale.

Vous pouvez profiter des offres B&You sans engagement jusqu’au 22 juillet prochain, excepté le petit forfait 5 Go qui se termine le 15.

