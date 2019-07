Vous recherchez un forfait mobile sans engagement qui correspond aussi bien à vos besoins qu’à votre budget ? SFR propose aujourd’hui des offres suffisamment diversifiées pour trouver facilement chaussure à son pied : 5 Go à 5 euros, 30 Go à 10 euros et 60 Go à 15 euros. Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

RED Illimité 5 Go à 5 euros

Le forfait RED illimité à 5 euros par mois propose les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi qu’à 5 Go de données 4G. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions que dans l’Hexagone, sauf pour la data qui passe à 4 Go.

RED Illimité 30 Go à 10 euros

Le forfait RED illimité à 10 euros par mois donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois), ainsi qu’aux SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, en Europe et les départements d’outre-mer. Vous bénéficiez d’une couverture 4G de 30 Go, avec une enveloppe supplémentaire de 4 Go depuis l’Europe et les DOM.

RED Illimité 60 Go à 15 euros

Le forfait RED illimité à 15 euros/mois propose les appels illimités vers les fixes et les mobiles (également coupé au-delà de 3 heures), ainsi qu’aux SMS et MMS illimités (toujours limité à 200 destinataires) depuis la France Métropolitaine, l’Union européenne, les DOM, mais également les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre. En France, la quantité de 4G s’élève à 60 Go de données par mois avec un débit réduit au-delà. Depuis l’étranger, une enveloppe supplémentaire de 15 Go est accordée tous les mois.

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?

Des offres diversifiées en fonction du budget

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Des petit prix à vie !

Vous pouvez profiter des offres RED en série limitée jusqu’au 16 juillet prochain.

