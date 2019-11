Après RED SFR, Bouygues Telecom vient de dévoiler un forfait mobile sans engagement très intéressant.

Bouygues Telecom vient de lancer une promotion sur un forfait mobile B&YOU qui devrait vous intéresser. Ce dernier propose 50 Go de 4G par mois, de la data illimitée le week-end, appels et SMS illimités… pour 11,99 euros/mois sans engagement et à vie.

Vous profitez donc de cet abonnement le temps que vous souhaitez et vous vous arrêtez quand vous voulez. L’offre est disponible jusqu’au 2 décembre, cliquez ici pour la découvrir.

Pour garder votre numéro actuel, la procédure est très simple. Nous vous avons également rappelé les principales promotions actuelles ci-dessous.

Forfaits mobiles : les promotions actuelles

Pour le Black Friday, RED by SFR gonfle son forfait mobile sans en augmenter le prix. Pour 12 euros par mois, il donne l’accès à 100 Go de données mobiles ainsi que tout ce que l’on attend d’un bon forfait de 2019. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au dimanche 1 décembre à 23h59. Bonne nouvelle : ce forfait est sans engagement et valable à vie.

Orange Sosh brade le forfait mobile Sosh de 50 Go avec appels et SMS illimités. Vous le trouverez dans notre comparatif de forfaits 4G qui reprend également les tutos pour changer d’opérateur sans se prendre la tête. Pour accéder à l’offre Sosh, c’est par là. Notez que la promo est valable 12 mois, et elle est sans engagement. Vous profiterez donc de la qualité du réseau Orange à petit prix. Si vous voulez être averti automatiquement des meilleures offres dans 12 mois, inscrivez-vous à notre outil Reminder.

Si vous avez besoin de beaucoup de Go en 4G, NRJ Mobile propose 200 Go avec appels/SMS illimités pour 9,99 euros/mois pendant 12 mois. Par défaut, vous serez sur le réseau de SFR, mais si vous recevez mal la 4G, vous pouvez demander à passer sur le réseau Orange ou Bouygues Telecom.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’abonnement ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

