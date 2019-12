Dernière chance pour ces forfaits mobiles : l’année se termine, ces promotions aussi

C'est la fin de l'année, et la fin de promotions sur plusieurs forfaits sans engagement. Il est probable que certains d'entre eux ne reviennent pas de si tôt, notamment l'offre 200 Go de NRJ Mobile.

Plusieurs opérateurs et MVNO ont proposé des offres de fin d’année sur leurs forfaits mobiles sans engagement. C’est désormais la fin d’année… et donc la fin des promotions. Dernière chance pour en profiter… ou leur dire au revoir.

NRJ Mobile 200 Go à moins de 10 euros

C’était la grosse promotion de fin d’année : NRJ Mobile propose 200 Go avec appels/SMS illimités pour 9,99 euros/mois pendant 12 mois. Vous aurez également droit à 5 Go depuis l’Europe. Vous avez jusqu’à ce soir minuit pour en profiter. On rappel qu’NRJ Mobile fonctionne avec les trois opérateurs. Il vous est théoriquement attribué celui qui fonctionne le mieux près de chez vous.

RED 60 Go à 12 euros par mois

RED by SFR pourra fêter la nouvelle année, mais disparaîtra le lendemain, puisque l’offre arrivera à son terme le 1er janvier. Pour 12 euros par mois, elle donne l’accès à 60 Go de données mobiles ainsi que les classiques appels illimités et 8 Go de données à l’étranger. Ce forfait est sans engagement et valable à vie.

Cdiscount mobile 40 à 3,99 euros par mois

Vous avez jusqu’au 2 janvier pour profiter du forfait Cdiscount mobile en série limitée à 3,99 euros par mois (pendant six mois, puis 15). Il propose les appels, SMS, MMS illimités et 40 Go de data en France métropolitaine (débit réduit au-delà). Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France et une enveloppe supplémentaire de 5 Go est accordée.

Free Mobile 50 Go à 9,99 euros par mois

Théoriquement, c’est également la fin de l’offre Free avec 50 Go par mois de données, SMS et appels illimités, ainsi que 4 Go de data dans les DOM et en Europe. Ce forfait est vendu 9,99 euros/mois pendant 1 an, l’offre est sans engagement. Mais ne vous inquiétez pas trop pour cette dernière, elle devrait revenir dès demain. Free ne l’arrête que très rarement pour ne pas dire jamais.

Notre comparateur de forfaits mobiles

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur, n’hésitez à consulter notre comparateur de forfait pour trouver celui qui vos correspond.