Bac 2022 : comment consulter les résultats en ligne

Voici comment consulter les résultats du bac 2022 en ligne pour les filières générale, technologique et professionnelle.

À travers la France, ce mardi 5 juillet est un jour des plus importants pour 709 399 de personnes. Les candidats et candidates au bac 2022 découvrent aujourd’hui leurs résultats pour les filières générales, technologiques et professionnelles. Ces notes sont évidemment disponibles dans les enceintes des établissements, mais d’aucuns préféreront peut-être ne pas se déplacer. Pas de souci, les résultats du baccalauréat 2022 sont disponibles en ligne.

Comment accéder aux résultats du bac 2022 en ligne ?

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition un site sur lequel vous pouvez consulter en ligne les résultats du bac 2022. La plateforme reste relativement simple à utiliser, mais manque encore un peu d’efficacité. Il vous faudra plusieurs clics avant d’accéder au Graal.

Sur la page d’accueil, sélectionnez l’académie dans laquelle vous avez passé l’examen. Vous pouvez utiliser la carte ou directement passer par la barre de recherche.

Selon votre académie, l’affichage de la page sur laquelle vous serez redirigé peut grandement varier. Par exemple, si vous dépendez de l’académie Orléans-Tours, vous verrez différents rectangles. Du côté de Reims, c’est un tableau qui apparaît. Pas de panique, les informations restent globalement les mêmes.

Vous n’aurez qu’à chercher la rubrique qui vous correspond, « Baccalauréat général », « Baccalauréat professionnel », « Baccalauréat technique » ou des notions similaires (certaines académies préfèrent écrire « Bac » pour raccourcir, d’autres regroupent les filières professionnelles et techniques, etc.).

Vous accéderez à une page regroupant encore une fois les différents examens. Il faudra cliquer sur celui qui vous concerne avant de voir enfin apparaître un lien cliquable : « Consultez les résultats en cliquant ICI ».

Vous tomberez enfin sur une barre de recherche dans laquelle il faudra inscrire votre nom pour accéder à votre résultat. Attention, pour des raisons évidentes, il faudra penser à vous identifier pour voir vos notes.

Comment s’identifier pour accéder aux notes du bac 2022

La majorité des candidats et candidates ont été inscrits par leur établissement et devront se munir de leurs identifiants fournis par le lycée, soit utiliser leur numéro de candidat indiqué sur leur convocation (avec leur date de naissance servant de mot de passe).

Les candidats individuels devront utiliser leur adresse mail comme identifiant et leur mot de passe Cyclades.

