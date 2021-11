Les 5 pièges et arnaques à éviter pour vos achats du Black Friday

Nous profitons de cette période où vous allez être nombreux à faire des achats sur Internet pour vous partager quelques pièges et arnaques à éviter.

Pendant les Black Friday, il est évident que vous allez être nombreux à vous faire piéger. Cela peut être une simple erreur, vous pouvez par exemple suivre la recommandation d’un média qui n’a pas l’habitude de cet exercice tt qui va vous conseiller un mauvais produit ou une mauvaise promotion (ou les deux). Vous pouvez également tomber dans une arnaque, ou vous faire avoir par de fausses promotions. Bref, nous avons identifié 5 pièges et arnaques à éviter pour vos achats des soldes.

Le drop shipping malhonnête

Le drop shipping (en français la « livraison directe » ou l’« expédition directe ») n’est pas une arnaque en soit. Cela consiste à utiliser un système tripartite où le client (vous) passe commande sur le site internet d’un e-commerçant ou d’une market place (le revendeur), lequel transmet celle-ci au fournisseur (le grossiste) pour que celui-ci assure la livraison et gère les stocks. Cela n’a donc rien d’illégal.

Par contre, de nombreux vendeurs se sont amusés à détourner ce principe pour nous arnaquer. Vous pouvez tomber sur de faux profils sur les réseaux sociaux qui font l’éloge d’un produit.

Le pico-projecteur vidéo ci-dessous, par exemple, est illustré avec une image projetée qui semble très bonne étant donné que la pièce est éclairée. En réalité, ce produit est très mauvais. On peut le retrouver à 30 euros sur AliExpress, et malheureusement, il y a de mauvais produits qui sont vendus via des arnaques comme celle-ci.

Les faux prix barrés

Nous sommes déjà habitués à ce type de pratiques depuis des années, mais nous sommes nombreux à nous faire encore avoir.

C’est important de vérifier le prix initial des produits qui vous intéresse pour bien déterminer la réelle baisse de prix. Pour information, sur nos fiches produits nous mettons en place un comparateur de prix qui vous permettra de vérifier la pertinence de la promotion.

Les augmentations soudaines de prix

Encore un piège que nous tendent les e-commerçants. Stéphanie Laporte (entrepreneuse, OTTA) en a parlé sur Twitter, ce sont les augmentations de prix soudaines juste avant des événements de promotions. Les e-commerçants augmentent les prix des futurs produits soldés pour marquer le fait que c’est une forte promotion pendant l’événement.

J'avais flashé sur un produit à un peu moins de 500€, là le truc est monté à 680 et simultanément les ***** proposent une offre spéciale black friday week à -22% : sans moi du coup. 🚮 (Avec un peu d'insistance je craquais pour le truc à 900 en plus, seum de cristal). — Stéphanie Laporte (@steashaz) November 22, 2019

Encore une fois, il faut être vigilant et ne pas hésiter à comparer les e-commerçants avant de craquer.

Les produits venus d’ailleurs

Acheter un produit vendu initialement dans un autre pays n’a rien d’illégal et cela peut être généralement économiquement intéressant. Il faut être conscient que la garantie n’est pas la même, elle peut être difficile d’accès, et que vous ne serez généralement pas protégés par les lois qui encadrent la consommation en France et en Europe.

Le cas illustré ci-dessous est intéressant. Les AirPods Pro vendus 179 euros est un très bon prix pour ce produit, surtout qu’Apple couvre l’ensemble de ses produits vendus dans le monde. Vous pouvez donc acheter votre iPhone aux Etats-Unis ou en Chine et vous rendre dans un Apple Store à Paris pour le faire réparer. Mais il faut tout de même faire attention.

Déjà, vous pouvez tomber sur un faux produit. Des iPhone, Galaxy S20, AirPods… il y a des copies partout qui imitent très bien les originaux, du packaging aux accessoires. De plus, certains produits ont des spécificités en fonction des régions où ils sont vendus. C’est le cas, par exemple, des smartphones japonais.

Si un iPhone vient du marché japonais, cela signifie qu’il fonctionnera normalement… à une exception près. Au Japon, tous les smartphones doivent émettre un bruit de déclenchement de l’appareil photo, afin d’empêcher les voyeurs de capturer des photos en toute impunité. Cet iPhone produira donc à chaque fois un son d’obturateur. Il faut le savoir.

Les frais de douane et la TVA

Quand vous achetez un produit en dehors de l’Union Européenne, cela peut être un vraie bonne affaire. Par contre, il faut être conscient que vous pouvez avoir à payer des frais de douane mais aussi de la TVA.

Vérifiez donc le pays d’où est envoyé votre commande et calculez le prix final en intégrant les différents frais de douane et TVA qui pourraient être appliqués à votre commande. Notez que cela peut être le cas également si vous réalisez une commande à la Fnac, CDiscount, Amazon via un vendeur tiers mais aussi et bien sûr sur Rakuten, AliExpress, eBay et Gearbest.

Pour rappel, les petits colis sont désormais taxés. La Commission européenne a décidé de taxer les petits colis commandés à l’étranger qui échappaient jusqu’alors aux droits à l’importation et à la TVA. Sur AliExpress, Wish, mais aussi Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty, les tarifs vont augmenter jusqu’à 30 %.

Pour le Black Friday

Cette période du Black Friday est l’occasion de faire des bonnes affaires. Frandroid profite de ce moment pour éplucher l’ensemble des offres pour vous sélectionner les vrais bons plans : ceux qui méritent votre argent. Un bon plan est à la fois une belle baisse de prix, mais aussi un bon produit que l’on aurait acheté en dehors de toutes périodes de promotions.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mise en ligne sur la vraie journée de lancement :

