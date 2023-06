Stations électriques et batteries solaires : vers un nouveau danger pour le consommateur

L'engouement pour les batteries solaires et les stations électriques, principalement fabriquées en Chine et utilisant les batteries des voitures électriques, est manifeste. Ces appareils sont très polyvalents, capables d'alimenter divers appareils allant de l'électronique aux appareils ménagers, et sont idéaux pour le camping ou comme solutions de secours en cas de coupure de courant. Cependant, l'Agence fédérale allemande des réseaux (BNetzA) met en garde contre les onduleurs défectueux, composant clé de ces systèmes pour convertir le courant continu en courant alternatif.

L’essor des batteries solaires et des stations électriques est indéniable. Originaires principalement de Chine, ces appareils sont souvent dotés des mêmes batteries que celles utilisées dans les voitures électriques. Il s’agit essentiellement de grosses batteries multifonctions capables d’alimenter aussi bien des appareils électroniques que des appareils électroménagers, des outils de bricolage, etc. Parfaites pour un séjour en camping ou pour faire face aux coupures de courant, ces solutions énergétiques autonomes semblent avoir tout pour plaire.

Mais cette technologie n’est pas sans risques. L’Agence fédérale allemande des réseaux (BNetzA), l’organisme qui régule de nombreux secteurs en Allemagne (similaire à la Commission de régulation de l’énergie en France), vient de publier un communiqué de presse mettant en garde contre des onduleurs défectueux.

L’importance de l’onduleur dans une centrale électrique domestique

Un onduleur est essentiel au fonctionnement d’une centrale électrique domestique. Sauf cas particuliers, le courant continu fourni par les cellules solaires doit être converti en courant alternatif pour être utilisable. C’est là qu’intervient l’onduleur. Si celui-ci est défectueux, tout le système risque de ne pas fonctionner correctement, voire de représenter un danger.

Dans son communiqué, la BNetzA ne précise pas quels fabricants ou quels produits sont concernés. Toutefois, l’agence indique que de nombreux tests ont révélé des produits « illégaux ou potentiellement dangereux ». Dans certains cas, la BNetzA a même découvert des appareils en vente dans des magasins qui n’avaient pas de marquage CE, qui n’étaient pas accompagnés d’un mode d’emploi en allemand, et pour lesquels aucune adresse de revendeur allemand n’était indiquée. Autant de manquements aux normes de sécurité et aux directives formelles qui laissent planer un doute quant à la fiabilité de ces produits.

Un enjeu de taille pour les consommateurs et les fabricants

Alors que le marché des stations électriques et des batteries solaires est en plein essor, avec l’arrivée de nombreux produits de marques comme EcoFlow, Bluetti, Anker, Infinity Power, Jackery, et bien d’autres, cette mise en garde de la BNetzA est à prendre très au sérieux.

Pour les consommateurs, il est essentiel de s’assurer que les produits qu’ils achètent répondent non seulement aux exigences techniques, mais aussi aux directives formelles en matière de sécurité. Pour les fabricants, il est crucial de garantir la conformité de leurs produits pour éviter des problèmes juridiques, mais aussi pour protéger la réputation de leur marque.

L’avenir nous dira comment cette situation évolue, mais une chose est certaine : c’est un sujet qui va être surveillé de très près.

