Anker à pleine voile sur l’énergie solaire domestique avec stockage

Anker regroupe toutes ses activités liées à l’énergie, panneaux solaires Plug&Play et batteries, sous le pavillon Anker Solix. Il en profite pour présenter de nouvelles offres qui traduisent de sérieuses ambitions dans le secteur de l’énergie domestique.

Anker dispose de plusieurs marques, dont Anker Solix spécialisé dans les panneaux solaires. En parallèle, sous sa marque Anker il commercialise toute une série de stations électriques portables. L’entreprise vient d’annoncer un changement stratégique majeur en ayant la volonté d’entrer sur le marché de l’énergie domestique, de la production au stockage. Cela se traduit par le lancement en début de semaine du Anker Solix Balcony, un kit d’autoconsommation solaire Plug&Play. Puis le passage des stations électriques nomades Anker sous la marque Anker Solix. Le constructeur en a profité pour présenter ses nouveautés.

Anker Solix Solarbank E1600

La Solarbank est une solution de stockage d’énergie solaire qui s’annonce être une des plus durables au monde, en tirant parti de la technologie de batterie LFP. Qui est capable de supporter 6 000 cycles de charge, contre 3 000 en moyenne pour un produit classique. En plus de son design racé, elle pourra être monitorée et contrôlée par une application de contrôle intelligente qui se connecte en Wi-Fi ou Bluetooth à la Solarbank E1600.

Elle s’annonce comme compatible avec 99 % des solutions photovoltaïques de balcon disponibles sur le marché. Il suffira de connecter vos panneaux à cette batterie d’une capacité de 1,6 kWh à 3,2 kWh selon le modèle. Ainsi, votre production solaire sera intégralement stockée et prête à vous dépanner en cas de besoin. Un produit pensé pour s’installer sur un balcon avec une certification IP65. Elle sera disponible durant l’été, mais aucun prix n’a été annoncé.

Anker Solix F1200 Portable Power Station en pack avec RS40/RS40P

Cette offre est dédiée au marché européen et combine la solution Anker Solix Balcony avec une station électrique portable. Ainsi, l’excédent d’énergie produit par le solaire n’est plus perdu. L’ambition est de permettre aux consommateurs de maximiser les économies sur leur électricité en personnalisant l’utilisation des heures pleines et creuses. De plus, il est vous sauvera la mise en cas de pannes de courant. Elle profitera également de la connectivité pour une visibilité en temps réel de la production et de la consommation d’énergie.

Anker Solix All-in-One Energy Storage Solution

Anker a profité de sa conférence de presse pour dévoiler un de ses projets les plus ambitieux, une série de solutions de batteries murales pour énergie solaire. Elles devront apporter une alimentation de secours aux installations solaires nouvelles ou existantes. Le produit de base proposera 5 kWh et pourra évoluer jusqu’à 180 kWh. Anker promet d’offrir des niveaux élevés de sécurité et de durabilité, pour transférer de manière transparente l’alimentation hors réseau et être compatibles avec les équipements énergétiques domestiques tels que les pompes à chaleur, les générateurs au fioul ou au gaz et surtout la future solution de recharge des véhicules électriques Anker Solix. La solution sera disponible dans le monde en 2024.

Anker fait donc ici un virage vers l’énergie domestique radical avec une belle offre de produit, mais il nous manque encore les prix de toutes ces offres.

