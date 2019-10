Apple a déployé iOS 13 sur 50 % des iPhone compatibles dans le monde.

iOS 13 est disponible depuis 4 semaines, et Apple vient de communiquer le fait qu’il n’aura fallu que trois semaines (26 jours) pour déployer la nouvelle version de l’OS sur 50 % des iPhone compatibles dans le monde. Et encore ce n’est pas un exploit, c’est même plus lent qu’iOS 12, qui n’a mis que 23 jours pour atteindre 50 % du parc d’iPhone. Si vous comptez uniquement les iPhone achetés ces quatre dernières années, le chiffre grimpe à 55 %.

Evidemment, la comparaison avec les mises à jour Android est rude pour Google et ses partenaires. Mais c’est très différent sur Android.

Peu importe que vous utilisiez Android Oreo, Pie ou Android 10 – vous ne manquerez aucune nouveauté ou fonctionnalité révolutionnaire. En fait, depuis la mise à jour Android 5.0 Lollipop, vous profitez des caractéristiques vraiment importantes sans avoir à réaliser de grosses mises à jour du système.

Les mises à jour de sécurité

Première, la plupart des constructeurs déploient désormais les correctifs de sécurité mensuels essentiels. L’aspect lié à la sécurité a été complètement séparé de la version de l’OS. Vous en profiterez donc sur les dernières versions d’Android, sans avoir obligatoirement Android 10. Ce qui n’est pas le cas sur iOS. Par contre, il y a de bons et de mauvais élèves même si Google force les constructeurs à proposer deux ans de mises à jour de sécurité désormais.

Les interfaces personnalisées

Deuxièmement, les interfaces Android personnalisées ont dépassé depuis longtemps stock d’Android en termes de fonctionnalités. Samsung, Huawei, Honor, Oppo, Xiaomi et OnePlus ont tous des interfaces plus utiles et riches en fonctionnalités sur Android. En fait, la plupart des nouvelles fonctionnalités majeures ajoutées aux grosses versions d’Android ont fait leurs débuts sur les interfaces Android personnalisées. Les écrans partagés, les gestes, le mode sombre, le mode desktop et bien d’autres sont arrivés qu’après sur Android.

Les Play Services

Enfin, le Google Play Store apporte de nombreuses mises à jour via les Play Services. En fait, presque 100 % des utilisateurs Android possèdent la dernière mise à jour des Play Services et le déploiement et très rapide. Mais qu’est-ce que c’est que les Play Services ? Ces Play Services sont les services essentiels au fonctionnement de votre smartphone : cartographie, scores et synchronisations de vos parties de jeux, les notifications push, l’authentification et j’en passe. Les nouveautés annoncées par Google lors du Google I/O passent en partie par les mises à jour de l’OS et en partie par les mises à jour des Play Services.