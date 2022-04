L’homme le plus riche du monde est sur le point de racheter Twitter

Finalement, le conseil d'administration de Twitter est sur le point d'accepter l'offre de rachat d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde.

Si vous n’avez pas suivi le feuilleton, on vous le résume. Après avoir acquis un peu moins de 10 % des actions de Twitter et refusé un poste au conseil d’administration, Elon Musk a proposé d’acheter 100 % des actions de Twitter. « Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer », Elon Musk cherche à prendre le contrôle total de Twitter en déboursant plus de 43 milliards de dollars. Le conseil d’administration de Twitter a commencé pour par bloquer Elon Musk en menant une stratégie connue dans le secteur des affaires sous le nom de « pilule empoisonnée ». Finalement, ils ont changé d’avis.

L’offre va sans doute être acceptée

Dernier rebondissement en date, Twitter est sur le point de conclure la vente à Elon Musk pour environ 43 milliards de dollars en cash. D’après Reuters, Twitter pourrait annoncer l’accord à 54,20 dollars par action dans la journée de ce lundi 25 avril, soit plus de 43 milliards de dollars de valorisation, une fois que son conseil d’administration se sera réuni. Notez qu’il est toujours possible que l’accord échoue à la dernière minute.

Pour rappel, Elon Musk a un projet clair et ambitieux pour Twitter, il l’évoque dans un texte publié plus tôt en avril 2022 :

J’ai investi dans Twitter, car je crois en son potentiel d’être la plate-forme de la liberté d’expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne. Cependant, depuis que j’ai fait mon investissement, je réalise maintenant que l’entreprise ne prospérera ni ne servira cet impératif dans sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en une entreprise non cotée en Bourse. En conséquence, je propose d’acheter 100 % de Twitter pour 54,20 dollars par action en cash, une prime de 54 % par rapport au prix de l’action (…) Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n’est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position d’actionnaire.

Forbes a dévoilé, plus tôt ce mois-ci, le classement des 10 plus grandes fortunes mondiales. Elon Musk amasse la plus grande fortune de tous les temps, dépassant largement la barre des 200 milliards de dollars. Il est suivi par Jeff Bezos et le Français Bernard Arnault.

