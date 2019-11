Vous êtes à la recherche d'un PC portable pas cher pour vous accompagner durant vos études ? Voilà notre sélection des meilleurs laptop à moins de 500 euros.

Après nos recommandations pour les PC portables haut de gamme, et les laptops à moins de 1000 euros, on s’attaque désormais aux machines que l’on peut qualifier de « pas chères ». Nous restons ici sous la barre des 500 euros.

Avec ce budget serré, vous allez devoir faire de nombreuses concessions, mais les PC d’entrée de gamme d’aujourd’hui sont capables de proposer une expérience utilisateur satisfaisante, très loin de ce que l’on pouvait connaître sur les eeePC d’antan… à condition de bien choisir, car tous les PC ne sont pas du même acabit. Voici nos recommandations.

Acer Swift 1 SF114 : notre recommandation

Avec ses PC portables, Acer couvre toutes les gammes de prix, mais c’est sur les machines à petit prix que la marque taïwanaise brille le plus selon nous. C’est notamment le cas du Acer Swift 1 (SF114) qui, lancée à 529 euros, et désormais sous la barre des 500 euros, obtient un excellent rapport qualité-prix.

Son premier point fort est la présence d’un écran IPS Full HD (1920 x 1080), de 14 pouce en l’occurrence alors que les concurrents se contentent plus souvent d’une définition de 1366 x 768. Le second est son design très « utltrabook », avec 1,3 kg sur la balance et 1,5 cm d’épaisseur. Acer revendique une autonomie pouvant aller « jusqu’à 20h ». Bon évidemment, en pratique vous ferez moins, mais la machine sera capable de tenir pendant une journée de travail et même plus.

Là où Acer a fait des concessions, c’est sur les performances, avec un petit processeur Intel Pentium N5000 cadencé à 1,1 GHz, 4 Go de RAM et 256 Go de stockage. La machine est livrée sous « Windows 10 en mode S ». Une version limitée aux applications du magasin d’applis de Microsoft, mais vous pourrez facilement désactiver ce mode. Le Swift 1 SF114 est au final une machine à recommander aux étudiants soucieux de ne pas trop dépenser pour des tâches bureautiques et des usages courants types Navigation Web, Netflix etc. Oubliez le reste en revanche.

Pourquoi choisir l’Acer Swift 1 SF114

Son écran Full HD de 14 pouces

Une autonomie supérieure à la moyenne

Un format compact qui ravira les étudiants

Retrouvez l'Acer Swift 1 à moins de 500 euros

Lenovo Yoga 530 : l’alternative qui pivote

Si les professionnels connaissent surtout Lenovo pour ses ThinkPad issus du rachat de la division ordinateurs personnels d’IBM, la firme a su conquérir le grand public avec sa série Yoga. Cette dernière a pour particularité de proposer des charnières capables de pivoter à 360°, et donc de se transformer en tablette tactile, le clavier pouvant au passage servir de pied.

On en trouve dans toutes les gammes de prix, mais, à moins de 600 euros, c’est le Yoga 530-14IKB qui en est le représentant. Si Acer a préféré favoriser l’écran plutôt que le processeur, Lenovo fait l’inverse en intégrant une plus performante puce Intel Core i3 plutôt qu’un Pentium, mais avec un écran de 14 pouces n’affichant que du 1366 x 768 contre 1920 x 1080 chez Acer. Il est en revanche tactile pour permettre l’utilisation en mode tablette. La version que nous vous proposons ici embarque 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go avec Windows 10.

Lenovo fait moins bien qu’Acer sur l’encombrement avec 1,67 kg et plus d’1,7 cm d’épaisseur. Cela restera transportable, mais c’est forcément un peu moins confortable. La firme annonce 10h d’autonomie, ce qui devrait en pratique permettre de tenir une journée dans le cadre d’un usage courant. Vous disposez enfin d’une connectique complète, dont un port HDMI.

Pourquoi choisir le Yoga 530 ?

Un écran pivotant ça tourne énormément

Au format 14 pouces

Processeur Intel Core i3 et 128 Go de stockage

Retrouvez le LENOVO Yoga 530 à moins de 460 euros

Microsoft Surface Go : avec ou sans clavier

La Surface Go est la moins chère des Surface et c’est une excellente option pour qui veut s’encombrer le moins possible tout en ayant la possibilité d’être productif lorsque c’est nécessaire en y adjoignant son clavier détachable. Son écran de 10 pouces limite encore plus l’encombrement, tout comme son épaisseur d’un peu plus de 8 mm et son poids de 522 grammes.

La dalle, tactile bien évidemment, affiche une définition de 1800 x 1200, ce qui lui donne une résolution de 217 ppp. Couplé à son format 3:2, il peut afficher de nombreuses informations. Presque autant que sur un modèle 13 pouces à vrai dire. Vous trouverez à l’intérieur un processeur Intel Pentium, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ce n’est pas extraordinaire, mais puisque la machine tourne sous Windows 10S, cela sera suffisant pour les usages bureautiques et de divertissements.

Microsoft annonce une autonomie de 9h, nous n’avons pas pu vérifier cette affirmation pendant notre prise en main de la Surface Go (spoiler : ce sera probablement moins), mais elle nous a permis d’attester de la qualité des finitions du châssis en aluminium. Notez que la Surface Go est vendue sans clavier, il faudra l’acheter séparément pour 100 euros, ce qui portera l’ensemble à 549 euros. Techniquement, c’est donc un plus que notre limite 500 euros, mais vous n’êtes pas obligé d’acheter les deux en même temps.

Pourquoi choisir la Microsoft Surface Go ?

Son clavier détachable et son encombrement minimal

Ses excellentes finitions

L’écran de 10 pouces au format 3:2

Retrouvez la Surface Go à partir de 449 euros (sans clavier)

Asus Chromebook C423NA : premier prix

Sous un certain prix, il est très difficile de trouver un PC sous Windows qui sera plaisant à utiliser au quotidien. Sous les 600 euros, on fait déjà beaucoup de concessions, sous les 400, elles deviennent selon nous trop importantes. Pour les budgets très serrés, nous conseillons plutôt de vous tourner vers des Chromebook. L’OS de Google est beaucoup plus léger, et fonctionne avec le renfort cloud pour alléger encore la tâche de la machine.

Nous trouvons que l’Asus Chromebook C423 est une bonne solution, peu onéreuse, et disposant d’une diagonale de 14 pouces (1366 x 768), d’un processeur Intel Celeron dual-core, de 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. La version que nous vous proposons ici est affichée à 249 euros au moment de la rédaction de cet article. Si vous avez un peu plus d’amplitude, vous pourrez passer sur 8 Go de RAM et 64 Go de stockage et un processeur Pentium pour 339 euros.

C’est un candidat idéal pour les budgets très serrés, et cela fera également une machine d’appoint pour quelques tâches ponctuelles. L’objet mesure 1,6 cm d’épaisseur et pèse 1,3 kg environ.

Pourquoi choisir l’Asus Chromebook C423

Un Chromebook, la meilleure option premier prix

La machine reste transportable

ChromeOS

Retrouvez le Chromebook C423 à moins de 250 euros

FAQ

PC portable pas cher : à quoi faut-il s’attendre ?

Sous la barre de 600 ou 500 euros, les fabricants sont obligés de faire d’importantes concessions pour tenir une enveloppe modeste. Ensuite, c’est à la marque de faire le sacrifice qu’elle juge le plus opportun. La qualité de l’écran ? La quantité de mémoire ? Le processeur ? À vous de choisir l’élément qui vous semble le moins primordial. Nous trouvons qu’un bon écran participe davantage au plaisir d’utilisation qu’une puce un peu plus performante. La différence souvent est plus notable dans le premier cas dans le second.

Qu’est-ce que Windows 10 S ?

Windows 10 S n’existe pas. Il s’agit en réalité de « Windows 10 en mode S », c’est l’appellation de Microsoft. Si elle est à rallonge et pas franchement sexy, elle a le mérite de mettre en avant le fait qu’il s’agit d’un mode désactivable de Windows 10, et pas d’une version à part entière de l’OS. Le principal changement est l’impossibilité d’installation des applications ne provenant pas du Windows Store. Le mode est également moins gourmand, ce qui lui permet de mieux fonctionner sur des machines modestes. Cela simplifie l’utilisation, mais limite aussi le champ des possibles.