Article sponsorisé par Rue du Commerce

Après une Black Friday Week riche en émotions et en bonnes affaires, c’est aujourd’hui que démarre officiellement le Black Friday. L’occasion pour les grands noms de l’e-commerce de lancer un second tour de promotions. Nous avons décidé de regrouper ici les meilleures offres que nous avons pu dégoter chez Rue du Commerce.

C’est à partir de ce vendredi que les choses sérieuses commencent pour ce Black Friday 2019. Aujourd’hui, et tout ce weekend, c’est une nouvelle salve de réductions sur de nombreux produits qui vous attend chez les principaux sites commerçants. Afin d’être sûr de ne pas rater les meilleures offres disponibles, nous avons regroupé ci-dessous ce qui nous semble être les promotions les plus intéressantes du moment chez Rue du Commerce.

Cette sélection est bien évidemment susceptible d’évoluer au fil du temps, et nous vous incitons fortement à venir la consulter régulièrement pour être sûr de ne pas laisser passer LA bonne affaire.

Notre sélection en clin d’œil

iPhone XS 64 Go à 789 euros

Successeur de l’iPhone X, l’iPhone XS allie esthétique et puissance grâce à son design sobre et l’utilisation de la puce A12 Bionic. Equipé d’un écran OLED Super Retina de 5,8 pouces, ce terminal mise sur la qualité de l’image en proposant un affichage des couleurs précis (grâce au HDR) et des noirs profonds. En façade, la caméra TrueDepth permet non seulement le déverrouillage par reconnaissance faciale, mais aussi l’utilisation des Memojis pour vos conversations entre amis.

Sur l’arrière, l’iPhone XS peut compter sur un double appareil photo 12 millions de pixels tirant pleinement parti du Neural Engine implémenté dans la puce A12 Bionic pour améliorer le rendu des photos, notamment en mode portrait. Cet appareil bénéficie aussi de la norme IP86 qui garantit sa résistance à la poussière et à l’eau. Habituellement vendu pour 849 euros, vous le trouverez à 789 euros en ce moment.

L’iPhone XS en bref

Ecran Super Retina HD Oled 5,8 pouces

Puce A12 Bionic

Double appareil photo stabilisé et caméra TrueDepth

L’iPhone XS 64 Go est disponible à 789 euros chez Rue du Commerce, en Argent, Or ou Gri sidéral.

Retrouvez l’iPhone XS 64 Go à 789 euros chez Rue du Commerce

Huawei P30 128 Go à 449 euros

Téléphone phare de chez Huawei, le P30 est actuellement disponible à 449 euros au lieu de 649 euros chez Rue du Commerce. Débloqué et compatible avec tous les opérateurs français, le navire amiral de la marque chinoise est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces pour une définition de 1080 par 2340 pixels et 422 ppi. Fonctionnant sous Android 9.0 Pie, il dispose d’un processeur Hisilicon Kirin 980, de 6 Go de RAM et d’un GPU Mali G76. Côté stockage, ce modèle en promotion peut compter sur 128 Go, qu’il sera possible d’étendre grâce à une carte mémoire.

Mais le véritable atout de ce P30 réside sans doute dans son appareil photo conçu en partenariat avec Leica. Une triple caméra composée d’un objectif principal à 40 millions de pixel, d’un grand angle à 16 millions de pixels, et d’un téléobjectif de 8 millions de pixels. De quoi obtenir un zoom puissant et précis, un mode nuit particulièrement efficace, ainsi qu’un mode macro bluffant. Pour ne rien gâcher, ce terminal dispose d’une batterie à charge ultra rapide de 3650 mAh.

Le Huawei P30 en bref

Dalle OLED 6,1 pouces FHD+

128 Go de stockage

Triple caméra Leica

Le Huawei P30 est disponible à 449 euros chez Rue du Commerce, en Blanc nacré, Noir ou Bleu Aurore.

Retrouvez le Huawei P30 128 Go à 449 euros chez Rue du Commerce

Honor 20 128 Go à 249 euros

Troisième et dernier téléphone de notre sélection Rue Du Commerce, le Honor 20 est plus abordable que ces prédécesseurs, puisque vous pourrez le découvrir en ce moment à 249 euros. C’est aussi le plus grand des trois avec un écran culminant à 6,26 pouces. Une dalle IPS LCD Full HD+ percée d’un trou laissant passer la caméra avant et ses 32MP. Cette caméra en façade permet d’ailleurs l’utilisation de la reconnaissance faciale pour le déverrouillage de l’appareil. Un capteur d’empreinte digital, positionné sur la tranche de l’appareil offre pour sa part une méthode alternative.

Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un processeur Kirin 980 suppléé par 6 Go de RAM et un GPU Mali G76, ainsi qu’une batterie Li-Po de 3750 mAh compatible avec la SuperCharge, lui assurant une très belle autonomie. L’arrière de l’appareil est occupé par une quadruple caméra dominée par un objectif principal à 48 MP, capable de filmer en 4K sans aucun souci.

Le Honor 20 en bref

Ecran LCD 6,26 pouces IPS FHD+

4 Capteurs photos dorsaux

Batterie 3750 mAh compatible SuperCharge

Le Honor 20 128 Go est disponible à 249 euros chez Rue du Commerce dans sa version bleue.

Retrouvez le Honor 20 128 Go à 249 euros chez Rue du Commerce

ASUS ROG STRIX G G531 à 799 euros

Amis gamers à la recherche d’un portable pour jouer lors de vos déplacements, cet ASUS ROG STRIX G G531 est peut-être ce que vous cherchez. Disponible actuellement à 799 euros au lieu de 1199 euros en temps normal, il est propulsé par un i5-9300H cadencé à 2,4 GHz (4,1 en mode turbo). Il peut aussi compter sur 8 Go de RAM en DDR4-2666 (extensible jusqu’à 32 Go) et une GTX 1650 4 Go GDDR5. De quoi faire tourner sans trop forcer les jeux du moment en somme. Pour compléter cela, le stockage se compose d’un SSD 256 Go et d’un HDD 1To.

Disposant d’un design repensé pour offrir plus de confort au joueur (connectique déplacée sur l’arrière du châssis) et flatter la rétine (ajout de bandes RGB sur les côtés et l’avant), ce portable brille par la qualité de son écran. Vous pourrez en effet compter sur une dalle IPS Full HD 120 Hz de 15,6 pouces qui occupe la quasi-totalité du châssis. Avec une épaisseur de 26 mm et un poids inférieur à 2,6 Kg, cet ordinateur bénéficie en plus d’un encombrement minimum, en faisant un parfait allié pour les joueurs nomades.

L’ASUS ROG STRIX G en bref

Dalle IPS 15 pouces FHD 120 Hz

GeForce GTX 1650 4 Go

Core i5-9300H

L’ASUS ROG STRIX G G531 est disponible à 799 euros chez Rue du Commerce.

Retrouvez l’ASUS ROG STRIX G G531 à 799 euros chez Rue du Commerce

ASUS ZenBook UX410UA-GV428T à 599 euros

Parce qu’il n’y pas que le jeu dans la vie, nous vous proposons de découvrir un second PC portable, orienté cette fois vers un usage bureautique. Le ZenBook UX410UA de chez ASUS, qui voit son prix passer à 599 euros en ce moment, est un ultra portable 14 pouces doté d’une robe en aluminium à la finition tourbillonnante classique chez la marque. Il se démarque par sa finesse, avec 18,9 mm d’épaisseur et moins de 1,5 Kg sur la balance, il sera un compagnon de voyage privilégié.

Équipé d’un Core i5-7200U cadencé à 2,5 GHz et d’un chipset graphique Intel HD Graphics 620, il dispose aussi de 8 Go de DDR4 et d’un SSD de 256 Go, ce qui en fait un outil polyvalent capable aussi bien de gérer un simple traitement de texte que du montage vidéo. Il bénéficie aussi d’un matériel audio de très bonne facture, supporté par le logiciel idoine, et développé par ASUS et Harman Kardon.

L’ASUS ZenBook en bref

Encombrement minimal

Clavier rétro-éclairé

SSD 256 Go

Le l’ASUS ZenBook UX410UA-GV428T est disponible à 599 euros chez Rue du Commerce.

Retrouvez l’ASUS ZenBook UX410UA-GV428T à 599 euros chez Rue du Commerce

Téléviseur Samsung QLED 55 pouces à 699 euros

Ce téléviseur QLED de chez Samsung, actuellement en promotion à 699 euros au lieu de 1049 euros normalement, est une excellente raison de passer à la 4K si vous n’avez pas encore franchi le pas. Équipé de la technologie Quantum Dot supportant le HDR 10+, il offre un rendu des couleurs très fidèles et couvre un large espace colorimétrique. Il dispose aussi d’un rétroéclairage performant grâce à la technologie Full LED Local Dimming Silver, qui permet d’améliorer le contraste de l’image.

Grâce au système d’exploitation Tizen, le QE55Q60R bénéficie de fonctionnalités connectées qui vous permettront d’accéder en quelques instants à vos services de streaming ou de VOD. On trouve enfin un mode Gaming, améliorant par exemple la visibilité dans l’obscurité, et le mode intelligent qui adapte le son ou l’image du contenu diffusé viennent compléter l’arsenal de ce téléviseur.

Le Samsung QE55Q60R en bref

Technologie Quantum Dot

Smart TV

Compatible HDR 10+

Le téléviseur Samsung QLED 55 pouces est disponible à 699 euros chez Rue du Commerce.

Retrouvez le téléviseur Samsung QLED 55 pouces à 699 euros chez Rue du Commerce

Xiaomi Roborock S5 à 289 euros

Xiaomi, la petite marque chinoise qui n’en finit plus de monter est incontestablement l’une des reines de ce Black Friday. Preuve en est avec cette promotion sur le Roborock S5 qui tombe à 289 euros en ce moment. Ce robot-aspirateur connecté bénéficie de toutes les dernières avancées en la matière. À commencer par un système de guidage très performant qui utilise la télémétrie laser pour cartographier les surfaces à nettoyer dans les moindres recoins. Simple à utiliser, il se programme grâce à l’application Mi Home.

Disposant plusieurs modes d’aspiration, ce Roborock est capable aussi bien d’aspirer vos sols que de passer la serpillière sur les surfaces en ayant besoin. Avec une batterie haute capacité (5200 mAh), il dispose d’une autonomie annoncée de 150 minutes, ce qui en fait un atout pour les grandes habitations.

Le Xiaomi Roborock S5 en bref

Fonction balayage et lavage

Forte autonomie (150 minutes)

Navigation laser LDS

Le Xiaomi Roborock S5 est disponible à 289 euros chez Rue du Commerce.

Retrouvez le Xiaomi Roborock S5 à 289 euros chez Rue du Commerce

Le Kitchenaid Artisan à 429 euros

Dernier produit de cette sélection, le robot pâtissier Kitchenaid est un atout majeur pour tous ceux souhaitent se lancer dans le noble art de la pâtisserie. Avec son moteur de 300 W à transmission direct et ses 10 vitesses réglables, il est capable de réaliser en quelques minutes les préparations les plus pénibles. Pétrir des pâtes, monter des blancs en neige ou fouetter de la crème n’a jamais été aussi facile, d’autant plus que le Kitchenaid est vendu avec tous les accessoires nécessaires à la confection de tels appareils pâtissiers (fouet à fil, batteur plat et crochet pétrisseur et batteur plat à bord flexible).

Simple à utiliser et à nettoyer avec son système de tête inclinable, il bénéficie aussi d’une stabilité à toute épreuve empêchant les bols de se renverser malencontreusement. Fabriqué en acier inoxydable, cet appareil est disponible dans sa version rouge Pomme d’Amour, et s’intégrera sans aucun problème dans toutes les cuisines. Ce pack, qui comprend 4 batteurs, un couvercle verseur et protecteur, deux bols inox de 3 et 4,8 L est actuellement disponible pour 429 euros au lieu de 699 euros.

Le Kitchenaid Artisan en bref

Moteur à transmission directe 10 vitesses

Tête inclinable

Vendu avec 2 bols et 4 batteurs

Le Kitchenaid Artisan est disponible à 429 euros chez Rue du Commerce

Retrouvez le Kitchenaid Artisan à 429 euros chez Rue du Commerce