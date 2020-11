Black Friday 2020 : date, commerçants… à quoi s’attendre cette année ?

Novembre est là et avec lui le Black Friday et sa multitude de promotions. Retrouvez toutes les informations nécessaires pour ne manquer aucun bon plan !

Tout droit venu des États-Unis, le Black Friday est LE grand évènement pour les amateurs de tech à la recherche de bons plans. Avec une fin d’année marquée par la COVID, réduisant drastiquement les possibilités d’achat en magasin, la vente en ligne sera plus importante que jamais. Petit tour d’horizon pour tout comprendre à l’évènement ne manquer aucune bonne affaire.

Quand commence le Black Friday 2020 ?

Historiquement, le Black Friday a lieu le premier vendredi suivant la fête de Thanksgiving et marque le début des achats de Noël. Cette année cela tombe le vendredi 27 novembre à minuit. En pratique, les hostilités débuteront le lundi 23, voire le vendredi 20 pour certaines enseignes si l’on se fie au planning de 2019. Cette année chez Amazon des promotions « pré-Black Friday » sont même disponibles depuis le premier novembre !

Les choses ont bien changé depuis les origines américaines d’un Black Friday attirant des foules dans des magasins. La bascule de l’évènement vers le commerce en ligne fait que l’évènement s’étend désormais sur plusieurs jours. Arrivé en France en 2013, il est devenu l’un des moments les plus importants de l’année pour les vendeurs en ligne, qui voient leur chiffre d’affaires plus que doubler durant cette période.

Comment se passe le Black Friday en France ?

Dans l’hexagone, le Black Friday s’appuie sur la base légale des promotions. Contrairement aux soldes, les commerçants doivent donc respecter un certain nombre de règles. Ils peuvent ainsi fixer une réduction de leur choix, mais la vente à perte reste interdite. Les limites de la promotion (« dans la limite de 3000 unités » ou « jusqu’à épuisement des stocks ») doivent être clairement affichées. Si rien n’est précisé, le commerçant devra assurer la livraison pour toute la durée de la promotion même si les stocks sont temporairement épuisés.

D’une manière générale, vos droits sont les mêmes que pour de la vente en ligne classique. Cela se traduit par deux ans de garantie légale de conformité et par 14 jours pour le délai de rétractation. Attention si vous prévoyez d’utiliser le Black Friday pour des courses pour Noël : cela veut dire que vous ne pourrez pas forcément retourner de cadeau en cas de souci.

Heureusement certains commerçants étendent leurs délais lors de la période de fin d’année. Ainsi chez Amazon les achats réalisés entre le premier novembre et le 31 décembre peuvent être retournés jusqu’à fin janvier. Des politiques similaires sont aussi adoptées par la Rue du Commerce, Cdiscount, l’Apple Store.

Concernant les livraisons, la COVID modifie bien entendu un peu la donne. Lorsque celle-ci s’effectue à domicile, les colis iront dans la boite aux lettres ou seront posés sur le pas de la porte si le destinataire est présent. La signature ne sera pas demandée.

Du fait de la fermeture de nombreux commerces, l’activité en point relai est de son côté plus impactée. Vous ne serez donc peut-être pas livrés dans votre point relai habituel. Si votre colis échoue loin de chez vous ou vous devez faire du « click and collect » pas d’inquiétude ! Il suffit de cocher la case « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures » sur votre attestation de sortie pour vous affranchir de la limite d’un kilomètre.

Quels sont les sites participants au Black Friday ?

Tous les commerçants n’ont pas encore communiqué sur leur participation au Black Friday, mais on peut déjà en citer quelques-uns. Sans surprise Amazon sera de la partie, tout comme la Fnac, Cdiscount, Rue du Commerce ou encore GearBest. Ces grands revendeurs ont d’ailleurs pour la plupart déjà mis en place des pages qui regrouperont tous les produits faisant l’objet d’une promotion.

De plus en plus de marques se mettent aussi à proposer directement des offres « Black Friday », en voici une liste non exhaustive que nous mettrons à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.

Notons que certains appellent à annuler le Black Friday cette année en raison des conditions sanitaires, mais il y a peu de chances pour que les commerçants se plient à cette requête.

Comment se préparer pour ne pas louper les bons plans du Black Friday ?

Les stocks de produits étant généralement limités, il ne faut pas trop tarder si l’on ne veut pas manquer les meilleurs bons plans. Pour cela on vous recommande de souscrire à notre newsletter et à vous abonner à notre compte Twitter @FrandroidPromos dédié aux bons plans.

On vous recommande aussi chaudement d’user et d’abuser des wishlists pour les produits qui vous intéressent.

Les extensions de suivi des prix comme Keepa s’avèreront extrêmement utiles. Dédiée à Amazon, cette dernière permet non seulement de suivre l’évolution d’un prix sur Amazon, mais aussi de vous alerter lorsque le prix d’un produit donné passe sous un seuil défini ou lorsqu’il fait l’objet d’une promotion.

Quels seront les bons plans pour ce Black Friday 2020 ?

Si l’on ne connait pas encore le détail des offres à venir, plusieurs catégories de produits font systématiquement l’objet de réductions intéressantes. Au premier rang de celles-ci, on trouve logiquement les stars de la Tech, à savoir les smartphones, les téléviseurs et l’audio.

Des marques comme Huawei, Samsung ou Xiaomi sont ainsi particulièrement mises en avant. Le Black Friday est aussi l’un des rares moments où l’on peut trouver de nombreuses promotions sur des produits Apple. Du côté de la maison, des entreprises comme Philips Hue ou Dyson proposent systématiquement des offres très agressives sur une bonne partie de leurs produits.

La sortie de la nouvelle génération de consoles pourrait également déclencher des offres intéressantes sur les PS4 et Xbox One pour ceux qui ne pourrait pas s’offrir une PS5 ou une Xbox Series X, les stocks étant assez limités en cette fin d’année.

Comment s’appelle le lundi qui suit le Black Friday ?

Après le Black Friday vient le Cyber Monday ! Né en 2007, cet évènement permettait aux vendeurs en ligne de profiter de l’enthousiasme (voire de l’hystérie) créé dans les boutiques physiques. Chez nous, le Black Friday est arrivé directement par l’intermédiaire de la vente en ligne et le Cyber Monday n’a jamais rencontré le même succès qu’aux USA.

S’étendant généralement une semaine, il tend à regrouper les offres les plus intéressantes sur les produits informatiques. Certains vendeurs l’utilisent aussi pour répéter certaines offres du Black Friday. L’occasion de vous rattraper si vous avez manqué les promos et les bons plans les plus intéressants du Vendredi noir.