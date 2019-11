Depuis que Apple a lancé ses « AirPods Pro révolutionnaires », on ne parle plus que de ça. Il y a pourtant de nombreux écouteurs intra-auriculaires true wireless qui proviennent d'un grand nombre de fabricants, notamment Jabra, Huawei, Sennheiser et Sony.

Les AirPods Pro ont été annoncés fin octobre et sont déjà disponibles. Apple est passé aux intras et à la réduction de bruit active, ainsi qu’à la résistance à la pluie. Voici donc les meilleurs alternatives aux écouteurs d’Apple pour tous les budgets.

Sony WF-1000XM3

C’est la dernière tentative de Sony de créer un modèle entièrement sans fil avec réduction active du bruit. Et… ces Sony WF-1000XM3 nous ont beaucoup plu. Ils sont confortables, la qualité du son est bonne, il existe un mode « Transparence » : vous mettez le doigt sur l’écouteur, le volume diminue pour pouvoir mieux entendre l’environnement qui vous entoure. Il est tout de même dommage de ne pas retrouver des mouvements par glissements comme sur le WH-1000xM3 pour revenir à la piste précédente ou mieux encore pour gérer le volume.

Ils sont aussi chers que les AirPods Pro, et ils sont plus gros. Mais les Sony WF-1000xM3 sont des écouteurs true wireless de très grande qualité. Si leur prix est dans la fourchette supérieure, on en a pour son argent sur absolument tous les points.

Jabra Elite Active 75T

Jabra est un précurseur dans le domaine des écouteurs true wireless. Le spécialiste de l’audio s’est en effet lancé dès fin 2016 avec ses écouteurs Elite Sport et ne cesse de s’améliorer depuis. Nous avions testé les Elite Active 65T, les 75T reprennent l’intégration du Bluetooth 5.0 et leur connexion sans fil très stable. Ils proposent aussi une autonomie de six heures, ainsi qu’un bon rendu sonore, aussi bien pour vous que pour les appels vocaux.

Ils proposent la réduction de bruit active et son résistants à la pluie grâce à leur norme de protection IP55.

Huawei FreeBuds 3

Nous n’avons pas encore eu l’opportunité de les tester, mais nous avons pu les apercevoir en septembre. Les Huawei FreeBuds 3 reprennent le même format que les écouteurs d’Apple AirPods classiques avec un système de tige descendant en bas de l’oreille. On retrouve également un format d’écouteur proche des modèles de la firme à la pomme, sans embouts en silicone qui rentrent à l’intérieur du canal auditif — comme sur les FreeBuds Lite –, mais qui viennent se loger à la sortie du canal auriculaire.

Ils ont la réduction de bruit active comme les AirPods Pro, Huawei se targue également d’une puce A1 qui soit compatible avec le Bluetooth 5.1 et 5 % plus compacte que l’Apple H1. Surtout, Huawei a développé un nouveau codec Bluetooth — baptisé BT-UHD — qui permet théoriquement de transmettre les données à un débit de 6,3 Mbps. C’est autrement plus rapide que le SBC, limité autour de 300 kbps, et même que le LDAC de Sony, qui monte jusqu’à 1 Mbps. Enfin, le boitier intègre la charge sans fil, comme les AirPods Pro.

Sennheiser Momentum True Wireless

Si vous cherchez une fonctionnalité particulière, ne cherchez plus : le Momentum True Wireless l’a sûrement. La liste de caractéristiques est si longue qu’il est difficile de savoir par où commencer. Le design est élégant, ils disposent de fonctionnalités utiles, la durée de vie de la batterie est bonne et la qualité du son aussi.

Sennheiser précise que son produit est résistant aux projections d’eau (certification IPX4), mais qu’il n’est pas spécifiquement taillé pour le sport. Les Momentum True Wireless se connectent exclusivement via Bluetooth 5.0 (codecs SBC, AAC, aptX, aptX LL), il faudra donc vérifier que votre smartphone soit compatible.

Xiaomi AirDots Pro

Grand frère des AirDots que nous avons testés, les AirDots Pro sont une version cheap des AirPods Pro. Cheap dans le sens où ils sont moins chers (moins de 80 euros) et ils sont assurément moins bons. Ils sont true wireless avec réduction de bruit active, on les retrouve également sous le nom de Xiaomi Mi True Wireless.

En bref : ils sont légers, bien finis et proposent un son correct. Ils sont surtout agréables à utiliser : ils s’insèrent et s’enlèvent facilement de leur boîtier de charge – tout ce que l’on peut attendre d’écouteurs sans fil. Par contre, ne vous attendez pas à la qualité de fabrication et à la qualité sonore des produits mentionnés plus haut.

Apple AirPods 2.0

Les Apple AirPods Pro ont également comme alternative… les Apple AirPods 2.0. Surtout qu’ils fonctionnent bien avec Android.

Ils tiennent moins bien dans les oreilles que les intras, ils n’ont pas la réduction de bruit active et ont une qualité sonore moins bonne, mais ce sont de bons écouteurs true wireless. Attention, ils existent en deux versions : le boitier de charge peut être avec ou sans charge sans fil.

