NVIDIA célèbre les 50 ans de la mission Appolo 11 en reconstituant avec précision l’alunissage et les premiers pas du duo Neil Armstrong / « Buzz » Aldrin sur le sol Lunaire. L’occasion pour les verts d’exhiber, sur une nouvelle version d’une démo déjà existante, les plus beaux reflets de la technologie Ray-Tracing… et de mettre en avant les GeForce RTX

C’est un (gros) coup de polish supplémentaire que NVIDIA vient d’appliquer à une démo créée de zéro il y a maintenant cinq ans. Dépoussiérée l’année dernière pour matérialiser les prouesses de l’architecture Turing, cette démo, entièrement interactive, profite désormais du Ray-Tracing en temps réel. Pour l’occasion, la firme au caméléon a publié sur YouTube une vidéo commémorant les 50 ans du premier alunissage, avec « Buzz » Aldrin himself en invité.

Une démo revue en profondeur par NVIDIA

Comme le précise TechCrunch, la démo de NVIDIA avait été créée avec grand soin. L’équipe qui en est à l’origine avait notamment étudié les propriétés du module lunaire, mais aussi le degrés de réflectance des combinaisons spatiales portées par Neil Armstrong et son compère il y a un demi siècle. Les propriétés du sol lunaire, son relief et sa poussière avaient également été pris en compte il y a cinq ans.

Aujourd’hui, NVIDIA améliore donc des bases déjà solides pour y ajouter le Ray-Tracing et les effets qu’il induit. Dans sa vidéo, la firme modifie par exemple la position du soleil pour illustrer les changements de reflets et d’ombres, générés ici en temps réel. L’ensemble de la démo prend alors des airs de cinématique, avec un rendu photo-réaliste en dépit d’animations peut-être un brin robotiques pour les deux astronautes.

A terme, car on imagine que d’autres améliorations seront apportées à ladite démo, NVIDIA chercherait à proposer un rendu « plus probant que celui des archives« . Notons cependant que le groupe ne précise pas dans son communiqué quelle configuration a été utilisée pour animer la nouvelle version de cette démonstration technique. A l’origine, la démo Apollo 11 avait été présentée en 2014 pour l’architecture Maxwell (GeForce GTX 9XX). Il était possible de la télécharger gratuitement à cette adresse. A notre connaissance, la nouvelle version de la démo, dévoilée ce 19 juillet par NVIDIA, n’est pas encore disponible en téléchargement.

