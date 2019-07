Il était déjà puissant, le MEK Mini du hongkongais ZOTAC l’est désormais un peu plus encore grâce à des composants de nouvelle génération. Ce Mini PC, toujours aussi compact (260,8 mm x 136 mm x 258,8 mm), embarque désormais des processeurs Intel de neuvième génération et des GeForce RTX SUPER de NVIDIA.

Dans un boîtier de 9,18 litres seulement, ZOTAC parvient une nouvelle fois à intégrer des composants haut de gamme à son MEK Mini. Résultat, l’appareil peut se mesurer aux desktops les plus performants sans avoir à rougir… et surtout sans prendre de place sur un bureau. Le PC est aussi facilement transportable : un atout d’importance pour les créatifs, mais aussi les amateurs de LAN et d’eSport. Les professionnels ayant besoin de machines de démonstration sont aussi ciblés par ZOTAC.

Deux modèles annoncés, l’un disponible dès maintenant, l’autre fin août

Pour simplifier les choses, ZOTAC se contente de lancer deux nouveaux modèles de son MEK Mini.

Le premier embarque un Intel Core i5 de neuvième génération et une RTX 2060 SUPER, lancée début juillet. Comme par le passé, le constructeur ne détaille pas encore la référence précise dudit CPU, mais indique tout de même qu’il profite de 6 cores (Tom’s Hardware avance qu’il s’agit d’un Core i5-9400F : 6 cores / 6 threads, 2,90 / 4,10 GHz, 9 Mo de cache et 65 Watts de TDP). Pour le reste, on retrouve 16 Go de DDR4 2666 MHz, 240 Go de SSD NVMe M.2 et un disque dur de 1 To pour plus de stockage. On ignore encore s’il s’agit d’un HDD 5400 ou 7200 tours/minute. Cette première mouture est disponible dès à présent.

Le modèle le plus puissant du MEK Mini embarque cette fois un core i7 (8 cores) de neuvième génération et une RTX 2070 SUPER. On conserve ici 16 Go de DDR4 2666 MHz et 240 Go de SSD M.2, mais avec 2 To de HDD. Ce modèle est attendu fin août, précise la marque.

Côté dissipation, l’appareil conserve son système à « 360 degrés », qui permet d’aspirer l’air par le bas du boîtier et de le rejeter par le haut. De quoi générer un souffle convenable à l’intérieur et refroidir les composants au mieux en dépit d’un espace restreint. Comme le précise Guru3D, le MEK Mini dispose enfin d’une connectivité Killer Gigabit Ethernet et Killer Wireless pour une connexion stable et optimisée en filaire comme en sans-fil.

Pour l’heure ZOTAC n’a pas annoncé de prix pour ces deux nouveaux modèles.