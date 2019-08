Attendu à la fin du mois en France, le C27RG50 de Samsung s’annonce comme une nouvelle option à étudier pour les amateurs d’écrans à haute fréquence de rafraîchissement. Fait rare pour une dalle VA (Vertical Alignment), ce moniteur incurvé peut monter à 240 Hz. Mais son temps de réponse n’a en revanche rien de très impressionnant.

Semaine riche en annonces sur le marché des moniteurs PC. Après les Nitro XV273X et Predator XN253Q X d’Acer, présentés il y a quelques jours, Samsung renchérit sur le secteur des écrans 240 Hz. Le géant coréen précise en France la date de sortie de son C27RG50 : un moniteur VA Full HD (1920 par 1080 pixels) et incurvé, annoncé pour fin août. Pour l’heure aucune tarification française n’est mentionnée par la marque dans son communiqué, mais l’écran avait été annoncé en juin outre-Atlantique pour un prix inférieur à 400 dollars.

240 Hz sur une dalle VA… limitée à 4 ms

Mis à part sa fréquence de rafraîchissement, très élevée pour une dalle VA, le C27RG50 présente une fiche technique assez classique dans l’ensemble. Samsung évoque une compatibilité G-Sync mais garde le silence quant à une éventuelle prise en charge du standard AMD FreeSync. D’après PC Monitors, cette dernière devrait toutefois être d’actualité. Pour le reste, l’écran profite d’une courbure mesurée à 1500R, d’une luminance estimée à 300 cd/m² et d’un contraste statique de 3000:1.

La couverture de l’espace colorimétrique sRGB est aussi de la partie, tandis que le temps de réponse se limite ici à 4 ms gris à gris pour des angles de vision annoncés à 178° verticaux et 178° horizontaux. On est loin des 0,4 ms et 1 ms respectivement observés sur les Predator XN253Q X (annoncé à 499.99 dollars et doté d’une dalle TN) et Nitro XV273X (dalle IPS, annoncée pour septembre à près de 450 euros), pourtant capables d’atteindre eux aussi le seuil des 240 Hz.

Côté connectique, Samsung se contente de 2 ports HDMI 2.0, 1 entrée DisplayPort 1.2a et 1 prise Jack 3.5mm.

Le principal argument du C27RG50 vient de sa courbure. Il s’agit selon Samsung du premier moniteur courbé à proposer une fréquence de 240 Hz. Un argument qui pourrait toutefois s’avérer un peu maigre face à d’autres références du marché si l’écran est bel et bien vendu à près de 400 euros en France.