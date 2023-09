Pourquoi Apple va payer 52 milliards de dollars à ARM

Apple et ARM ont signé un accord qui s'étendra sur une vingtaine d'années et devrait coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars au géant de Cupertino. Crucial pour Apple, ce contrat va lui permettre d'utiliser les technologie d'ARM pour encore de nombreuses années.

Vous n’en entendrez probablement pas beaucoup parler, et pourtant, Apple et le concepteur britannique de microarchitectures ARM ont signé un contrat essentiel pour l’avenir du géant américain, et la continuité de son activité. Cet accord va en effet permettre à Apple de continuer à utiliser les technologies développées par ARM, et ce pour une vingtaine d’années supplémentaires.

En l’occurrence, et comme le rapporte Reuters, les termes du contrat « s’étendent au delà de 2040 », mais Apple devra par contre verser une véritable fortune à ARM pour profiter de ce réengagement : 52 milliards de dollars d’après les estimations d’ARM. Si ce chiffre se révèle exact, il s’agirait alors de la plus grosse somme versée pour un accord de ce type cette année aux États-Unis.

Apple et ARM : un partenariat ancien, solide… et central

Le motif de cet investissement massif n’a rien de secret : ARM détient la propriété intellectuelle de l’architecture informatique employé par la plupart des smartphones dans le monde. Une propriété intellectuelle qu’elle concède sous licence à Apple et à de nombreux autres acteurs du marché. Dans le cas d’Apple, cette licence lui permet de développer en interne les puces « A » de ses différents iPhone, mais aussi les processeurs « M » de ses Mac, MacBook et iPad… entre autres. Sans cette licence, la firme serait donc totalement paralysée.

Notons néanmoins que le risque d’une mésentente entre Apple et ARM est faible. Les liens qui unissent les deux entreprises sont particulièrement solides et anciens. Ils remontent en effet à plus de 30 ans et à la création même d’ARM. Apple a ainsi été l’une des premières firme à s’associer pour fonder ARM en 1990. En 1993, son ordinateur de poche « Newton » (ancêtre très lointain de l’iPad) utilisait d’ailleurs déjà une puce basée sur la technologie ARM.

Apple fait en outre partie des entreprises ayant récemment investi (à hauteur de 735 millions de dollars) dans l’introduction en bourse d’Arm. Le géant de Cupertino fait même partie des investisseurs stratégiques qui ont accepté d’acheter des actions ARM dès le départ, a d’ailleurs découvert Reuters.

