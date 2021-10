Beats Fit Pro : après les AirPods 3, Apple aurait encore des écouteurs à dévoiler

Alors qu'Apple vient de présenter ses nouveaux AirPods 3, le constructeur s'apprêterait déjà à lancer de nouveaux écouteurs Beats, les Fit Pro, taillés pour le sport.

Ce lundi, Apple organisait sa conférence pour présenter officiellement ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. L’événement a également été l’occasion pour le constructeur de dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs, les AirPods 3. Il semblerait néanmoins que ce ne soient pas les seuls modèles true wireless qu’Apple ait dans ses cartons.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Comme le rapporte le site 9to5Mac, Apple préparerait aussi une nouvelle paire d’écouteurs, les Beats Fit Pro. Le site spécialisé américain a en effet appris que de nouveaux écouteurs Beats étaient prévus pour une officialisation prochainement. Ces écouteurs reprendraient, dans les grandes lignes, le design des Beats Studio Buds, à savoir un format intra-auriculaire plutôt compact et sans tiges. Les écouteurs seraient par ailleurs dotés d’ailettes permettant d’assurer un bon maintien dans le cadre d’une utilisation sportive, d’où le « Fit » dans le nom Beats Fit Pro.

Des Beats Studio Buds pour les sportifs

Selon 9to5Mac, les Beats Fit Pro profiteraient également d’une réduction de bruit active et d’un mode transparent, comme les écouteurs sortis en juin dernier. On y retrouverait également la puce Apple H1 pour l’appairage avec les iPhone ainsi que la commande vocale « Dis Siri ». Néanmoins, à l’instar des Studio Buds, les écouteurs seraient également compatibles avec l’assistant vocal Google Assistant et avec l’appairage Google Fast Pair sur Android.

Concernant la batterie, les écouteurs pourraient être utilisés pendant 6 heures avec réduction de bruit ou mode transparent, et jusqu’à 7 heures en mode passif. Le boîtier ajouterait, quant à lui, 27 à 30 heures d’écoute.

Les Beats Fit Pro // Source : 9to5Mac Les Beats Fit Pro // Source : MacRumors Les Beats Fit Pro // Source : 9to5Mac Les Beats Fit Pro // Source : 9to5Mac Les Beats Fit Pro // Source : 9to5Mac Les Beats Fit Pro // Source : 9to5Mac

Si 9to5Mac indique une officialisation le 1er novembre, il ne s’agit pas du seul site spécialisé dans l’actualité d’Apple à avoir obtenu des informations sur ces écouteurs. MacRumors a, de son côté, pu trouver dans le code de la version bêta d’iOS 15.1 plusieurs visuels des Beats Fit Pro. Une présence dans l’OS d’Apple en amont de la présentation qui suggère bel et bien une disponibilité dans les prochaines semaines.