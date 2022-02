Free baisse le tarif des appels vers l’Ukraine

Free a annoncé une baisse de ses tarifs vers l'Ukraine pendant les prochaines semaines. De quoi aider, à l'échelle de l'opérateur, à la situation actuelle.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine fait la une de l’actualité cette semaine. Chacun à son échelle peut se demander comment aider une telle situation, et visiblement l’opérateur Free a trouvé sa solution. L’opérateur français a annoncé une baisse des tarifs des appels vers l’Ukraine.

Les nouveaux tarifs

Voici les baisses annoncées dans le détail.

Depuis une Freebox les tarifs :

vers les fixes à 0,21 euro par minute (contre 0,27 euro) ;

vers les mobiles à 0,21 euro par minute (contre 0,39 euro) ;

Coût de mise en relation de 0,12 euro.

Depuis un forfait mobile Free ou forfait 2 euros :

vers les fixes et les mobiles à 0,21 euro par minute (contre 0,54 euro).

Depuis un forfait mobile Série Free (les forfaits « temporaires ») :

vers les fixes et les mobiles à 0,21 euro par minute (contre 0,80 euro).

Cette baisse de prix est effective dès aujourd’hui et jusqu’au 30 avril 2022, au moins. Free est susceptible de prolonger cette baisse selon l’évolution de la situation.

Bon samaritain ?

Ce n’est pas la première fois que Free fait ce genre d’annonces. En 2020, au début de la crise du Covid-19, l’opérateur avait été parmi les premiers à annoncer une amélioration temporaire gratuite de ses forfaits pour aider la situation. Dans le cas présent, on peut tout de même se demander si l’opérateur n’aurait pas pu se permettre de rendre les appels totalement gratuits compte tenu de la situation et des finances du groupe et de son patron.

Attention à ne pas basculer de la bonne action vers le coup de communication à moindres frais. Ici, la sobriété de l’annonce de Free nous pousse à penser que l’opérateur n’a pas eu ce cynisme.

Cela reste quoi qu’il en soit une bonne nouvelle pour les personnes concernées, qu’il était important de relayer.

