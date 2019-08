Le constructeur coréen LG prend enfin le train des smartphones à écran percé avec son Q70. Un milieu de gamme déjà sorti en Corée du Sud et qui pourrait être annoncé en Europe à l’IFA la semaine prochaine.

Jusqu’à présent, le constructeur coréen LG semblait ignorer l’une des nouvelles technologies d’écran populaire : l’écran percé. Plus besoin d’encoche, l’appareil photo avant se retrouve dans un poinçon disposé à un endroit de l’écran différent selon le smartphone.

Déjà adopté par son compatriote Samsung, sur ses Galaxy S10 ou Note 10, l’écran percé est désormais repris par LG, mais pas sur un flagship comme on aurait pu le penser. C’est le LG Q70, smartphone milieu de gamme qui ouvre la marche.

Snapdragon 675 et 4 Go de RAM

Ce LG Q70 vient tout juste de sortir en Corée du Sud, mais pourrait être présenté à l’IFA de Berlin la semaine prochaine selon PhoneArena. Ce qui pourrait pointer vers une sortie à l’international.

Concernant sa fiche technique, pas de doute, ce Q70 n’est pas là pour être le porte-étendard de LG, on est loin des capacités techniques du V50 ou G8 ThinQ. Ce smartphone embarque :

Un SoC Snapdragon 675

4 Go de mémoire vive

64 Go de mémoire interne (extensible via microSD)

Batterie de 4 000 mAh

Mais la caractéristique principale est évidemment l’écran LCD percé « FullVision » de 6,4 pouces avec une définition de 2310 x 1080 pixels. Dans ce poinçon, on a l’appareil photo de 16 MP.

À l’arrière on a un triple capteur avec le premier à 32 MP avec un objectif grand-angle classique, un second de 13MP ultra grand-angle et enfin un capteur de profondeur de 5 MP. Le smartphone est certifié IP68 et aura le Quad DAC Hi-Fi cher au constructeur coréen.

Le LG Q70 est déjà sorti en Corée du Sud au prix de 548 900 Won ce qui revient à environ 410 euros HT. Nous devrions savoir dès la semaine prochaine, à l’IFA de Berlin, si ce smartphone arrivera dans nos contrées.