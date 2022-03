Nothing : comment suivre l’annonce de son premier smartphone en direct ?

Nothing va nous donner des nouvelles de son premier smartphone ce mercredi 23 mars 2022. Voici à quoi s'attendre et comment suivre la conférence en direct.

« Et si nous disions que 2021 n’était qu’un échauffement ? », c’est par cette phrase un peu crâneuse que Nothing a présenté son évènement de lancement du deuxième produit de sa jeune histoire. Après le lancement réussi de son premier produit, les écouteurs ear (1), Nothing s’apprête à passer à la vitesse supérieure en annonçant l’arrivée prochaine de son premier smartphone.

La marque, ainsi que son fondateur Carl Pei, qui a auparavant co-fondé OnePlus, tease depuis plusieurs mois une annonce d’un téléphone. L’appareil aurait même été entraperçu au MWC 2022. On est donc sûr et certain qu’une annonce autour d’un tel produit aura lieu.

Comment suivre l’annonce de Nothing ?

Voici comment suivre la conférence, prévue ce mercredi 23 mars à 15h, heure de France métropolitaine.

Il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube de Nothing, où un live sera lancé. Voici le lien de la conférence :

Et si vraiment vous n’en pouvez plus d’attendre, sur le site de Nothing, un compte à rebours vous permet d’égrainer les secondes jusqu’à la conférence.

Qu’attendre d’un téléphone Nothing ?

Que sait-on de ce téléphone ? On sait qu’il tournera à l’aide d’une puce Snapdragon. La firme de San Diego pourrait même venir faire un coucou lors de la conférence, puisque son logo apparaît sur le carton d’invitation.

Si le téléphone sort cette année, il est probable qu’il tourne sous Snapdragon 8 Gen 1, mais on ne peut pas exclure que la jeune marque ait opté pour une puce davantage milieu de gamme.

On s’attend également à un design épuré, puisque c’est le crédo de cette nouvelle marque. On peut aussi espérer un téléphone qui reprendrait en partie la transparence des Nothing ear (1).

