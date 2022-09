La nouvelle console Sony PS5 mérite que vous l’attendiez

Il n'y a pas seulement un changement de poids, Sony a modifié profondément l'intérieur de la PS5.

Après l’augmentation de prix de la PS5, la nouvelle manette… Sony a dévoilé une PlayStaton 5 modifiée. Visuellement, rien ne change, mais il s’avère que beaucoup de choses ont changé à l’intérieur.

Un modèle CFI 1200 bien différent du précédent

Le modèle CFI 1200 est apparu en Australie, entre autres, fin août et pèse jusqu’à 300 grammes de moins que le modèle précédent. Une vidéo de démontage publiée par le youtubeur technologique Austin Evans montre que cette économie de poids est en vérité due à un changement important à l’intérieur.

Lancement 2020 – Classique : 4,5 kg / Edition Digitale : 3,9 kg

Révision 2021 – Classique : 4,2 kg / Edition Digitale : 3,6 kg

Révision 2022 – Classique : 3,9 kg / Edition Digitale : 3,4 kg

Selon le Youtuber américain, le nouveau modèle a une carte mère « complètement différente » qui est nettement plus petite que celle des modèles précédents. Le dissipateur thermique de la PS5 repensée est encore plus petit que celui du modèle CFI-1100, mais il comprend un caloduc qui mène de l’autre côté du système. Austin Evans souligne également que le boîtier SSD du modèle PS5 CFI 1200 a un « meilleur » blindage.

La nouvelle carte mère et le dissipateur thermique modifié entraînent une réduction de poids de plus de 200 grammes. Dans le même temps, le moule en plastique noir de la console a été renforcé, ce qui réduit légèrement les économies de poids.

Austiin Evans affirme par ailleurs que le nouveau modèle a une consommation d’énergie plus efficace. Lors d’un test avec les trois consoles avec le jeu Astro’s Playroom, le modèle de lancement consomme environ 218 watts, le modèle CFI 1100 (2021) consomme 229 watts et la nouvelle PS5 CFI 1200 (2022) seulement 201 watts. Apparemment, la température générée était la même.

Mais, il n’a pas seulement pu découvrir des avantages. Sony a « changé pratiquement tous les composants », y compris la batterie CMOS, qui est désormais entièrement recouverte par le dissipateur thermique : « Auparavant, il était relativement facile de l’échanger si vous en aviez besoin, mais maintenant, vous devez complètement démonter la PS5, ce qui est certainement un inconvénient ».

Un modèle Slim dans les cartons ?

Étant tous ces changements, il semble que Sony s’oriente vers un éventuel modèle slim de la PS5 qui serait non seulement plus léger, mais il aurait également des dimensions plus petites.

Pour le moment, nous ignorons quand la nouvelle PS5 sera vendue en Europe. Pour le moment, c’est le modèle 2021 que vous trouverez dans les rayons… Si vous en trouvez.

