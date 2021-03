Ce n’était pas une blague, Volkswagen devient Voltwagen aux USA

C'était une rumeur ce matin qui sentait une blague du 1er avril un peu en avance, mais c'est désormais officielle : Volkswagen devient une Voltwagen aux USA. L'emblème de la marque « VW » est également remplacé par « Voltwagen » sur les véhicules électriques de la série ID, mais il est conservé sur les moteurs à combustion. Cela s'applique également aux communications officielles de l'entreprise.

Aux USA, la marque Volkswagen passe à Voltwagen

Dans la matinée, le quotidien US Today, la chaîne d’information CNBC et l’agence de presse américaine Associated Press ont publié accidentellement un communiqué de presse daté du 29 avril, qui aurait été brièvement disponible sur le site Internet de Volkswagen USA. Sauf que ce communiqué de presse est à nouveau disponible en ligne. Ce qui était considérée comme une blague de poisson d’avril a été confirmé.

Cette annonce n’affecte que les États-Unis. Dans ce pays, le groupe Volkswagen change sa marque officielle de Volkswagen of America en Voltwagen of America avec effet immédiat. Cela devrait affecter le site Web, les brochures ainsi que la présence sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Aux États-Unis, tous les véhicules électriques de la série ID ne arboreront « Voltwagen » au lieu de « VW », VW sera réservé aux moteurs à combustion classiques. VW en tant qu’emblème de la marque ne disparaît pas, cependant, la couleur bleu foncé sera pour « Volkswagen » et le bleu clair pour « Voltwagen ».

Volkswagen, comme le groupe continue de s’appeler ici, n’a pas encore précisé si d’autres pays sont visés pour ce changement d’identité. Cependant, avec le communiqué de presse et les changements sur les réseaux sociaux, on peut supposer qu’il ne s’agit pas d’une pure campagne de communication aux États-Unis.